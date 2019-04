Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dbcc465c-c870-4d07-989e-7e7e6f1c039d","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Okozott kárt az elmúlt egy év a Magyar Tudományos Akadémiának (MTA), mert voltak kutatók, akik elmentek, és vannak, akik menni készülnek – mondta hvg.hu-nak Lovász László. Az Akadémia elnökét a kormány és az MTA tavaly kirobbant vitájáról, a kutatóintézeti hálózatok jövőjéről és a napokban aláírt szándéknyilatkozatról kérdeztük. Tisztázni igyekeztünk, mit jelent ez a megállapodás, minek köszönhető, hogy a kormány a jelek szerint jelentős engedményeket tett. Átlagosan napi három órát, vagyis körülbelül szabadidőnk felét töltjük a képernyő előtt. Főként sorozatokat nézünk, és olyan, mintha nem eresztenének. Persze igazából mi nem tudjuk kikapcsolni. De miért nem? Átlagosan napi három órát, vagyis körülbelül szabadidőnk felét töltjük a képernyő előtt. Főként sorozatokat nézünk, és olyan, mintha nem eresztenének. Persze igazából mi nem tudjuk kikapcsolni. De miért nem? Az uralkodó személyéhez kötött, több mint ezeréves hagyomány jól megfér a modern világgal. Az uralkodó személyéhez kötött, több mint ezeréves hagyomány jól megfér a modern világgal. ","shortLead":"Anders Holch Povlsen a brit ASOS legnagyobb részvényese, és a dán Bestseller ruhaipari cég egyedüli tulajdonosa. ","id":"20190422_Harom_gyermeket_vesztette_el_a_Sri_Lankai_merenyletekben_Dania_leggazdagabb_embere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=35f21340-ea0e-424a-a51d-486e674f18c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e477f3a9-5786-4c09-84c5-7777a88970da","keywords":null,"link":"/vilag/20190422_Harom_gyermeket_vesztette_el_a_Sri_Lankai_merenyletekben_Dania_leggazdagabb_embere","timestamp":"2019. április. 22. 12:03","title":"Három fiatal gyermekét vesztette el a Srí Lanka-i merényletekben Dánia leggazdagabb embere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65cad9fc-ae22-43b7-a65c-98c158b89a7a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szent György napja lesz.","shortLead":"Szent György napja lesz.","id":"20190421_Ezert_lesz_a_jovo_szerda_munkaszuneti_nap_a_rendorsegen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=65cad9fc-ae22-43b7-a65c-98c158b89a7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de7e0f99-48f3-44be-a5ec-1df5ed679bf4","keywords":null,"link":"/itthon/20190421_Ezert_lesz_a_jovo_szerda_munkaszuneti_nap_a_rendorsegen","timestamp":"2019. április. 21. 13:45","title":"Ezért lesz a jövő szerda munkaszüneti nap a rendőrségen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11dd0f74-d027-4979-aaf6-f31f14d9de98","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Engedély és jogdíj fizetése nélkül használta Judith Sargentini pártja a köztévé felvételeit, ezért az MTVA pert indít.\r

\r

Engedély és jogdíj fizetése nélkül használta Judith Sargentini pártja a köztévé felvételeit, ezért az MTVA pert indít.