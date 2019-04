Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e13158ed-25f0-42a9-a093-75ada2873381","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánypárt követeli az EU-tól, hogy minden információt tegyen nyilvánossá a migránskártyákról.","shortLead":"A kormánypárt követeli az EU-tól, hogy minden információt tegyen nyilvánossá a migránskártyákról.","id":"20190428_Adatigenylessel_fordul_a_Fidesz_az_Europai_Bizottsaghoz_a_migranskartyak_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e13158ed-25f0-42a9-a093-75ada2873381&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d319ff5-730b-4a0c-90c2-50cd01830b69","keywords":null,"link":"/itthon/20190428_Adatigenylessel_fordul_a_Fidesz_az_Europai_Bizottsaghoz_a_migranskartyak_miatt","timestamp":"2019. április. 28. 15:15","title":"Adatigényléssel fordul a Fidesz az Európai Bizottsághoz a migránskártyák miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b82b3727-45e0-4653-84a0-ccd400cc8666","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy ellopott Skoda miatt mentek a rendőrök, de volt még egy-két másik lopott autója az elkövetőknek.","shortLead":"Egy ellopott Skoda miatt mentek a rendőrök, de volt még egy-két másik lopott autója az elkövetőknek.","id":"20190427_autotolvaj_nagytarcsa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b82b3727-45e0-4653-84a0-ccd400cc8666&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd4b3e66-2370-4edf-a3f7-d8b80e44a867","keywords":null,"link":"/cegauto/20190427_autotolvaj_nagytarcsa","timestamp":"2019. április. 27. 11:25","title":"Egy autóért mentek a rendőrök, négyet foglaltak le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a98fa53f-fe63-4a9d-ab68-bfecc8d92cfb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színésznő szerint szülőként az a dolga, hogy szeresse és megvédje őt. ","shortLead":"A színésznő szerint szülőként az a dolga, hogy szeresse és megvédje őt. ","id":"20190428_Transznemu_Charlize_Theron_gyereke","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a98fa53f-fe63-4a9d-ab68-bfecc8d92cfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c716b52-50ac-4664-b4a2-1aed22a301df","keywords":null,"link":"/elet/20190428_Transznemu_Charlize_Theron_gyereke","timestamp":"2019. április. 28. 11:08","title":"Charlize Theron hétéves gyermeke transznemű","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f7b978f-b52a-4092-886f-7faf991ccd58","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az OTP Bank Liga 30. fordulójában 3-2-re győzött a Honvéd, de az NB I-bajnok akkor is a Ferencváros.","shortLead":"Az OTP Bank Liga 30. fordulójában 3-2-re győzött a Honvéd, de az NB I-bajnok akkor is a Ferencváros.","id":"20190427_Kikapott_megis_bajnok_a_Fradi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f7b978f-b52a-4092-886f-7faf991ccd58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3256f52-8889-41b8-b18b-865100de5e96","keywords":null,"link":"/sport/20190427_Kikapott_megis_bajnok_a_Fradi","timestamp":"2019. április. 27. 21:25","title":"Kikapott a Honvédtól, mégis bajnok lett a Fradi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3760b69-52fb-47dd-9fe5-fb2f0d1ff3af","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kórház közlése szerint egy alkatrészre várnak. ","shortLead":"A kórház közlése szerint egy alkatrészre várnak. ","id":"20190429_Hetek_ota_nincs_lift_a_mateszalkai_korhazban_olben_kell_cipelni_a_betegeket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a3760b69-52fb-47dd-9fe5-fb2f0d1ff3af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f697e9e6-24f3-4c15-9b70-7a5490f4c732","keywords":null,"link":"/itthon/20190429_Hetek_ota_nincs_lift_a_mateszalkai_korhazban_olben_kell_cipelni_a_betegeket","timestamp":"2019. április. 29. 06:13","title":"Hetek óta nincs lift a mátészalkai kórházban, ölben kell cipelni a betegeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8243f7e-ab21-4add-a6ad-39840c237301","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Továbbra is a Katasztrófavédelem viszi el a szemetet a környéken. ","shortLead":"Továbbra is a Katasztrófavédelem viszi el a szemetet a környéken. ","id":"20190428_gemesi_szemetszallitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a8243f7e-ab21-4add-a6ad-39840c237301&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15da3bc3-4a09-48e3-a7a9-18a30e596f7f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190428_gemesi_szemetszallitas","timestamp":"2019. április. 28. 10:09","title":"Gémesi feladja a kukacsatát Gödöllőn?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe364d71-31c5-4f65-8555-98e30fcc7cc6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"

Vlagyimir Putyin orosz államfő közölte, Oroszország megkönnyítené az állampolgárság megszerzését az összes ukránnak, és a két ország közötti kapcsolatok javításának lehetséges jeleként felvetette azt is, hogy találkozzon Ukrajna megválasztott elnökével, Volodimir Zelenszkijjel. Néhány nappal korábban Putyin azzal keltett élénk feltűnést, hogy csak a szakadár ellenőrzés alatt lévő kelt-ukrajnai polgároknak ígérte a könnyített állampolgársági eljárást.","shortLead":"

Vlagyimir Putyin orosz államfő közölte, Oroszország megkönnyítené az állampolgárság megszerzését az összes ukránnak...","id":"20190427_Putyin_most_mar_minden_ukrannak_adna_orosz_allampolgarsagot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe364d71-31c5-4f65-8555-98e30fcc7cc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b15b155-6b10-4f4a-9957-bb6667d4a6e9","keywords":null,"link":"/vilag/20190427_Putyin_most_mar_minden_ukrannak_adna_orosz_allampolgarsagot","timestamp":"2019. április. 27. 14:16","title":"Putyin most már minden ukránnak adna orosz állampolgárságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b0be504-e3b3-4def-b928-32c9f892a9bc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A San Francisco Giants-nél régi hagyomány, hogy Metallicával kezdik az idényt az Oracle Parkban.","shortLead":"A San Francisco Giants-nél régi hagyomány, hogy Metallicával kezdik az idényt az Oracle Parkban.","id":"20190428_metallica_himnusz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1b0be504-e3b3-4def-b928-32c9f892a9bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91792a72-76d0-41d5-af6a-9b9955eed632","keywords":null,"link":"/elet/20190428_metallica_himnusz","timestamp":"2019. április. 28. 09:39","title":"Metallicával indult a baseball meccs San Franciscóban - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]