Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ccba9654-7dd6-47b7-8fef-02ef863ccd89","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Bródy János írt egy zenész darabot szerzőtársával egy Bulgakov-műből az Operettszínház számra. A darab elkészült, ám azt nem mutatják be. A színház szerint ennek nem politikai okai vannak.\r

\r

","shortLead":"Bródy János írt egy zenész darabot szerzőtársával egy Bulgakov-műből az Operettszínház számra. A darab elkészült, ám...","id":"20190415_Operettszinhaz_Nem_politikai_okokbol_marad_el_Brody_Janosdarabja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ccba9654-7dd6-47b7-8fef-02ef863ccd89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c93f5cba-e098-4d8c-8df6-7abee7ab6c6d","keywords":null,"link":"/kultura/20190415_Operettszinhaz_Nem_politikai_okokbol_marad_el_Brody_Janosdarabja","timestamp":"2019. április. 15. 14:01","title":"Operettszínház: Nem politikai okokból marad el Bródy János darabja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff1908b4-8068-4ee1-852f-a81986faee22","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"A Magyar Tudományos Akadémia (MTA) elnökségi ülése ma arról dönt, hogy ragaszkodik-e a jelenleg még hozzá tartozó kutatóintézetekhez, illetve az intézetek egyben tartásához, vagy engedve a kormány nyomásának lemond róluk. A helyzet azonban nem ennyire egyszerű, úgy tudjuk, hogy az MTA vezetői nem csak a saját javaslatukról tárgyalnak.","shortLead":"A Magyar Tudományos Akadémia (MTA) elnökségi ülése ma arról dönt, hogy ragaszkodik-e a jelenleg még hozzá tartozó...","id":"20190416_Ma_eldolhet_az_MTA_sorsa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ff1908b4-8068-4ee1-852f-a81986faee22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfac24e7-6d5b-46c9-a656-03e463f5ea3e","keywords":null,"link":"/itthon/20190416_Ma_eldolhet_az_MTA_sorsa","timestamp":"2019. április. 16. 15:35","title":"Ma eldőlhet az MTA sorsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93e0912e-8f6d-40e5-adac-99c66a7055bc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokat segített a tűzoltóknak, ezért hősként ünneplik.","shortLead":"Sokat segített a tűzoltóknak, ezért hősként ünneplik.","id":"20190416_Colossus_a_robot_is_reszt_vett_a_NotreDame_oltasaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=93e0912e-8f6d-40e5-adac-99c66a7055bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fbfd2d8-1761-4948-8c61-74049bd4403c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190416_Colossus_a_robot_is_reszt_vett_a_NotreDame_oltasaban","timestamp":"2019. április. 16. 16:53","title":"Colossus, a robot is sokat segített a Notre-Dame oltásában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a61c5180-4ff1-495b-a220-0e493d0b4783","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A rendőrség garázdaság gyanúja miatt nyomozást indított.","shortLead":"A rendőrség garázdaság gyanúja miatt nyomozást indított.","id":"20190416_Biztonsagi_or_bantalmazott_egy_osztrak_not_a_hetvegi_hokidonton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a61c5180-4ff1-495b-a220-0e493d0b4783&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86584271-4bb6-4ee4-9475-a74269017c6d","keywords":null,"link":"/sport/20190416_Biztonsagi_or_bantalmazott_egy_osztrak_not_a_hetvegi_hokidonton","timestamp":"2019. április. 16. 14:03","title":"Biztonsági őr bántalmazott egy osztrák nőt egy budapesti hokimeccsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f52c7203-0f62-4b19-92db-abf52cc117fc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendszer kidolgozására 2021 és 2025 között több mint 3 milliárd forintot irányoztak elő.","shortLead":"A rendszer kidolgozására 2021 és 2025 között több mint 3 milliárd forintot irányoztak elő.","id":"20190415_budapest_dugodij_tarlos_istvan_budapesti_mobilitasi_terv","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f52c7203-0f62-4b19-92db-abf52cc117fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e97e2c0c-c74d-4f7d-8261-d6d2fdb2e342","keywords":null,"link":"/cegauto/20190415_budapest_dugodij_tarlos_istvan_budapesti_mobilitasi_terv","timestamp":"2019. április. 15. 16:59","title":"Néhány éven belül tényleg jöhet a budapesti dugódíj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8868c360-17bf-44af-9476-f57a88d9b689","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Továbbra is nyomoz a brit rendőrség a tavaly decemberi gatwicki eset miatt, amikor drónnal kétszer is megbénították a repülőtér forgalmát, súlyos fennakadásokat okozva ezzel.","shortLead":"Továbbra is nyomoz a brit rendőrség a tavaly decemberi gatwicki eset miatt, amikor drónnal kétszer is megbénították...","id":"20190415_gatwick_repuloter_illegalis_dronreptetes_legikozlekedes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8868c360-17bf-44af-9476-f57a88d9b689&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afedc8a6-03d6-4bed-8387-e1c53eb95d11","keywords":null,"link":"/tudomany/20190415_gatwick_repuloter_illegalis_dronreptetes_legikozlekedes","timestamp":"2019. április. 15. 10:34","title":"\"Belső munka\" lehetett a Gatwick reptér megbénítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"535b9028-588b-4bda-a0be-3217fb4e95d1","c_author":"Pavló Péter","category":"tudomany","description":"A jelek szerint nem változtat a bevált recepten a Honor, és az idei évben is Londonban mutatja majd be a legújabb zászlóshajóját, a Honor 20-at. Egyúttal fény derült a bemutató időpontjára is.","shortLead":"A jelek szerint nem változtat a bevált recepten a Honor, és az idei évben is Londonban mutatja majd be a legújabb...","id":"20190416_honor_20_unpacked_2019_honor_20_bemtutato_datuma","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=535b9028-588b-4bda-a0be-3217fb4e95d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32d91202-8987-45d1-89bb-ead27f223def","keywords":null,"link":"/tudomany/20190416_honor_20_unpacked_2019_honor_20_bemtutato_datuma","timestamp":"2019. április. 16. 11:33","title":"Hivatalos: megvan, mikor jön a Honor új csúcsmobilja, a Honor 20","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4951d15-67a3-49b5-a95e-e2ad5f9a68e7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Demszkyre mutogat a Miniszterelnökség a dugódíj miatt, azt írták, ők nem támogatják annak bevezetését.","shortLead":"Demszkyre mutogat a Miniszterelnökség a dugódíj miatt, azt írták, ők nem támogatják annak bevezetését.","id":"20190416_Kormany_Nem_tamogatjuk_a_dugodijat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b4951d15-67a3-49b5-a95e-e2ad5f9a68e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"024e631f-cb98-429c-aaf0-297ecccfb19f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190416_Kormany_Nem_tamogatjuk_a_dugodijat","timestamp":"2019. április. 16. 17:53","title":"Kormány: Demszky akarta, mi nem támogatjuk a dugódíjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]