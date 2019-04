Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8f4e0ed8-8279-4816-b1d5-5336ea892bef","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Jóval kisebb nemzetközi visszhangot vált ki Vlagyimir Putyin orosz államfő és Kim Dzsong Un észak-koreai vezető csütörtöki csúcstalálkozója, mint Donald Trump és a phenjani diktátor két korábbi találkozója. Pedig sok szempontból döntő lehet, miben állapodik meg Vlagyivosztokban Putyin és Kim.","shortLead":"Jóval kisebb nemzetközi visszhangot vált ki Vlagyimir Putyin orosz államfő és Kim Dzsong Un észak-koreai vezető...","id":"20190424_Ha_nincs_Trump_nincs_felhajtas__Putyin_es_Kim_elso_csucstalalkozoja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8f4e0ed8-8279-4816-b1d5-5336ea892bef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83437a63-e7cb-4596-aaa1-e466258cb648","keywords":null,"link":"/vilag/20190424_Ha_nincs_Trump_nincs_felhajtas__Putyin_es_Kim_elso_csucstalalkozoja","timestamp":"2019. április. 24. 21:55","title":"Nincs felhajtás, de döntő fontosságú lehet Putyin és Kim első csúcstalálkozója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7ea0abd-7309-4141-9350-60a919a4683f","c_author":"Oroszi Babett","category":"gazdasag","description":"Közérdekű adatigénylésben kértük ki a vezetői fizetéseket az MTVA-tól és a Duna Médiaszolgáltató Zrt.-től. Ezt megelőzően csak a 2011-2016 közötti időszakra vonatkozóan kerültek nyilvánosságra adatok, miután az RTL pert nyert a közmédia ellen, emiatt pedig bár akarták, nem titkolhatták tovább a vezetők fizetését. 2016-ban az MTVA vezérigazgatójának járandósága még havi bruttó 2 millió forint volt, ez azóta 2,4 millió forintra nőtt. Az MTVA feje jelenleg a hírhamisítóként elhíresült Papp Dániel. ","shortLead":"Közérdekű adatigénylésben kértük ki a vezetői fizetéseket az MTVA-tól és a Duna Médiaszolgáltató Zrt.-től. Ezt...","id":"20190424_mtva_papp_daniel_duna_kozmedia_","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b7ea0abd-7309-4141-9350-60a919a4683f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23bb22e3-d945-44e8-bab6-df7fdb4584b5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190424_mtva_papp_daniel_duna_kozmedia_","timestamp":"2019. április. 24. 05:18","title":"Megéri a közmédia vezetőjének lenni: a kétmilliós fizetés is tovább nőtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0aa3417b-458c-49e0-9499-7dc5572d16fd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még a szibériai tudósokat is meglepte, mennyire jó állapotban konzerválta a természet a 42 ezer évvel ezelőtt elhullott állat maradványát.","shortLead":"Még a szibériai tudósokat is meglepte, mennyire jó állapotban konzerválta a természet a 42 ezer évvel ezelőtt elhullott...","id":"20190424_folyekony_verminta_csiko_mamutmuzeum_sziberia_jakutfold_lenszkaja_lo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0aa3417b-458c-49e0-9499-7dc5572d16fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a174998b-5411-4a8c-b451-96122507d0ce","keywords":null,"link":"/tudomany/20190424_folyekony_verminta_csiko_mamutmuzeum_sziberia_jakutfold_lenszkaja_lo","timestamp":"2019. április. 24. 13:03","title":"Folyékony vért találtak egy 42 000 éves lóban, ez sok mindent megváltoztathat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"225e31da-b405-46ca-8163-31fd30040257","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új funkciót tesztelnek az androidos Netflix appban, amely akkor segíthet, ha a felhasználó épp nem tudja eldönteni, hogy mit is nézzen.","shortLead":"Új funkciót tesztelnek az androidos Netflix appban, amely akkor segíthet, ha a felhasználó épp nem tudja eldönteni...","id":"20190424_netflix_random_episode_funkcio_teszteles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=225e31da-b405-46ca-8163-31fd30040257&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"890c10f6-1b5c-4bf1-ad61-7a8f0573d0a4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190424_netflix_random_episode_funkcio_teszteles","timestamp":"2019. április. 