[{"available":true,"c_guid":"826768a1-bea7-449d-ac1b-b552df5d7de1","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A Samsung több nagy médiumnak is küldött egy-egy példányt a Galaxy Foldból a héten. Több újságíró ugyanazt tapasztalta: az összehajtható készülék képernyője eltört, elromlott.","shortLead":"A Samsung több nagy médiumnak is küldött egy-egy példányt a Galaxy Foldból a héten. Több újságíró ugyanazt tapasztalta...","id":"20190417_samsung_galaxy_fold_kepernyoje_eltort_osszehajthato_telefon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=826768a1-bea7-449d-ac1b-b552df5d7de1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22464fc1-9a32-4c99-b005-41bbf18196eb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190417_samsung_galaxy_fold_kepernyoje_eltort_osszehajthato_telefon","timestamp":"2019. április. 17. 22:50","title":"Siralmas tesztek: egy-két nap alatt megadta magát a Samsung összehajtható telefonjának képernyője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a59f0bce-11b4-4760-94ea-83e8ca631d7f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az árcédulán feltüntetett szerényebb összegért cserébe gyengébb menetteljesítmény és alacsonyabb felszereltség jár. ","shortLead":"Az árcédulán feltüntetett szerényebb összegért cserébe gyengébb menetteljesítmény és alacsonyabb felszereltség jár. ","id":"20190418_hozzank_is_megjott_az_elerheto_aru_tesla_eddiginel_olcsobb_kivitele","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a59f0bce-11b4-4760-94ea-83e8ca631d7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"364f306d-abba-47b5-919b-0f95e55dd66c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190418_hozzank_is_megjott_az_elerheto_aru_tesla_eddiginel_olcsobb_kivitele","timestamp":"2019. április. 18. 06:41","title":"Hozzánk is megjött az elérhető árú Tesla eddiginél olcsóbb kivitele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50bfdd1d-9c4a-4dc8-8625-2b181c40fdc3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tucatnyi oldalt és személyt törölt a Facebook a platformról, ezzel vágva vissza a gyűlöletbeszéd terjedését az Egyesült Királyságban.","shortLead":"Tucatnyi oldalt és személyt törölt a Facebook a platformról, ezzel vágva vissza a gyűlöletbeszéd terjedését az Egyesült...","id":"20190418_facebook_gyuloletbeszed_egyesult_kiralysag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=50bfdd1d-9c4a-4dc8-8625-2b181c40fdc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a40f3be-726a-4812-aa07-05f98f72da59","keywords":null,"link":"/tudomany/20190418_facebook_gyuloletbeszed_egyesult_kiralysag","timestamp":"2019. április. 18. 14:03","title":"Bekeményített a Facebook: sorra törli a brit szélsőjobbosokat az oldalról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aef3be64-5de8-4bae-afbe-03bdf9dc5882","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Régi vagy legfeljebb újszerű ingatlanban élők kapnak majd levelet.","shortLead":"Régi vagy legfeljebb újszerű ingatlanban élők kapnak majd levelet.","id":"20190418_130_ezer_csalad_kap_figyelmezteto_levelet_a_bankjatol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aef3be64-5de8-4bae-afbe-03bdf9dc5882&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f64d3a40-e568-4157-b973-4cd4073913c0","keywords":null,"link":"/itthon/20190418_130_ezer_csalad_kap_figyelmezteto_levelet_a_bankjatol","timestamp":"2019. április. 18. 22:00","title":"130 ezer család kap figyelmeztető levelet a bankjától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"742d28e5-50de-4060-aaf7-007d81ac48d4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A lángokat sikerült körülhatárolni szerda éjfél előtt.","shortLead":"A lángokat sikerült körülhatárolni szerda éjfél előtt.","id":"20190418_Nagy_teruleten_egett_az_aljnovenyzet_az_M5os_mellett_az_ejjel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=742d28e5-50de-4060-aaf7-007d81ac48d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec2c652c-eeb1-43ac-bcf7-917313cfa693","keywords":null,"link":"/itthon/20190418_Nagy_teruleten_egett_az_aljnovenyzet_az_M5os_mellett_az_ejjel","timestamp":"2019. április. 18. 05:49","title":"Nagy területen égett az aljnövényzet Dél-Pesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e20b5e27-cf79-4ac6-a72e-27f98e9314d0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szerdán adták át Kínában azt a Mars-bázist, ami a jövőben nemcsak a turistákat, de a tervek szerint a tudósokat is várja majd.","shortLead":"Szerdán adták át Kínában azt a Mars-bázist, ami a jövőben nemcsak a turistákat, de a tervek szerint a tudósokat is...","id":"20190417_mars_bazis_kina_gobi_sivatag_urkutatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e20b5e27-cf79-4ac6-a72e-27f98e9314d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fd3cf13-9f2b-4df0-a4c9-6e2a9c6aa90f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190417_mars_bazis_kina_gobi_sivatag_urkutatas","timestamp":"2019. április. 17. 18:33","title":"Fotók: Mars-bázist épített Kína a Góbi sivatagban, lenyűgöző lett az eredmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dcdb47d-9fd9-4aef-81c6-c5789b6a2497","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"E-mailekkel próbálják elérni, hogy pénzt utaljanak nekik. ","shortLead":"E-mailekkel próbálják elérni, hogy pénzt utaljanak nekik. ","id":"20190418_Nem_nyugszanak_az_EON_nevevel_visszaelo_csalok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3dcdb47d-9fd9-4aef-81c6-c5789b6a2497&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23ead810-6677-41fb-8386-39d67894e9a1","keywords":null,"link":"/kkv/20190418_Nem_nyugszanak_az_EON_nevevel_visszaelo_csalok","timestamp":"2019. április. 18. 14:10","title":"Nem nyugszanak az E.ON nevével visszaélő csalók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5843e14-e19c-46d7-82ff-d11cbd7c269a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A csontsebészeti műtétek tervezhetőségét és pontosabbá tételét támogató műtéti tervező- és navigációs rendszert, valamint a beavatkozások során használható ortopédiai implantátumokat fejlesztettek ki magyar szakemberek.","shortLead":"A csontsebészeti műtétek tervezhetőségét és pontosabbá tételét támogató műtéti tervező- és navigációs rendszert...","id":"20190418_szte_sanatmetal_dicomlab_csontsebeszet_muteti_tervezo_navigacios_rendszer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a5843e14-e19c-46d7-82ff-d11cbd7c269a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab68f9f1-9777-48ba-a88d-8d891b38b801","keywords":null,"link":"/tudomany/20190418_szte_sanatmetal_dicomlab_csontsebeszet_muteti_tervezo_navigacios_rendszer","timestamp":"2019. április. 18. 13:03","title":"Magyarok terveztek egy orvosi navigációs rendszert sebészeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]