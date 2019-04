Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1a829ef8-10dd-460f-8a1e-ceb60b26bd8f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A meghatározó francia konzervatív lap a weboldalán számol be arról, hogy egy magyar város segítséget ajánlott a Notre Dame újjáépítéséhez. ","shortLead":"A meghatározó francia konzervatív lap a weboldalán számol be arról, hogy egy magyar város segítséget ajánlott a Notre...","id":"20190416_A_Le_Figaro_es_felfigyelt_Szeged_adomanyara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1a829ef8-10dd-460f-8a1e-ceb60b26bd8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c343147-882c-466d-8a1d-4d9be8d8d9a4","keywords":null,"link":"/kkv/20190416_A_Le_Figaro_es_felfigyelt_Szeged_adomanyara","timestamp":"2019. április. 16. 13:08","title":"A Le Figaro is felfigyelt Szeged adományára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cae00c70-ea9c-4880-9caa-bf25ce89cc79","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A regisztrált eseteknél sokkal magasabb lehet a valós szám.","shortLead":"A regisztrált eseteknél sokkal magasabb lehet a valós szám.","id":"20190416_Riaszto_szamot_kozolt_a_kanyaro_terjedeserol_a_WHO","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cae00c70-ea9c-4880-9caa-bf25ce89cc79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f7638a3-0b45-4260-b89a-f694d45bf502","keywords":null,"link":"/elet/20190416_Riaszto_szamot_kozolt_a_kanyaro_terjedeserol_a_WHO","timestamp":"2019. április. 16. 05:29","title":"Riasztó számot közölt a kanyaró terjedéséről a WHO","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d191782b-eb51-4473-897c-784d504b9529","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egyelőre nem tudni, hogy mitől kapott lángra a Notre-Dame tetőszerkezete. Csak találgatni lehet, hogy miért semmisült meg a 850 éves katedrálisnak a teteje. Ha azonban sorra vesszük, hogy már eleve egy épületrenoválás során mennyi minden okozhat tüzet, kevésbé tűnik hihetetlennek, hogy a restaurálással alaposan megváratott székesegyház, túlélve egy francia forradalmat és a nácik megszállását, hétfőn este kigyulladt. ","shortLead":"Egyelőre nem tudni, hogy mitől kapott lángra a Notre-Dame tetőszerkezete. Csak találgatni lehet, hogy miért semmisült...","id":"20190416_Az_epuletrenovalas_tuzveszelyes_muvelet__kismillio_oka_lehetett_annak_hogy_kigyulladt_a_NotreDame","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d191782b-eb51-4473-897c-784d504b9529&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f28b94c3-8843-4665-8ecb-c44c695d724d","keywords":null,"link":"/kultura/20190416_Az_epuletrenovalas_tuzveszelyes_muvelet__kismillio_oka_lehetett_annak_hogy_kigyulladt_a_NotreDame","timestamp":"2019. április. 16. 16:30","title":"A Notre-Dame tragédiája: az épületrenoválás tűzveszélyes művelet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a31256c-c002-4870-92a3-ad57fd16af11","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elektromos tűz ütött ki egy kőrösladányi házban, a benti gomolygó füstből egy hős szeghalmi zászlós mentett ki egy idős asszonyt.\r

","shortLead":"A P30-as széria sem marad Lite verziójú mobil nélkül, és már azt is tudni, milyen specifikációkkal szerelte fel ezt...","id":"20190415_huawei_p30_lite_ar_specifikaciok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc0cbc40-e06c-4557-9b0c-309cc498f0f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad12f701-bb45-42a6-8fd8-102352f37d41","keywords":null,"link":"/tudomany/20190415_huawei_p30_lite_ar_specifikaciok","timestamp":"2019. április. 15. 18:03","title":"Megjött az olcsóbb Huawei P30 lite, 48+8+2 megapixeles kamera van benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"296283ad-65cd-4f23-a52e-10a0e40237dc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Persze csak akkor, ha teljesülnek a törvényi és infrastrukturális feltételek - tette hozzá a főpolgármester.","shortLead":"Persze csak akkor, ha teljesülnek a törvényi és infrastrukturális feltételek - tette hozzá a főpolgármester.","id":"20190416_Tarlos_Erdemes_bevezetni_a_dugodijat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=296283ad-65cd-4f23-a52e-10a0e40237dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e49408d-57d3-47a0-b647-3e55eba67eba","keywords":null,"link":"/cegauto/20190416_Tarlos_Erdemes_bevezetni_a_dugodijat","timestamp":"2019. április. 16. 21:23","title":"Tarlós: Érdemes bevezetni a dugódíjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b644f019-8f24-41b8-ae8d-d8cfe2960d67","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A kakasban tartott ereklyék azonban eltűntek. ","shortLead":"A kakasban tartott ereklyék azonban eltűntek. ","id":"20190416_Azt_hittek_megolvadt_de_megtalaltak_a_a_NotreDame_rezkakasat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b644f019-8f24-41b8-ae8d-d8cfe2960d67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"146a0826-eaea-4570-aa16-1f23c1c86ac5","keywords":null,"link":"/kultura/20190416_Azt_hittek_megolvadt_de_megtalaltak_a_a_NotreDame_rezkakasat","timestamp":"2019. április. 16. 20:09","title":"Azt hitték, megolvadt, de megtalálták a Notre-Dame rézkakasát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83d061d2-69ee-41f7-bfed-ca26de6f82cb","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A székesegyház tetőszerkezeténél keletkezett a tűz, a tető és az úgynevezett huszártorony összeomlott. A katedrális két tornyát azonban sikerült megmenteni, és a párizsi hivatalos források éjszaka 11 körül közölték: a templom fő szerkezetét sikerült megvédeni, de a tető kétharmada elpusztult. Hivatalos források szerint egy tűzoltó megsérült oltás közben, további sebesülések azonban nem voltak. Macron elnök azt ígérte: újraépítik a katedrálist.","shortLead":"A székesegyház tetőszerkezeténél keletkezett a tűz, a tető és az úgynevezett huszártorony összeomlott. A katedrális két...","id":"20190415_Langokban_all_a_parizsi_NotreDame","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=83d061d2-69ee-41f7-bfed-ca26de6f82cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1951acf1-8605-4ad5-a085-b7e78fd9d9d0","keywords":null,"link":"/vilag/20190415_Langokban_all_a_parizsi_NotreDame","timestamp":"2019. április. 15. 19:29","title":"Drámai a pusztítás a Notre-Dame-nál, de a két torony és az épület fő szerkezete megmenekült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]