24. 10:03","title":"Nehéz a választás? Meglepő funkciót tesztel titokban a Netflix","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53662997-8094-48fd-a633-cc4ec64ca028","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"A klímaváltozás növelte a szakadékot a gazdag és a szegény országok között. Ezt a tanulságot vonta le a klímaváltozás gazdasági következményeiből a kaliforniai Stanford egyetem két kutatója. ","shortLead":"A klímaváltozás növelte a szakadékot a gazdag és a szegény országok között. Ezt a tanulságot vonta le a klímaváltozás...","id":"20190423_Szamszerusitettek_a_klimavaltozas_gazdasagi_hatasait_Norvegia_jol_jart_Nigeria_rosszul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=53662997-8094-48fd-a633-cc4ec64ca028&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ca13b96-7594-42a1-bdd8-f100340a0d2d","keywords":null,"link":"/kkv/20190423_Szamszerusitettek_a_klimavaltozas_gazdasagi_hatasait_Norvegia_jol_jart_Nigeria_rosszul","timestamp":"2019. április. 23. 14:08","title":"Számszerűsítették a klímaváltozás gazdasági hatásait: Norvégia jól járt, Nigéria rosszul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5eee1515-ce23-4316-970d-97bf4ba96059","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy online petícióban már 36 ezren kérik vissza az évszázadok alatt lebomló műanyag szívószálakat. ","shortLead":"Egy online petícióban már 36 ezren kérik vissza az évszázadok alatt lebomló műanyag szívószálakat. ","id":"20190424_Visszakovetelik_a_muanyag_szivoszalakat_a_brit_McDonaldsokban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5eee1515-ce23-4316-970d-97bf4ba96059&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ff5670a-867e-49c8-a38e-f42f1bb41373","keywords":null,"link":"/kkv/20190424_Visszakovetelik_a_muanyag_szivoszalakat_a_brit_McDonaldsokban","timestamp":"2019. április. 24. 20:40","title":"Visszakövetelik a műanyag szívószálakat a brit McDonald's-okban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bccc8d65-6b31-4abe-848e-0aee447f9008","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Tizenegy párt helyét sorsolta ki a Nemzeti Választási Bizottság órákkal az után, hogy lejárt az ajánlások leadásának határideje.","shortLead":"Tizenegy párt helyét sorsolta ki a Nemzeti Választási Bizottság órákkal az után, hogy lejárt az ajánlások leadásának...","id":"20190423_Kisorsoltak_milyen_sorrendben_lesznek_a_partok_a_szavazolapon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bccc8d65-6b31-4abe-848e-0aee447f9008&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"410fb570-e0da-4683-825f-5eff7642ed2d","keywords":null,"link":"/itthon/20190423_Kisorsoltak_milyen_sorrendben_lesznek_a_partok_a_szavazolapon","timestamp":"2019. április. 23. 18:42","title":"Kisorsolták, milyen sorrendben lesznek a pártok a szavazólapon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5101ad55-86c6-4f77-acf9-da80c35ea9fb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesszel együtt a Jobbik és a Momentum is leadta az EP-választáshoz kellő ajánlásokat, de az ellenzéki pártok nem érdekelték a tévét.","shortLead":"A Fidesszel együtt a Jobbik és a Momentum is leadta az EP-választáshoz kellő ajánlásokat, de az ellenzéki pártok nem...","id":"20190423_A_Kuria_is_megbuntette_a_TV2t_mert_csak_a_Fidesz_alairasairol_adott_hirt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5101ad55-86c6-4f77-acf9-da80c35ea9fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"604ef2bf-02ed-487f-a3bb-805a1b25259a","keywords":null,"link":"/itthon/20190423_A_Kuria_is_megbuntette_a_TV2t_mert_csak_a_Fidesz_alairasairol_adott_hirt","timestamp":"2019. április. 23. 16:28","title":"A Kúria is megbüntette a TV2-t, mert csak a Fidesz aláírásairól adott hírt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]