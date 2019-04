Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Romlott az igazságszolgáltatás függetlenségének megítélése az elmúlt évben Magyarországon a lakosság és a vállalati szféra körében is – derült ki az Európai Bizottság jelentéséből.","shortLead":"Romlott az igazságszolgáltatás függetlenségének megítélése az elmúlt évben Magyarországon a lakosság és a vállalati...","id":"20190426_igazsagszolgaltatas_fuggetlensege_felmeres_europai_bizottsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae4f5a42-9623-4e50-bbba-bcc0a20f2c98","keywords":null,"link":"/itthon/20190426_igazsagszolgaltatas_fuggetlensege_felmeres_europai_bizottsag","timestamp":"2019. április. 26. 13:59","title":"Egyre kevésbé látjuk függetlennek az igazságszolgáltatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"666a4420-57f2-46b9-9949-a23a883c58c9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az északi- és a déli-partra is új közvetlen, mindenhol megálló vonatok indulnak, de közvetlen gyorsvonatból is több lesz, meg persze maradnak az eddigiek is.","shortLead":"Az északi- és a déli-partra is új közvetlen, mindenhol megálló vonatok indulnak, de közvetlen gyorsvonatból is több...","id":"20190426_Szombattol_tobb_vonatot_indit_a_Balatonra_a_MAVStart","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=666a4420-57f2-46b9-9949-a23a883c58c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf99d836-8832-406c-a2ca-66c5866b825b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190426_Szombattol_tobb_vonatot_indit_a_Balatonra_a_MAVStart","timestamp":"2019. április. 26. 16:09","title":"Szombattól több vonatot indít a Balatonra a MÁV-Start","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b816cc54-e92e-4e5a-bf7e-ece36da9390b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Rajta kívül nem indul más magyar úszó a FINA új sorozatának nyitányán. ","shortLead":"Rajta kívül nem indul más magyar úszó a FINA új sorozatának nyitányán. ","id":"20190426_hosszu_katinka_fina_bajnokok_sorozata_uszoverseny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b816cc54-e92e-4e5a-bf7e-ece36da9390b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb01f424-8616-4772-b916-0afe2c8f0128","keywords":null,"link":"/sport/20190426_hosszu_katinka_fina_bajnokok_sorozata_uszoverseny","timestamp":"2019. április. 26. 12:36","title":"Hosszú Katinka beleveti magát a bajnokok ligájába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb4035f4-9abc-4065-8668-5ee386a2b06a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A muszlimok elleni gyűlöletkeltésre használt egy berlini múzeumban kiállított festményt az Alternatíva Németországért (AfD) nevű szélsőjobboldali párt. Az érintett múzeum most azt követeli, hogy az AfD azonnal szedje le az utcákról az engedély nélkül felhasznált festménnyel illusztrált óriásplakátokat.","shortLead":"A muszlimok elleni gyűlöletkeltésre használt egy berlini múzeumban kiállított festményt az Alternatíva Németországért...","id":"20190427_Botranyt_okoztak_az_AfD_berlini_valasztasi_plakatjai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eb4035f4-9abc-4065-8668-5ee386a2b06a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c93dba69-10d6-4559-9f69-0656b3811692","keywords":null,"link":"/vilag/20190427_Botranyt_okoztak_az_AfD_berlini_valasztasi_plakatjai","timestamp":"2019. április. 27. 09:48","title":"Botrányt okoztak az AfD berlini választási plakátjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47b4b9e2-30c5-4f3c-b00c-a4408266c45f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bár a beérkező nyersanyag eddig megfelelt a minőségi elvárásoknak, ennek ellenére átmenetileg felfüggesztették a kőolaj átvételét.","shortLead":"Bár a beérkező nyersanyag eddig megfelelt a minőségi elvárásoknak, ennek ellenére átmenetileg felfüggesztették a kőolaj...","id":"20190426_Szennyezett_olaj_Oroszorszagbol_nem_veszi_at_a_Mol_a_Baratsag_vezeteken_erkezo_koolajat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=47b4b9e2-30c5-4f3c-b00c-a4408266c45f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3460341-a463-4dfb-9aea-f62b22516be3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190426_Szennyezett_olaj_Oroszorszagbol_nem_veszi_at_a_Mol_a_Baratsag_vezeteken_erkezo_koolajat","timestamp":"2019. április. 26. 18:42","title":"Szennyezett olaj Oroszországból: nem veszi át a Mol a Barátság vezetéken érkező kőolajat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91aaed94-2e28-4aa4-9c40-664900160868","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ausztria és Németország központi bankja is felhagy az ötszáz eurós bankjegyek nyomtatásával, s miután korábban már valamennyi eurózóna-állam így döntött, fokozatosan eltűnnek a több mint 150 ezer forintot érő bankók. Az ok: az ötszázasokat előszeretettel használták a bűnözők.","shortLead":"Ausztria és Németország központi bankja is felhagy az ötszáz eurós bankjegyek nyomtatásával, s miután korábban már...","id":"20190427_Eltunnek_az_500_eurosok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=91aaed94-2e28-4aa4-9c40-664900160868&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"107522cc-add7-4585-9e9d-69cef15d535e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190427_Eltunnek_az_500_eurosok","timestamp":"2019. április. 27. 08:28","title":"Eltűnnek az 500 eurósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70de98aa-d7a5-430f-b30c-3f72bb1ab6e0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az előzetes alapján mind az öt epizód brutális lesz. ","shortLead":"Az előzetes alapján mind az öt epizód brutális lesz. ","id":"20190426_HBO_Csernobil_atomkatasztrofa_sorozat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=70de98aa-d7a5-430f-b30c-3f72bb1ab6e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aebc70d9-9515-4993-84ac-68bc3f5a0226","keywords":null,"link":"/kultura/20190426_HBO_Csernobil_atomkatasztrofa_sorozat","timestamp":"2019. április. 26. 11:47","title":"Májusban jön a csernobili atomkatasztrófát feldolgozó HBO-sorozat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b675894f-eadb-4c12-b597-d4d899727327","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az áldozat a Williams F1-es csapata.","shortLead":"Az áldozat a Williams F1-es csapata.","id":"20190426_forma_1_azerbajdzsan_baku","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b675894f-eadb-4c12-b597-d4d899727327&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc004e4e-15af-47d5-83fd-ae1e5508becc","keywords":null,"link":"/cegauto/20190426_forma_1_azerbajdzsan_baku","timestamp":"2019. április. 26. 12:13","title":"Elképesztő baki miatt lefújták a bakui F1-es szabadedzést – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]