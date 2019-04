Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"af554362-99d9-4add-917b-112e0ebdca53","c_author":"Lenovo","category":"brandchannel","description":"Akár családi cégről, akár nagyvállalatról van szó, aki vezetői pozícióba kerül, gyakran olyan hibákat követ el, amelyekről akár azt is gondolhatja, hogy a cég érdekében cselekszik, miközben éppen ellehetetleníti saját magát és a vállalkozást is. Szakembert kérdeztünk a leggyakoribb menedzserbakikról. \r

","shortLead":"Akár családi cégről, akár nagyvállalatról van szó, aki vezetői pozícióba kerül, gyakran olyan hibákat követ el...","id":"lenovo_20190416_menedzser_coach_vezetoi_hibak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=af554362-99d9-4add-917b-112e0ebdca53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfff8e5c-df84-49b0-8c97-713b098a2837","keywords":null,"link":"/brandchannel/lenovo_20190416_menedzser_coach_vezetoi_hibak","timestamp":"2019. április. 16. 09:30","title":"Vállalkozást vezet? Ezeket a menedzserhibákat kerülje el!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Lenovo Magyarország","c_partnerlogo":"01ad0870-e96b-4bdf-86c3-2bd64d10a91a","c_partnertag":"Lenovo"},{"available":true,"c_guid":"7116c2d3-1b69-4016-adbc-1e2a8269673f","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Mágnesként vonzzák a turistákat a Trónok harcának forgatási helyszínei. A kérdés az, hogy a sorozat kifutása után sikerül-e fenntartani az érdeklődést. ","shortLead":"Mágnesként vonzzák a turistákat a Trónok harcának forgatási helyszínei. A kérdés az, hogy a sorozat kifutása után...","id":"20190416_Meghokkento_hogy_kik_huznak_le_komoly_penzeket_a_Tronok_harca_fanatikus_rajongoirol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7116c2d3-1b69-4016-adbc-1e2a8269673f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9399d3a-7b83-46ea-aa78-c8fb5aed333d","keywords":null,"link":"/kkv/20190416_Meghokkento_hogy_kik_huznak_le_komoly_penzeket_a_Tronok_harca_fanatikus_rajongoirol","timestamp":"2019. április. 16. 14:22","title":"Meghökkentő, hogy kik húznak le komoly pénzeket a Trónok harca fanatikus rajongóiról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4c7cbe1-370b-4444-9398-ba79a554c137","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Lázár tesók – vagyis az Esti Kornélból és a Pegazusok nem léteznek zenekarból ismert testvérpár, Lázár Ágoston és Lázár Domokos – első saját dalát teszi közzé most a hvg.hu-n. A Szabadon él megjelenése egy közel két éve kezdődő folyamat eddigi legfontosabb eseménye. A Lázár tesók az elmúlt két évben néhány feldolgozás mellett saját zenekaraik dalait adták elő akusztikusan, és kezdetben egyáltalán nem is gondoltak önálló formációként magukra.","shortLead":"A Lázár tesók – vagyis az Esti Kornélból és a Pegazusok nem léteznek zenekarból ismert testvérpár, Lázár Ágoston és...","id":"20190415_Lazar_tesok_Szabadon_el_premier","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d4c7cbe1-370b-4444-9398-ba79a554c137&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24d7d8b3-705c-4037-8639-22229c20424f","keywords":null,"link":"/kultura/20190415_Lazar_tesok_Szabadon_el_premier","timestamp":"2019. április. 15. 14:01","title":"\"Nincs határidő, külső nyomás\" – itt a Lázár tesók bemutatkozó dala","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09a5f7b7-8bb7-4269-b35f-8d8ea75782f1","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Az esemény népszerűsítésére is megy még egy kevés pénz. ","shortLead":"Az esemény népszerűsítésére is megy még egy kevés pénz. ","id":"20190416_giro_ditalia_kerekparos_verseny_magyarorszag_budapest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=09a5f7b7-8bb7-4269-b35f-8d8ea75782f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ca4f38e-a3b0-46bc-8962-40b9fbe08c05","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190416_giro_ditalia_kerekparos_verseny_magyarorszag_budapest","timestamp":"2019. április. 