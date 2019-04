Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e2c14249-db38-406f-983b-1e9e632898a6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Szőnyi út egy szakaszán forgalomkorlátozásra kell számítani a baleset miatt.","shortLead":"A Szőnyi út egy szakaszán forgalomkorlátozásra kell számítani a baleset miatt.","id":"20190422_Ketten_megserultek_amikor_egymasba_futott_ket_auto_Zugloban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e2c14249-db38-406f-983b-1e9e632898a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e59472a0-06a1-4ccc-9f89-b7a1c0d0109b","keywords":null,"link":"/itthon/20190422_Ketten_megserultek_amikor_egymasba_futott_ket_auto_Zugloban","timestamp":"2019. április. 22. 13:45","title":"Ketten megsérültek, amikor egymásba futott két autó Zuglóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"742d28e5-50de-4060-aaf7-007d81ac48d4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pásztón egy fakitermelő gép, Pécsen egy személygépkocsi miatt kellett riasztani a tűzoltókat. ","shortLead":"Pásztón egy fakitermelő gép, Pécsen egy személygépkocsi miatt kellett riasztani a tűzoltókat. ","id":"20190422_Munkagep_es_auto_is_langolt_ma_az_orszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=742d28e5-50de-4060-aaf7-007d81ac48d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca4ad7a0-b604-48d8-8bb2-7ad600288425","keywords":null,"link":"/itthon/20190422_Munkagep_es_auto_is_langolt_ma_az_orszagban","timestamp":"2019. április. 22. 11:16","title":"Munkagép és autó is lángolt ma az országban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6a37323-4eb9-4c33-b557-1a6737cfb0ea","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az eleinte szárnyaló Ole Gunnar Solskjaer alatt a csapat most egy 1996-os, azaz 23 éves negatív rekordot is megdöntött.\r

\r

","shortLead":"Az eleinte szárnyaló Ole Gunnar Solskjaer alatt a csapat most egy 1996-os, azaz 23 éves negatív rekordot is...","id":"20190421_Megalazo_veresegbe_futott_bele_a_Manchester_United","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6a37323-4eb9-4c33-b557-1a6737cfb0ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ec51e76-c530-4698-8cca-51221c33237b","keywords":null,"link":"/sport/20190421_Megalazo_veresegbe_futott_bele_a_Manchester_United","timestamp":"2019. április. 21. 16:29","title":"Megalázó vereségbe futott bele a Manchester United","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cde10baf-c49e-41f0-aacf-82061ef05307","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Ukrajnában az elnökválasztás második fordulóját tartják meg, míg a balkáni országban az első kört rendezik meg.","shortLead":"Ukrajnában az elnökválasztás második fordulóját tartják meg, míg a balkáni országban az első kört rendezik meg.","id":"20190421_Elnokvalasztas_Ukrajnaban_es_EszakMacedoniaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cde10baf-c49e-41f0-aacf-82061ef05307&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaf347a2-4813-449d-aba6-e67307b1d964","keywords":null,"link":"/vilag/20190421_Elnokvalasztas_Ukrajnaban_es_EszakMacedoniaban","timestamp":"2019. április. 21. 08:37","title":"Elnökválasztás Ukrajnában és Észak-Macedóniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78b5edb2-a4fc-4b93-b47a-b5843996cdfe","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az almáskeresztúri férfi ki akarta kerülni a torlódást, majd visszahajtott az építés alatt álló autópályára. ","shortLead":"Az almáskeresztúri férfi ki akarta kerülni a torlódást, majd visszahajtott az építés alatt álló autópályára. ","id":"20190422_Mindket_iranybol_tilos_volt_a_behajtas_nem_erdekelte_meghalt_az_utasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=78b5edb2-a4fc-4b93-b47a-b5843996cdfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96fbb478-f09e-4948-b0a5-0fc4babe3b2b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190422_Mindket_iranybol_tilos_volt_a_behajtas_nem_erdekelte_meghalt_az_utasa","timestamp":"2019. április. 22. 09:14","title":"Mindkét irányból tilos volt a behajtás, nem érdekelte, meghalt az utasa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db62f2a8-c826-4632-8de7-3c8d858e8889","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem érte el a 40 százalékot az észak-macedóniai elnökválasztáson szavazók aránya, így második forduló következik, eredmények 22 óra után várhatóak.\r

\r

","shortLead":"Nem érte el a 40 százalékot az észak-macedóniai elnökválasztáson szavazók aránya, így második forduló következik...","id":"20190421_EszakMacedonia_kevesen_szavaztak_masodik_fordulo_lesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=db62f2a8-c826-4632-8de7-3c8d858e8889&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e1c8382-a1b3-4f07-9255-6e2fae7998c3","keywords":null,"link":"/vilag/20190421_EszakMacedonia_kevesen_szavaztak_masodik_fordulo_lesz","timestamp":"2019. április. 21. 20:22","title":"Észak-Macedónia: kevesen szavaztak, második forduló lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0339f233-a8d1-4c30-aac6-6df5a9701d6b","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Vasárnap rendezik az ukrajnai elnökválasztás második fordulóját, az előrejelzések pedig azt mutatják, hogy a politikán kívülről érkezett komikus, Volodimir Zelenszkij sima győzelmet arat Petro Porosenko hivatalban lévő elnök ellen. A választási kampány csúcspontján egy lengyel parlamenti képviselő azzal vádolta meg Orbán Viktort, hogy a magyar miniszterelnök fel akarta osztani Ukrajnát.","shortLead":"Vasárnap rendezik az ukrajnai elnökválasztás második fordulóját, az előrejelzések pedig azt mutatják, hogy a politikán...","id":"20190420_Megalazo_veresegbe_futhat_bele_Porosenko","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0339f233-a8d1-4c30-aac6-6df5a9701d6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fb49881-6dfd-459d-b3e4-33c17e97f2cf","keywords":null,"link":"/vilag/20190420_Megalazo_veresegbe_futhat_bele_Porosenko","timestamp":"2019. április. 20. 17:00","title":"Inkább egy komikus: megalázó vereséggel csaphatják el elnöküket az ukránok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85bf2c78-b404-47b9-a32a-bf193e723672","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Remek ötletnek tűnt autóból járókelőkre lövöldözni Tápióbicskén, most garázdaságért felelnek a törvény előtt a fiatalok.\r

\r

","shortLead":"Remek ötletnek tűnt autóból járókelőkre lövöldözni Tápióbicskén, most garázdaságért felelnek a törvény előtt...","id":"20190421_Airsoft_fegyverbol_lodozgettek_jarokelokre_szorakozasbol_autokazaskor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=85bf2c78-b404-47b9-a32a-bf193e723672&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f8c0972-50d3-4fc6-b3e5-8f2d0fb5e3aa","keywords":null,"link":"/cegauto/20190421_Airsoft_fegyverbol_lodozgettek_jarokelokre_szorakozasbol_autokazaskor","timestamp":"2019. április. 21. 20:34","title":"Airsoft fegyverből lődözgettek járókelőkre szórakozásból autókázáskor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]