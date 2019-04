Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e83425eb-8028-4740-970a-2daa872bcfc1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Akinek van elég türelme és némi szabadideje, egy \"művészeti alkotást\" készíthet az elromlott okostelefonjából.","shortLead":"Akinek van elég türelme és némi szabadideje, egy \"művészeti alkotást\" készíthet az elromlott okostelefonjából.","id":"20190424_iphone_elromlott_okostelefon_kep","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e83425eb-8028-4740-970a-2daa872bcfc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf0c36d0-3557-4690-9f7b-a519f150afcb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190424_iphone_elromlott_okostelefon_kep","timestamp":"2019. április. 24. 16:33","title":"Elromlott a telefonja? Nehogy kidobja, ilyen menő \"képet\" is készíthet belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d04e28f7-ff2d-483b-bfce-4bef109be383","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A magyar rendőrök az osztrák hatóságok által körözött motorokat foglaltak le a Kiszombornál lévő határátkelőn.","shortLead":"A magyar rendőrök az osztrák hatóságok által körözött motorokat foglaltak le a Kiszombornál lévő határátkelőn.","id":"20190423_Harombol_ket_motor_lopott_volt_a_roman_autos_szallitmanyaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d04e28f7-ff2d-483b-bfce-4bef109be383&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5329cfd-2c8c-4f4f-beaf-a19f79e0f32f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190423_Harombol_ket_motor_lopott_volt_a_roman_autos_szallitmanyaban","timestamp":"2019. április. 23. 14:01","title":"Háromból két motor lopott volt egy román autós szállítmányában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4265ad84-8917-411e-80f3-836df2d9f0bc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két videó is felkerült a netre egy Volkswagen Polo komoly karamboljáról.","shortLead":"Két videó is felkerült a netre egy Volkswagen Polo komoly karamboljáról.","id":"20190423_Nurburgringen_is_erosnek_szamit_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4265ad84-8917-411e-80f3-836df2d9f0bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e70ac07-f116-4e97-a7dc-d30787ec33af","keywords":null,"link":"/cegauto/20190423_Nurburgringen_is_erosnek_szamit_video","timestamp":"2019. április. 23. 17:44","title":"Ez a baleset még a sokat látott Nürburgringen is erősnek számít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9660dac-e825-497a-973f-ce5c80d81bc3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Markó utcából fegyverrel és autóval próbált megszökni egy férfi, aki a gyanúsítás közlése miatt jelentett be panaszt, amit elutasított a nyomozóügyészség.

","shortLead":"A Markó utcából fegyverrel és autóval próbált megszökni egy férfi, aki a gyanúsítás közlése miatt jelentett be panaszt...","id":"20190423_Elutasitottak_a_fegyverrel_szoko_eltelt_panaszat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b9660dac-e825-497a-973f-ce5c80d81bc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb7f8a7d-5185-422d-ab0f-085c6edf6957","keywords":null,"link":"/itthon/20190423_Elutasitottak_a_fegyverrel_szoko_eltelt_panaszat","timestamp":"2019. április. 23. 10:38","title":"Elutasították a fegyverrel szökő elítélt panaszát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e0bc55a-f0d4-4066-9836-093f2484f305","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem finomkodtak, törtek-zúztak.","shortLead":"Nem finomkodtak, törtek-zúztak.","id":"20190424_Autojukkal_egyutt_rontottak_be_egy_uzletbe_a_tolvajok_hogy_ellopjanak_egy_ATMet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5e0bc55a-f0d4-4066-9836-093f2484f305&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7105c7c3-e445-45ba-a3e7-d15e9bb8bd96","keywords":null,"link":"/cegauto/20190424_Autojukkal_egyutt_rontottak_be_egy_uzletbe_a_tolvajok_hogy_ellopjanak_egy_ATMet","timestamp":"2019. április. 24. 10:45","title":"Autójukkal együtt rontottak be egy üzletbe a tolvajok, hogy ellopjanak egy ATM-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2219b5f-3923-4899-8da5-cb9a91a99c5d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nevükkel is vállalják véleményüket azok a Boeing-dolgozók, akik szerint súlyos mulasztások történnek a Boeing charlestoni, 787-es Dreamlinereket összeszerelő üzemében.","shortLead":"Nevükkel is vállalják véleményüket azok a Boeing-dolgozók, akik szerint súlyos mulasztások történnek a Boeing...","id":"20190424_boeing_charleston_gyar_minosegi_problemak_faa_nyt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c2219b5f-3923-4899-8da5-cb9a91a99c5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f235549-fed2-4c70-bd97-094db5c90802","keywords":null,"link":"/tudomany/20190424_boeing_charleston_gyar_minosegi_problemak_faa_nyt","timestamp":"2019. április. 24. 08:33","title":"Szivárogtatnak a dolgozók: kritikus hibák vannak a Boeing repülőgépgyárában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf018c1b-c7a4-4e2b-9f57-f897427b56e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Athénban, a Néppárt kampánynyitó rendezvényén találkozott Michel Barnierrel, az Európai Néppárt alelnökével Trócsányi László.","shortLead":"Athénban, a Néppárt kampánynyitó rendezvényén találkozott Michel Barnierrel, az Európai Néppárt alelnökével Trócsányi...","id":"20190425_Hiaba_a_Fidesz_felfuggesztese_Trocsanyi_a_Neppart_kampanynyitojan_jart","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bf018c1b-c7a4-4e2b-9f57-f897427b56e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46ecc145-5ffc-4087-a131-6215144dcafd","keywords":null,"link":"/itthon/20190425_Hiaba_a_Fidesz_felfuggesztese_Trocsanyi_a_Neppart_kampanynyitojan_jart","timestamp":"2019. április. 25. 08:11","title":"Hiába a Fidesz felfüggesztése, Trócsányi a Néppárt kampánynyitóján járt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24c2b053-2ba4-4aae-b827-4f150b87fa7f","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Ha nem is mérhető az élőknek és a holtaknak a Trónok harca tévésorozatban várható nagy összecsapásához, minden eddiginél nagyobb tétje lesz az európai parlamenti választásnak. Matteo Salvini budapesti látogatásával a populisták erőt demonstrálnak, ám dühükön kívül semmiben sem értenek egyet, olvasható az e heti HVG-ben. ","shortLead":"Ha nem is mérhető az élőknek és a holtaknak a Trónok harca tévésorozatban várható nagy összecsapásához, minden...","id":"20190424_populistak_matteo_salvini_budapesten_europai_parlamenti_valasztasok_orban_viktor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=24c2b053-2ba4-4aae-b827-4f150b87fa7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab6e5ac6-c692-4214-b0d9-7f79e39e8aae","keywords":null,"link":"/vilag/20190424_populistak_matteo_salvini_budapesten_europai_parlamenti_valasztasok_orban_viktor","timestamp":"2019. április. 24. 12:02","title":"Kezdődik az EU-s Trónok harca, a populisták is sorakozót fújnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]