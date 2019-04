Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"55034994-f8ba-4aed-93dd-7173394c3c74","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Bemutatta az amerikai autógyártó a legfrissebb önvezető rendszerét.","shortLead":"Bemutatta az amerikai autógyártó a legfrissebb önvezető rendszerét.","id":"20190423_tesla_autopilot_full_self_diving_autos_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=55034994-f8ba-4aed-93dd-7173394c3c74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cd3bc02-d90d-4782-850a-ef4469f22ca8","keywords":null,"link":"/cegauto/20190423_tesla_autopilot_full_self_diving_autos_video","timestamp":"2019. április. 23. 10:41","title":"Videó: Már nem is kéri a Tesla autója, hogy néha fogjuk a kormányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b92c3c54-35ee-43dd-86a5-fa2f67278172","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Háromnapos látogatásra megy az amerikai elnök Londonba.","shortLead":"Háromnapos látogatásra megy az amerikai elnök Londonba.","id":"20190423_Az_angol_kiralyno_vendege_lesz_nyaron_Trump","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b92c3c54-35ee-43dd-86a5-fa2f67278172&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bfb6ff1-f0b0-4175-bc91-08ff6ce3bd21","keywords":null,"link":"/vilag/20190423_Az_angol_kiralyno_vendege_lesz_nyaron_Trump","timestamp":"2019. április. 23. 14:09","title":"Az angol királynő vendége lesz nyáron Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b26ea496-d10e-4141-8aaf-be74a3e9584e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sofőr a Ferihegyi gyorsforgalmi úton mutogatta, hogyan cikázik a kocsik közt. ","shortLead":"A sofőr a Ferihegyi gyorsforgalmi úton mutogatta, hogyan cikázik a kocsik közt. ","id":"20190424_elo_facebook_video_ferihegyi_gyorsforgalmi_ut_elozes_szaguldas_140_kilometer_ora","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b26ea496-d10e-4141-8aaf-be74a3e9584e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2be2b427-8c02-42f1-a40e-e9b444177d16","keywords":null,"link":"/cegauto/20190424_elo_facebook_video_ferihegyi_gyorsforgalmi_ut_elozes_szaguldas_140_kilometer_ora","timestamp":"2019. április. 24. 07:24","title":"Élő Facebook-videóban közvetítette, ahogy 140-nel előzget Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63e7b686-1bbc-4961-b018-80ab0aebba6e","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"Kilencvenegy évesen elhunyt Martin Böttcher, akinek az Old Shatterhand-film emlékezetes zenei témáját köszönhetjük.","shortLead":"Kilencvenegy évesen elhunyt Martin Böttcher, akinek az Old Shatterhand-film emlékezetes zenei témáját köszönhetjük.","id":"20190422_Elhunyt_Martin_Bottcher_a_Winnetoufilmek_zeneszerzoje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=63e7b686-1bbc-4961-b018-80ab0aebba6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"574cbf52-d5b2-490f-8513-c0c05631bb44","keywords":null,"link":"/kultura/20190422_Elhunyt_Martin_Bottcher_a_Winnetoufilmek_zeneszerzoje","timestamp":"2019. április. 22. 16:12","title":"Elhunyt Martin Böttcher, a Winnetou-filmek zeneszerzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85779ff1-f111-4005-8553-a4936d4ca99b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"2015 óta tervezte a TEPCO, hogy nekilát a fűtőelemek eltávolításának, de biztonsági okok miatt mindig elhalasztották. Az egyiket most kihúzták.","shortLead":"2015 óta tervezte a TEPCO, hogy nekilát a fűtőelemek eltávolításának, de biztonsági okok miatt mindig elhalasztották...","id":"20190423_fukusima_atomeromu_reaktor_futoelem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=85779ff1-f111-4005-8553-a4936d4ca99b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5ce23ad-2e57-4702-af2f-13765b00697c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190423_fukusima_atomeromu_reaktor_futoelem","timestamp":"2019. április. 23. 16:03","title":"Kiemelték az első fűtőelemet a fukusimai atomerőmű egyik reaktorából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcef6101-7d67-4a6b-9db8-8c1c88eb95ec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Árokba hajtott egy kamion az M70-esen, senki nem sérült meg.\r

\r

","shortLead":"Árokba hajtott egy kamion az M70-esen, senki nem sérült meg.\r

\r

","id":"20190424_Utlezaras_Letenyenel_baleset_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bcef6101-7d67-4a6b-9db8-8c1c88eb95ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5efe8c54-ea89-45db-b5c1-f22efbc83a84","keywords":null,"link":"/itthon/20190424_Utlezaras_Letenyenel_baleset_miatt","timestamp":"2019. április. 24. 06:21","title":"Útlezárás Letenyénél baleset miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cca98857-b37f-4944-8300-1cd92e717f4a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A 65 év feletti amerikaiak egyre nagyobb része kényszerül lemondani a pihenéssel töltött nyugdíjas éveiről, ugyanis nincs elegendő pénzük arra, hogy ezt megtehessék. Helyette dolgoznak.","shortLead":"A 65 év feletti amerikaiak egyre nagyobb része kényszerül lemondani a pihenéssel töltött nyugdíjas éveiről, ugyanis...","id":"20190422_Az_amerikai_nyugdijasokat_nem_a_kormany_noszogatja_hanem_a_kenyszer_tartja_a_munkaeropiacon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cca98857-b37f-4944-8300-1cd92e717f4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8b88c03-258c-49e0-8f37-031751ff2005","keywords":null,"link":"/kkv/20190422_Az_amerikai_nyugdijasokat_nem_a_kormany_noszogatja_hanem_a_kenyszer_tartja_a_munkaeropiacon","timestamp":"2019. április. 22. 16:31","title":"Az amerikai nyugdíjasokat nem a kormány noszogatja, hanem a kényszer tartja a munkaerőpiacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ebbfb79-7801-494f-a1da-d81fa50bdb8f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Mindkét magyar teniszező a 250 ezer dollár (71 millió forint) összdíjazású isztambuli salakpályás női tenisztornán vesz részt.","shortLead":"Mindkét magyar teniszező a 250 ezer dollár (71 millió forint) összdíjazású isztambuli salakpályás női tenisztornán vesz...","id":"20190423_babos_timea_stollar_fanny_isztambul_tenisztorna","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1ebbfb79-7801-494f-a1da-d81fa50bdb8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fea312c-213f-4c7f-a577-d46c329114fd","keywords":null,"link":"/sport/20190423_babos_timea_stollar_fanny_isztambul_tenisztorna","timestamp":"2019. április. 23. 18:28","title":"Babos továbbjutott, Stollárék a második kiemeltet búcsúztatták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]