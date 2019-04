Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"85779ff1-f111-4005-8553-a4936d4ca99b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"2015 óta tervezte a TEPCO, hogy nekilát a fűtőelemek eltávolításának, de biztonsági okok miatt mindig elhalasztották. Az egyiket most kihúzták.","shortLead":"2015 óta tervezte a TEPCO, hogy nekilát a fűtőelemek eltávolításának, de biztonsági okok miatt mindig elhalasztották...","id":"20190423_fukusima_atomeromu_reaktor_futoelem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=85779ff1-f111-4005-8553-a4936d4ca99b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5ce23ad-2e57-4702-af2f-13765b00697c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190423_fukusima_atomeromu_reaktor_futoelem","timestamp":"2019. április. 23. 16:03","title":"Kiemelték az első fűtőelemet a fukusimai atomerőmű egyik reaktorából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90c15a3e-784c-4751-95a0-a0c374d8780c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ismeretlen tettes horogkereszteket és sértő feliratokat rajzolt a belgrádi magyar nagykövetség címtáblájára.","shortLead":"Ismeretlen tettes horogkereszteket és sértő feliratokat rajzolt a belgrádi magyar nagykövetség címtáblájára.","id":"20190423_Horogkereszt_a_belgradi_magyar_nagykovetseg_bejaratanal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=90c15a3e-784c-4751-95a0-a0c374d8780c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f91ed467-8161-42e6-b91d-04eac5f9c00b","keywords":null,"link":"/vilag/20190423_Horogkereszt_a_belgradi_magyar_nagykovetseg_bejaratanal","timestamp":"2019. április. 23. 13:05","title":"Horogkereszt a belgrádi magyar nagykövetség bejáratánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"012b6c20-7e3d-40b9-97d7-52913e212726","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az egyik népszerű wifikereső alkalmazásnak köszönhetően több mint 100 ezer felhasználótól több mint 2 millió wifijelszó szivárgott ki az internetre.","shortLead":"Az egyik népszerű wifikereső alkalmazásnak köszönhetően több mint 100 ezer felhasználótól több mint 2 millió wifijelszó...","id":"20190423_wifi_finder_androidos_alkalmazas_adatszivargas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=012b6c20-7e3d-40b9-97d7-52913e212726&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f924b7be-70f8-478b-9451-3ffef30e2a4e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190423_wifi_finder_androidos_alkalmazas_adatszivargas","timestamp":"2019. április. 23. 10:33","title":"Több mint 2 millió wifijelszó került ki a netre – lehet, hogy az öné is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff3d5f4e-fbd3-4921-9f74-564032bc3b78","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Haladnak a korral.","shortLead":"Haladnak a korral.","id":"20190422_A_bencesek_is_megtippeltek_ki_eli_tul_a_Tronok_harcat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ff3d5f4e-fbd3-4921-9f74-564032bc3b78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec51f147-6247-43ca-a567-6880cc57cf82","keywords":null,"link":"/elet/20190422_A_bencesek_is_megtippeltek_ki_eli_tul_a_Tronok_harcat","timestamp":"2019. április. 22. 14:42","title":"A bencés szerzetesek is megtippelték, ki éli túl a Trónok harcát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"742d28e5-50de-4060-aaf7-007d81ac48d4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pásztón egy fakitermelő gép, Pécsen egy személygépkocsi miatt kellett riasztani a tűzoltókat. ","shortLead":"Pásztón egy fakitermelő gép, Pécsen egy személygépkocsi miatt kellett riasztani a tűzoltókat. ","id":"20190422_Munkagep_es_auto_is_langolt_ma_az_orszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=742d28e5-50de-4060-aaf7-007d81ac48d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca4ad7a0-b604-48d8-8bb2-7ad600288425","keywords":null,"link":"/itthon/20190422_Munkagep_es_auto_is_langolt_ma_az_orszagban","timestamp":"2019. április. 22. 11:16","title":"Munkagép és autó is lángolt ma az országban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc06daeb-0821-45ab-8255-bb8dc48dd211","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A KDNP-s politikus szerint a keresztény egyház nem emberbaráti egyesület.","shortLead":"A KDNP-s politikus szerint a keresztény egyház nem emberbaráti egyesület.","id":"20190423_Semjen_Zsolt_Az_europai_identitas_resze_az_iszlammal_szembeni_vedekezes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bc06daeb-0821-45ab-8255-bb8dc48dd211&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68d0c601-d7d3-4788-b9e7-38b3c569fa42","keywords":null,"link":"/itthon/20190423_Semjen_Zsolt_Az_europai_identitas_resze_az_iszlammal_szembeni_vedekezes","timestamp":"2019. április. 23. 10:22","title":"Semjén Zsolt: Az európai identitás része az iszlámmal szembeni védekezés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9fca626-730f-4f82-bd72-0a56c4014948","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rút halállal végződött egy jókora fehér cápa élete a hétvégén Japán közelében. ","shortLead":"Rút halállal végződött egy jókora fehér cápa élete a hétvégén Japán közelében. ","id":"20190423_teknos_feher_capa_greg_vella_csendes_ocean","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f9fca626-730f-4f82-bd72-0a56c4014948&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27f1daf4-fd9d-40da-abaa-dd7a6ba120b8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190423_teknos_feher_capa_greg_vella_csendes_ocean","timestamp":"2019. április. 23. 15:33","title":"Teknős szorult a hatalmas cápa szájába, el is pusztult miatta – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d4b98bd-74c0-4b4f-a461-177c3afb2fd9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Előző nap 138 millió Srí Lanka-i áldozattól írt, de ez sem sikerült sokkal jobban. ","shortLead":"Előző nap 138 millió Srí Lanka-i áldozattól írt, de ez sem sikerült sokkal jobban. ","id":"20190422_Husveti_uzeneteben_is_magat_dicserte_Donald_Trump","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1d4b98bd-74c0-4b4f-a461-177c3afb2fd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6414df5-b970-4df9-b061-180178b00bc3","keywords":null,"link":"/vilag/20190422_Husveti_uzeneteben_is_magat_dicserte_Donald_Trump","timestamp":"2019. április. 22. 10:48","title":"Húsvéti üzenetében is magát dicsérte Donald Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]