16. 10:12","title":"7,7 milliárdba kerül Magyarországnak, hogy innen rajtol a Giro d'Italia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b4074bc-221a-407d-8973-8f8c986d45cd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Notre-Dame két harangtornyát kellett megvédeni bármi áron, különben még súlyosabb lett volna a katasztrófa. Az épület nagy részét és sok műkincset is sikerrel védtek meg a tűzoltók.","shortLead":"A Notre-Dame két harangtornyát kellett megvédeni bármi áron, különben még súlyosabb lett volna a katasztrófa. Az épület...","id":"20190416_Az_ido_es_a_szel_ellenunk_jatszott__beszamoltak_a_parizsi_tuzoltok_a_NotreDame_megmenteserol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0b4074bc-221a-407d-8973-8f8c986d45cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3e33ea7-51db-421e-8a0b-ffa79bcab782","keywords":null,"link":"/vilag/20190416_Az_ido_es_a_szel_ellenunk_jatszott__beszamoltak_a_parizsi_tuzoltok_a_NotreDame_megmenteserol","timestamp":"2019. április. 16. 06:59","title":"\"Az idő és a szél ellenünk játszott\" – beszámoltak a párizsi tűzoltók a Notre-Dame megmentéséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e3f5071-28e5-4e71-85dd-54125867007e","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A kicsi már három hónapos, de a közönség még csak videón láthatja. ","shortLead":"A kicsi már három hónapos, de a közönség még csak videón láthatja. ","id":"20190416_Vilagsiker_Bebi_hangyaszsunt_nevelnek_a_Fovarosi_Allatkertben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6e3f5071-28e5-4e71-85dd-54125867007e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90c9401f-6fc7-4c82-93ff-6df5e7056756","keywords":null,"link":"/elet/20190416_Vilagsiker_Bebi_hangyaszsunt_nevelnek_a_Fovarosi_Allatkertben","timestamp":"2019. április. 16. 16:05","title":"Világsiker: Bébi hangyászsünt nevelnek a Fővárosi Állatkertben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"404b0826-4c48-48d5-a06d-467efad08f9c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Még jó, hogy már 16-a van.","shortLead":"Még jó, hogy már 16-a van.","id":"20190416_Ha_ezt_tudja_el_sem_indul_tegnap_otthonrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=404b0826-4c48-48d5-a06d-467efad08f9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f51ef282-c5bb-4bad-85d8-e4d3267e4cfe","keywords":null,"link":"/elet/20190416_Ha_ezt_tudja_el_sem_indul_tegnap_otthonrol","timestamp":"2019. április. 16. 11:42","title":"Ha ezt tudja, hétfőn el sem indul otthonról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3de57c8-15a8-4ac5-be5c-8e8daae0a978","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sajátos módon üzengettek egymásnak az önállóságukat megtartani vágyó bankok és az egyik-másik elzavarása mellett már-már agitáló jegybank egy konferencián. Mi lesz az üzengetés vége? Erre keresi a választ az e heti HVG.","shortLead":"Sajátos módon üzengettek egymásnak az önállóságukat megtartani vágyó bankok és az egyik-másik elzavarása mellett...","id":"20190417_Poenkodott_vagy_komolyan_gondolja_Csanyi_Sandor_hogy_egy_nagybank_is_eleg_lenne_Magyarorszagon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d3de57c8-15a8-4ac5-be5c-8e8daae0a978&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"587c8ce4-a6f2-48b1-822c-68ce64cf414c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190417_Poenkodott_vagy_komolyan_gondolja_Csanyi_Sandor_hogy_egy_nagybank_is_eleg_lenne_Magyarorszagon","timestamp":"2019. április. 17. 11:44","title":"Poénkodott vagy komolyan gondolja Csányi Sándor, hogy egy nagybank is elég lenne Magyarországon?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]