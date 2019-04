Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cc607764-f209-49a6-b8ba-1639b3220b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megy a közúti \"racing\".","shortLead":"Megy a közúti \"racing\".","id":"20190428_autos_video_elozes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cc607764-f209-49a6-b8ba-1639b3220b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8462003d-c9ae-413c-86dd-16c96b82b94d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190428_autos_video_elozes","timestamp":"2019. április. 28. 11:22","title":"Életveszélyes autós a 8-as úton – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"590f5476-a0ed-46ac-a408-8254c3c0aebe","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Korábban írtunk róla, hogy új templomot épít egy amerikai egyház Budapesten. Most több fát kivágtak a tulajdonukban álló, Camponához közeli telken, amin a lakók felháborodtak. Az egyház szerint még nem dőlt el a telek sorsa, se az, hogy hol lesz az új templomuk.","shortLead":"Korábban írtunk róla, hogy új templomot épít egy amerikai egyház Budapesten. Most több fát kivágtak a tulajdonukban...","id":"20190426_Fakat_vagtak_ki_Budatetenyben_a_mormon_egyhaz_teruleten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=590f5476-a0ed-46ac-a408-8254c3c0aebe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"583d68e3-c78e-4cd7-9948-d7a3192e046f","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190426_Fakat_vagtak_ki_Budatetenyben_a_mormon_egyhaz_teruleten","timestamp":"2019. április. 26. 20:49","title":"Fákat vágtak ki Budatétényben, a mormon egyház területén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d13a501d-0acb-4197-b474-a27d0ee21b68","c_author":"Népszava","category":"elet","description":"A népegészségügyi központ április 26-án vizsgálatot indított annak a kétéves kisfiúnak az ügyében, akinek szemét végül csak 21 órával a balesete után műtöttek meg – írja a Népszava, amely szerint arról nem nyilatkozott a központ, hogy mi a vizsgálat célja, tárgya, határideje.","shortLead":"A népegészségügyi központ április 26-án vizsgálatot indított annak a kétéves kisfiúnak az ügyében, akinek szemét végül...","id":"20190427_A_nepegeszsegugyi_kozpont_vizsgalja_a_szemserult_kisfiu_ugyet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d13a501d-0acb-4197-b474-a27d0ee21b68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8249ed4-1f3e-473b-beee-9c6a1d4c8ab0","keywords":null,"link":"/elet/20190427_A_nepegeszsegugyi_kozpont_vizsgalja_a_szemserult_kisfiu_ugyet","timestamp":"2019. április. 27. 11:29","title":"A népegészségügyi központ vizsgálja a szemsérült kisfiú ügyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"901fa28f-ce6d-4300-b381-39b45317f8fd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"30 éve a része a játékvilágnak, de még napjainkban is elképesztő népszerű a Mortal Kombat. A készítők szerint a siker sok mindenen múlik, de van néhány pont, ami kiemelkedik ezek közül. ","shortLead":"30 éve a része a játékvilágnak, de még napjainkban is elképesztő népszerű a Mortal Kombat. A készítők szerint a siker...","id":"20190427_mortal_kombat_11_megjelenes_jatszhato_valaszthato_hosok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=901fa28f-ce6d-4300-b381-39b45317f8fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44433ac7-4280-4bcf-a81b-05d2512030a3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190427_mortal_kombat_11_megjelenes_jatszhato_valaszthato_hosok","timestamp":"2019. április. 27. 08:03","title":"Miért őrül meg a világ, ha kijön egy új Mortal Kombat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db4168fb-efd5-43d0-8758-d7f875e14426","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google régóta küzd az adathalászat ellen, ám egyes támadások annyira trükkösek, hogy szinte lehetetlen védekezni ellenük. A keresőcég szerint a legjobb megoldás a blokkolás. ","shortLead":"A Google régóta küzd az adathalászat ellen, ám egyes támadások annyira trükkösek, hogy szinte lehetetlen védekezni...","id":"20190427_google_adathalaszat_alkalmazason_beluli_bongeszo_protokoll_autentikacio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=db4168fb-efd5-43d0-8758-d7f875e14426&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68ecd48b-e679-4eca-a504-71ea94d5072b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190427_google_adathalaszat_alkalmazason_beluli_bongeszo_protokoll_autentikacio","timestamp":"2019. április. 27. 12:03","title":"Bezárják a kiskaput, amivel könnyen lophatták mások a Gmail-jelszavainkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f7b978f-b52a-4092-886f-7faf991ccd58","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az OTP Bank Liga 30. fordulójában 3-2-re győzött a Honvéd, de az NB I-bajnok akkor is a Ferencváros.","shortLead":"Az OTP Bank Liga 30. fordulójában 3-2-re győzött a Honvéd, de az NB I-bajnok akkor is a Ferencváros.","id":"20190427_Kikapott_megis_bajnok_a_Fradi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f7b978f-b52a-4092-886f-7faf991ccd58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3256f52-8889-41b8-b18b-865100de5e96","keywords":null,"link":"/sport/20190427_Kikapott_megis_bajnok_a_Fradi","timestamp":"2019. április. 27. 21:25","title":"Kikapott a Honvédtól, mégis bajnok lett a Fradi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7ee8fa6-247d-4c9f-aaa7-86acca721582","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mára egyértelműen kiderült, hogy nem kedvelik igazán a szenzorszigetet (notchot) a felhasználók. A Nubia viszont rögtön kettőt is tenne ebből összehajtható telefonjára.","shortLead":"Mára egyértelműen kiderült, hogy nem kedvelik igazán a szenzorszigetet (notchot) a felhasználók. A Nubia viszont rögtön...","id":"20190426_nubia_szabadalmak_ket_notch_rugalmas_kijelzo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a7ee8fa6-247d-4c9f-aaa7-86acca721582&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd275446-bf2c-4e85-a467-8eb956c488d4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190426_nubia_szabadalmak_ket_notch_rugalmas_kijelzo","timestamp":"2019. április. 26. 15:03","title":"Rugalmas kijelző és szenzorsziget(ek)? Furán oldaná meg a Nubia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9f27170-7f4f-4d00-b4c4-c5d02e95f344","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"Lassan két hónapja ígért soron kívüli beszerzést a gyerekeik mellett éjszakázó szülőknek szánt kórházi ágyakra az állami intézményfenntartó, de ezek nemhogy nem érkeztek még meg, egy jó darabig nem is fognak. Mi lenne, ha nem ígért volna soronkívüliséget?? ","shortLead":"Lassan két hónapja ígért soron kívüli beszerzést a gyerekeik mellett éjszakázó szülőknek szánt kórházi ágyakra...","id":"20190426_Ennyit_a_szulok_korhazi_elhelyezeserol_soron_kivuli_beszerzest_igert_meg_csak_az_elokeszites_elokesziteset_kezdi_az_AEEK","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a9f27170-7f4f-4d00-b4c4-c5d02e95f344&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd03451d-4eaa-4bbf-b03a-91956da6daf9","keywords":null,"link":"/itthon/20190426_Ennyit_a_szulok_korhazi_elhelyezeserol_soron_kivuli_beszerzest_igert_meg_csak_az_elokeszites_elokesziteset_kezdi_az_AEEK","timestamp":"2019. április. 26. 12:11","title":"Ennyit a szülők kórházi elhelyezéséről: soron kívüli beszerzést ígért, még csak az előkészítést kezdi az ÁEEK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]