Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a43e1961-71ce-4ee8-b607-beeaa871e9b2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Phenjan valószínűleg szárazföldi rakétát tesztelt.","shortLead":"Phenjan valószínűleg szárazföldi rakétát tesztelt.","id":"20190419_Megint_robbant_valami_EszakKoreaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a43e1961-71ce-4ee8-b607-beeaa871e9b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8532360-28de-4df5-b924-6c7fd3cc1abb","keywords":null,"link":"/vilag/20190419_Megint_robbant_valami_EszakKoreaban","timestamp":"2019. április. 19. 08:35","title":"Megint robbant valami Észak-Koreában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e004dfc-9328-40c3-ba36-19e42aa02ed1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem kevesebbet állít a Mozilla egy korábbi vezetője, aki a Firefox fejlesztésén dolgozott, hogy valójában nemtelen eszközökkel tudta sikerre vinni a Google saját böngészőjét, a Chrome-ot.","shortLead":"Nem kevesebbet állít a Mozilla egy korábbi vezetője, aki a Firefox fejlesztésén dolgozott, hogy valójában nemtelen...","id":"20190420_google_chrome_mozilla_firefox_piszkos_trukkok_jonathan_nightingale","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1e004dfc-9328-40c3-ba36-19e42aa02ed1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e46769d5-8414-432d-b349-c1ee28ff797e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190420_google_chrome_mozilla_firefox_piszkos_trukkok_jonathan_nightingale","timestamp":"2019. április. 20. 10:03","title":"Így könnyű: piszkos trükköket vetett be a Google – állítja a Mozilla egyik volt vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dbd8f04-1f64-42f7-8b35-d688b7eea0eb","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Váratlan győzelmet aratott az isztambuli főpolgármester-választáson az ellenzéki Ekrem Imamoglu, aki ezzel az országot 17 éve irányító Erdogan elnök komoly riválisa lehet.","shortLead":"Váratlan győzelmet aratott az isztambuli főpolgármester-választáson az ellenzéki Ekrem Imamoglu, aki ezzel az országot...","id":"201916_ekrem_imamoglu_atorok_ellenzek_uj_csillaga","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7dbd8f04-1f64-42f7-8b35-d688b7eea0eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eed140a3-3bef-46bb-85ca-c2417c889141","keywords":null,"link":"/vilag/201916_ekrem_imamoglu_atorok_ellenzek_uj_csillaga","timestamp":"2019. április. 19. 09:30","title":"Íme egy török, akiben a majdnem diktátor Erdogan is emberére akadt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b77fb4f3-d317-4122-a5be-eabef01051ea","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Több helyen két órát is kell várakozni.","shortLead":"Több helyen két órát is kell várakozni.","id":"20190419_Itt_a_husvet_bedugultak_a_hatarok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b77fb4f3-d317-4122-a5be-eabef01051ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"334e548e-d324-48a3-961a-5bca43b4fc8b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190419_Itt_a_husvet_bedugultak_a_hatarok","timestamp":"2019. április. 19. 11:09","title":"Itt a húsvét, bedugultak a határok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af579f16-1156-412c-8549-292c6d7b1410","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Nagykátán egy családi házban, Miskolcon egy társasházban volt tűz","shortLead":"Nagykátán egy családi házban, Miskolcon egy társasházban volt tűz","id":"20190420_Itthon_is_van_dolga_a_tuzoltoknak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=af579f16-1156-412c-8549-292c6d7b1410&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d3ed5e7-88b1-4e1b-82ce-7a28672bfaeb","keywords":null,"link":"/itthon/20190420_Itthon_is_van_dolga_a_tuzoltoknak","timestamp":"2019. április. 20. 08:50","title":"Itthon is van dolga a tűzoltóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b710e6a-c185-400e-b7a0-3a206d3a24f1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megtalálták a rendőrök azt a nőt, aki magára hagyhatta újszülött fiát Máriabesenyőn, egy utca füves területén. ","shortLead":"Megtalálták a rendőrök azt a nőt, aki magára hagyhatta újszülött fiát Máriabesenyőn, egy utca füves területén. ","id":"20190419_Orizetbe_vettek_a_fuben_magara_hagyott_ujszulott_edesanyjat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b710e6a-c185-400e-b7a0-3a206d3a24f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39245c68-eafe-4d2b-af2e-b5b7b7945099","keywords":null,"link":"/itthon/20190419_Orizetbe_vettek_a_fuben_magara_hagyott_ujszulott_edesanyjat","timestamp":"2019. április. 19. 18:24","title":"Őrizetbe vették a fűben magára hagyott újszülött édesanyját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af9f70ef-fd97-486f-ae8b-97f2a10d88da","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az áldozatok száma időközben 29-re nőtt. ","shortLead":"Az áldozatok száma időközben 29-re nőtt. ","id":"20190418_Nemet_turistak_haltak_meg_a_madeirai_buszbalesetben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=af9f70ef-fd97-486f-ae8b-97f2a10d88da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f95b4af-709b-478a-94d5-902f4dfb56a0","keywords":null,"link":"/cegauto/20190418_Nemet_turistak_haltak_meg_a_madeirai_buszbalesetben","timestamp":"2019. április. 18. 14:23","title":"Német turisták haltak meg a madeirai buszbalesetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d970ed6c-e537-456a-9f0c-3035a821eb3c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még az európai parlamenti választások előtt, Budapesten fog egyeztetni az olasz belügyminiszter Orbán Viktorral Budapesten. ","shortLead":"Még az európai parlamenti választások előtt, Budapesten fog egyeztetni az olasz belügyminiszter Orbán Viktorral...","id":"20190419_Ket_het_mulva_erkezik_Budapestre_Matteo_Salvini","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d970ed6c-e537-456a-9f0c-3035a821eb3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d476118-cf6b-487e-8438-eb5cd41c0884","keywords":null,"link":"/itthon/20190419_Ket_het_mulva_erkezik_Budapestre_Matteo_Salvini","timestamp":"2019. április. 19. 21:06","title":"Két hét múlva érkezik Budapestre Matteo Salvini","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]