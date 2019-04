Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7dcb8191-d295-4aff-b18f-a2e7e68fd144","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hátsó ülésen gyerekek utaztak, de szerencsére nem történt tragédia. ","shortLead":"A hátsó ülésen gyerekek utaztak, de szerencsére nem történt tragédia. ","id":"20190415_Haromkilos_kodarab_zuzta_be_egy_fiatal_lany_autojanak_szelvedojet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7dcb8191-d295-4aff-b18f-a2e7e68fd144&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d5cc7be-6c59-4b83-8482-75316bb579f7","keywords":null,"link":"/cegauto/20190415_Haromkilos_kodarab_zuzta_be_egy_fiatal_lany_autojanak_szelvedojet","timestamp":"2019. április. 15. 07:57","title":"Háromkilós kődarab zúzta be egy fiatal lány autójának szélvédőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb71237c-6581-4242-b265-d2e83dfdec78","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szentendrén eléggé durva fordulatokat vett egy parkolási vita.\r

","shortLead":"A meghatározó francia konzervatív lap a weboldalán számol be arról, hogy egy magyar város segítséget ajánlott a Notre...","id":"20190416_A_Le_Figaro_es_felfigyelt_Szeged_adomanyara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1a829ef8-10dd-460f-8a1e-ceb60b26bd8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c343147-882c-466d-8a1d-4d9be8d8d9a4","keywords":null,"link":"/kkv/20190416_A_Le_Figaro_es_felfigyelt_Szeged_adomanyara","timestamp":"2019. április. 16. 13:08","title":"A Le Figaro is felfigyelt Szeged adományára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c46932e-4aaf-415e-bdfb-a95dbdea0d60","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rémült állatot a helyszínen tartózkodó vadász vízzel megitatta és szabadon engedte.","shortLead":"A rémült állatot a helyszínen tartózkodó vadász vízzel megitatta és szabadon engedte.","id":"20190416_Fotok_kutba_esett_ozgidat_mentettek_a_tuzoltok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c46932e-4aaf-415e-bdfb-a95dbdea0d60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"860b9506-b77b-48e9-83b2-c9bfc4783573","keywords":null,"link":"/elet/20190416_Fotok_kutba_esett_ozgidat_mentettek_a_tuzoltok","timestamp":"2019. április. 16. 08:09","title":"Fotók: kútba esett őzgidát mentettek a tűzoltók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]