[{"available":true,"c_guid":"368086b1-1bf5-40d6-ab7a-ee21accd1ead","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Jobb lenne metánban gondolkodni, mert az akkugyártás brutálisan káros.","shortLead":"Jobb lenne metánban gondolkodni, mert az akkugyártás brutálisan káros.","id":"20190418_Nemet_tudosok_jobban_szennyez_a_Tesla_mint_egy_dizel_Merci","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=368086b1-1bf5-40d6-ab7a-ee21accd1ead&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a74790fc-f0a2-4b71-98cb-ea6f3febd139","keywords":null,"link":"/cegauto/20190418_Nemet_tudosok_jobban_szennyez_a_Tesla_mint_egy_dizel_Merci","timestamp":"2019. április. 18. 12:24","title":"Német tudósok: jobban szennyez a Tesla, mint egy dízel Merci","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ac0c663-1fca-4df6-9cc0-e3b5dcd388d3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20190417_Ezen_a_dronvideon_tisztan_latszik_mi_maradt_a_NotreDamebol_a_tuz_utan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2ac0c663-1fca-4df6-9cc0-e3b5dcd388d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2ad20d1-60f7-4af3-9c67-c386a800e74a","keywords":null,"link":"/kultura/20190417_Ezen_a_dronvideon_tisztan_latszik_mi_maradt_a_NotreDamebol_a_tuz_utan","timestamp":"2019. április. 17. 19:42","title":"Ezen a drónvideón tisztán látszik, mi maradt a Notre-Dame-ból a tűz után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b46ff1b-dd59-44fa-b766-d32e7c16060d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Először mérték fel a kutatók a műanyagtermékek életciklusa során közvetlenül vagy közvetett módon a levegőbe kerülő szén-dioxid mennyiségét.","shortLead":"Először mérték fel a kutatók a műanyagtermékek életciklusa során közvetlenül vagy közvetett módon a levegőbe kerülő...","id":"20190418_muanyag_termekek_szenlabnyoma","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1b46ff1b-dd59-44fa-b766-d32e7c16060d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56d2a80e-560f-41d4-9226-c4eaa091330f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190418_muanyag_termekek_szenlabnyoma","timestamp":"2019. április. 18. 14:33","title":"Ez még tetézheti a klímaváltozást: kiszámolták a műanyagtermékek szénlábnyomát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7034856-3446-4c93-99e3-7fc66c02c542","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Még a L'Oréal örökösei is beszálltak, de divat- és kőolajipari cégek is adakoznak. ","shortLead":"Még a L'Oréal örökösei is beszálltak, de divat- és kőolajipari cégek is adakoznak. ","id":"20190417_Kozel_200_milliard_forintot_ajanlottak_fel_francia_cegek_a_NotreDame_ujjaepitesere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b7034856-3446-4c93-99e3-7fc66c02c542&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef893149-a958-4e4e-9dd6-cbc129d2a038","keywords":null,"link":"/kkv/20190417_Kozel_200_milliard_forintot_ajanlottak_fel_francia_cegek_a_NotreDame_ujjaepitesere","timestamp":"2019. április. 17. 05:28","title":"Közel 200 milliárd forintot ajánlottak fel francia cégek a Notre-Dame újjáépítésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88d62753-17cf-43d9-8282-87c304393927","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kidugta fejét anyja erszényéből a Debreceni Állat- és Növénykert legújabb jövevénye, egy fiatal Bennett-kenguru. Az állat nemét egyelőre nem tudni, az erszényt valószínűleg bő egy hónap múlva fogja elhagyni.","shortLead":"Kidugta fejét anyja erszényéből a Debreceni Állat- és Növénykert legújabb jövevénye, egy fiatal Bennett-kenguru...","id":"20190417_Kengurubebi_a_debreceni_allatkert_uj_lakoja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=88d62753-17cf-43d9-8282-87c304393927&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2340d96-9cee-4a23-8835-1312d11b6f62","keywords":null,"link":"/elet/20190417_Kengurubebi_a_debreceni_allatkert_uj_lakoja","timestamp":"2019. április. 17. 11:39","title":"Kengurubébi a debreceni állatkert új lakója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3db1ea1-9aef-42cb-b910-45181b367af9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kínai DU Group több alkalmazását is törölte a Play Store felületéről a Google, mert titokban olyan dolgot művelnek, ami sem a telefonnak, se a használójának nem tesz jót. ","shortLead":"A kínai DU Group több alkalmazását is törölte a Play Store felületéről a Google, mert titokban olyan dolgot művelnek...","id":"20190418_android_selfie_camera_alkalmazas_mobilnet_akkumulator_du_group","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e3db1ea1-9aef-42cb-b910-45181b367af9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb1c0a17-8047-460e-9dd8-d9cbded6319a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190418_android_selfie_camera_alkalmazas_mobilnet_akkumulator_du_group","timestamp":"2019. április. 18. 21:03","title":"Androidos? Problémás alkalmazásokra bukkantak, az egyik a netet és az aksit is szívta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5a3cb6a-5dcf-4f21-989b-bc2b9d5c71d8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Porig rombolták, rejtélyes csomagokra bukkantak a környékén, terrortámadásra utaló bizonyítékok kerültek elő – ilyen szalagcímekkel futnak a közösségi médiában azok az (ál)hírek, amelyek a Notre-Dame-ban keletkezett tűz kapcsán kezdtek terjedni. És sajnos nagyon sokan meg is osztják őket, óriási lökést adva ezzel a hazugságoknak. ","shortLead":"Porig rombolták, rejtélyes csomagokra bukkantak a környékén, terrortámadásra utaló bizonyítékok kerültek elő – ilyen...","id":"20190417_alhir_kamuhir_facebook_notre_dame","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d5a3cb6a-5dcf-4f21-989b-bc2b9d5c71d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d183b415-dd8f-4f77-b165-21f115ad820d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190417_alhir_kamuhir_facebook_notre_dame","timestamp":"2019. április. 17. 11:33","title":"Hajmeresztő álhírek terjednek a leégett Notre-Dame-ról, egyik durvább, mint a másik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5a9c178-251a-4cc6-a667-69dfe806b10f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A demonstráció szerda déltől 16 óráig tart. ","shortLead":"A demonstráció szerda déltől 16 óráig tart. ","id":"20190417_metro_aruhaz_sztrajkbizottag_sztrajk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f5a9c178-251a-4cc6-a667-69dfe806b10f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b178bcc-8431-44ef-a32a-d8d77895b3ae","keywords":null,"link":"/kkv/20190417_metro_aruhaz_sztrajkbizottag_sztrajk","timestamp":"2019. április. 17. 11:51","title":"Négyórás sztrájk kezdődött az ország Metro áruházaiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]