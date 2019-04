Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"49d3e733-ba3b-4175-a05f-1d3411ef4978","c_author":"Farkas Zoltán","category":"gazdasag","description":"A ragadozó államok nem piaci kudarcok miatt avatkoznak be a gazdaságba, hanem azért, mert könnyen meg tudnak kaparintani bizonyos eszközöket, amelyek segítik a hatalom megtartását – összegzi elméletét Mehrdad Vahabi közgazdászprofesszor. Interjú.","shortLead":"A ragadozó államok nem piaci kudarcok miatt avatkoznak be a gazdaságba, hanem azért, mert könnyen meg tudnak...","id":"201917__mehrdad_vahabi__ragadozo_allamrol_illiberalizmusrol__fogolydilemma","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=49d3e733-ba3b-4175-a05f-1d3411ef4978&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e608c188-0fb1-479c-afc3-b95c4968e537","keywords":null,"link":"/gazdasag/201917__mehrdad_vahabi__ragadozo_allamrol_illiberalizmusrol__fogolydilemma","timestamp":"2019. április. 27. 07:00","title":"Magyarország pont beleillik a ragadozó államról szóló elméletbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e13158ed-25f0-42a9-a093-75ada2873381","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánypárt követeli az EU-tól, hogy minden információt tegyen nyilvánossá a migránskártyákról.","shortLead":"A kormánypárt követeli az EU-tól, hogy minden információt tegyen nyilvánossá a migránskártyákról.","id":"20190428_Adatigenylessel_fordul_a_Fidesz_az_Europai_Bizottsaghoz_a_migranskartyak_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e13158ed-25f0-42a9-a093-75ada2873381&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d319ff5-730b-4a0c-90c2-50cd01830b69","keywords":null,"link":"/itthon/20190428_Adatigenylessel_fordul_a_Fidesz_az_Europai_Bizottsaghoz_a_migranskartyak_miatt","timestamp":"2019. április. 28. 15:15","title":"Adatigényléssel fordul a Fidesz az Európai Bizottsághoz a migránskártyák miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c74d5da-153b-4aa1-b54b-a36e5060d839","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Kínaiak dominálták a budapesti asztalitenisz-világbajnokságot.","shortLead":"Kínaiak dominálták a budapesti asztalitenisz-világbajnokságot.","id":"20190427_Liu_Siven_nyert_a_budapesti_ping_pong_vbn","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2c74d5da-153b-4aa1-b54b-a36e5060d839&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed4bf46d-0e47-4e1c-a503-b60f644d8f00","keywords":null,"link":"/sport/20190427_Liu_Siven_nyert_a_budapesti_ping_pong_vbn","timestamp":"2019. április. 27. 15:35","title":"Kínai győzelem a budapesti pingpong vb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b877268-9f04-4338-b8fa-cd221436986e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A csillagoktól bizonyos távolságokra, tehát az élhető zónában lévő bolygókon az élettel potenciálisan összeegyeztethető körülmények alakulhatnak ki. A nagyon aktív, fiatal csillagok azonban szó szerint elfújhatják ezeknek az égitesteknek a légkörét – állapította meg egy osztrák kutatócsoport.","shortLead":"A csillagoktól bizonyos távolságokra, tehát az élhető zónában lévő bolygókon az élettel potenciálisan összeegyeztethető...","id":"20190428_aktiv_csillagok_elfujjak_a_bolygok_legkoret","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4b877268-9f04-4338-b8fa-cd221436986e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dc69850-4b35-400e-a79e-da0e05b57808","keywords":null,"link":"/tudomany/20190428_aktiv_csillagok_elfujjak_a_bolygok_legkoret","timestamp":"2019. április. 28. 08:03","title":"A nagyon aktív csillagok szó szerint elfújják a bolygók légkörét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d13a501d-0acb-4197-b474-a27d0ee21b68","c_author":"Népszava","category":"elet","description":"A népegészségügyi központ április 26-án vizsgálatot indított annak a kétéves kisfiúnak az ügyében, akinek szemét végül csak 21 órával a balesete után műtöttek meg – írja a Népszava, amely szerint arról nem nyilatkozott a központ, hogy mi a vizsgálat célja, tárgya, határideje.","shortLead":"A népegészségügyi központ április 26-án vizsgálatot indított annak a kétéves kisfiúnak az ügyében, akinek szemét végül...","id":"20190427_A_nepegeszsegugyi_kozpont_vizsgalja_a_szemserult_kisfiu_ugyet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d13a501d-0acb-4197-b474-a27d0ee21b68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8249ed4-1f3e-473b-beee-9c6a1d4c8ab0","keywords":null,"link":"/elet/20190427_A_nepegeszsegugyi_kozpont_vizsgalja_a_szemserult_kisfiu_ugyet","timestamp":"2019. április. 27. 11:29","title":"A népegészségügyi központ vizsgálja a szemsérült kisfiú ügyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1630720-878d-4e5a-b689-9e9a172bfc2e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"","shortLead":"","id":"20190427_Kulfoldrol_behozott_hasznalt_auto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f1630720-878d-4e5a-b689-9e9a172bfc2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39f7fe40-a3ab-4266-a0ae-067d34207c19","keywords":null,"link":"/cegauto/20190427_Kulfoldrol_behozott_hasznalt_auto","timestamp":"2019. április. 27. 16:35","title":"Biztos, hogy olcsóbb a külföldről behozott használt autó?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7396711-ad3b-49da-a3a1-c6d8dffafcb7","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Egy ember meghalt, hárman megsebesültek szombaton Szentendrén, amikor két autó frontálisan ütközött.","shortLead":"Egy ember meghalt, hárman megsebesültek szombaton Szentendrén, amikor két autó frontálisan ütközött.","id":"20190427_Itt_tortent_a_tragikus_szentendrei_baleset__fotok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f7396711-ad3b-49da-a3a1-c6d8dffafcb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68e9a6b5-aa2b-4731-a6bd-7410e742a2e0","keywords":null,"link":"/cegauto/20190427_Itt_tortent_a_tragikus_szentendrei_baleset__fotok","timestamp":"2019. április. 27. 13:06","title":"Itt történt a tragikus szentendrei baleset - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fa6fae4-558b-452e-bf9a-64550128e4f5","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Mozgásban vannak az egykori Szovjetunió közép-ázsiai tagállamai: Nurszultan Nazarbajev kazah elnök váratlanul lemondott, Iszlam Karimov halála után Üzbegisztán megindult a demokratizálódás felé, és már Tádzsikisztánban is lehet több államfőjelölt. ","shortLead":"Mozgásban vannak az egykori Szovjetunió közép-ázsiai tagállamai: Nurszultan Nazarbajev kazah elnök váratlanul...","id":"201917__kozepazsia_valtozoban__ellentetes_mozgasok__utodok__jonnek_mennek_maradnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9fa6fae4-558b-452e-bf9a-64550128e4f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40b884cb-6347-4ad0-807c-758b6ac7fb30","keywords":null,"link":"/vilag/201917__kozepazsia_valtozoban__ellentetes_mozgasok__utodok__jonnek_mennek_maradnak","timestamp":"2019. április. 27. 11:00","title":"Úgy maradnak országuk örökös urai, ahogyan Putyin is szeretne majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]