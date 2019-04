Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0de896cd-4ae3-4c02-a5b4-d60bb8278936","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bíróság egy hónapra elrendelte a két budapesti nő és a gyáli férfi előzetes letartóztatását. ","shortLead":"A bíróság egy hónapra elrendelte a két budapesti nő és a gyáli férfi előzetes letartóztatását. ","id":"20190429_Vizminosegellenornek_adtak_ki_magukat_idoseket_loptak_meg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0de896cd-4ae3-4c02-a5b4-d60bb8278936&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27baae24-c81f-4e55-b394-5e41b6a8af6d","keywords":null,"link":"/itthon/20190429_Vizminosegellenornek_adtak_ki_magukat_idoseket_loptak_meg","timestamp":"2019. április. 29. 09:27","title":"Vízminőség-ellenőrnek adták ki magukat, időseket loptak meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbb37fab-fc9f-4191-be06-b031b6438b22","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A demonstráció részvevőinek száma akár a 200 ezret is elérhette.","shortLead":"A demonstráció részvevőinek száma akár a 200 ezret is elérhette.","id":"20190428_hongkong_kiadatas_felvonulas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dbb37fab-fc9f-4191-be06-b031b6438b22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f7a6485-235e-4857-8072-5900966a5581","keywords":null,"link":"/vilag/20190428_hongkong_kiadatas_felvonulas","timestamp":"2019. április. 28. 14:20","title":"A kiadatásra vonatkozó törvényjavaslat ellen tüntettek Hongkongban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8af78d45-476e-431e-a830-3bd4a2c55703","c_author":"Tamás Gáspár Miklós","category":"itthon","description":"Lapszerkesztő barátomnak két napja szemrehányást tettem, hogyan képes ilyen szamárságokkal foglalkozni, mint a Bangóné-ügy.","shortLead":"Lapszerkesztő barátomnak két napja szemrehányást tettem, hogyan képes ilyen szamárságokkal foglalkozni, mint...","id":"20190429_TGM_Megis_irok_Bangonerol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8af78d45-476e-431e-a830-3bd4a2c55703&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"839f5300-dd28-4647-b130-11057357da23","keywords":null,"link":"/itthon/20190429_TGM_Megis_irok_Bangonerol","timestamp":"2019. április. 29. 10:58","title":"TGM: Mégis írok Bangónéról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c67513f4-15bb-4ec9-9f1a-ff05d0372e4a","c_author":"","category":"vilag","description":"A szocialisták nyerhetik a választásokat, a baloldali többség viszont nem biztos egyelőre a parlamentben.","shortLead":"A szocialisták nyerhetik a választásokat, a baloldali többség viszont nem biztos egyelőre a parlamentben.","id":"20190428_Nyerhetnek_a_szocialistak_a_spanyol_valasztasokon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c67513f4-15bb-4ec9-9f1a-ff05d0372e4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ea01eb8-a85c-4b9d-bd6d-c3ebf2103cdc","keywords":null,"link":"/vilag/20190428_Nyerhetnek_a_szocialistak_a_spanyol_valasztasokon","timestamp":"2019. április. 28. 21:05","title":"Nyerhetnek a szocialisták a spanyol választásokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbf8afbf-49ea-4448-a40a-0841d64921a8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Brit kutatók szerint a jelenlegi adatokból kiindulva a Facebook mintegy 1,4 milliárd felhasználója fog meghalni.","shortLead":"Brit kutatók szerint a jelenlegi adatokból kiindulva a Facebook mintegy 1,4 milliárd felhasználója fog meghalni.","id":"20190429_facebook_kozossegi_oldal_halott_felhasznalok_szama_oxford_internet_institute","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fbf8afbf-49ea-4448-a40a-0841d64921a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af95def1-ba98-4174-95db-1be8ed9eb5b8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190429_facebook_kozossegi_oldal_halott_felhasznalok_szama_oxford_internet_institute","timestamp":"2019. április. 29. 18:33","title":"Szakértők állítják: 2070-re több halott lesz a Facebookon, mint élő felhasználó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16c926c6-2ba9-44cc-ae6b-37ac1ec75be5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hivatalosan is bemutatkozott a kínai Nubia Red Magic 3 készüléke, amivel a játszani szeretőket célozza a gyártó. A hardver is ennek megfelelő erősségű lett. ","shortLead":"Hivatalosan is bemutatkozott a kínai Nubia Red Magic 3 készüléke, amivel a játszani szeretőket célozza a gyártó...","id":"20190429_nubia_red_magic_3_ventilator_8k_video_rogzitese_gamer_telefon_jatekra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=16c926c6-2ba9-44cc-ae6b-37ac1ec75be5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91645818-3792-4db6-a289-015b7cbd99db","keywords":null,"link":"/tudomany/20190429_nubia_red_magic_3_ventilator_8k_video_rogzitese_gamer_telefon_jatekra","timestamp":"2019. április. 29. 13:03","title":"Jött egy nagyon erős telefon: 12 GB RAM, 8K-s videók, miniventilátor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"535b9028-588b-4bda-a0be-3217fb4e95d1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Május 21-én Londonban debütál majd a Honor három új mobilja, ezúttal a Honor 20 Próról derült ki egy érdekes információ.","shortLead":"Május 21-én Londonban debütál majd a Honor három új mobilja, ezúttal a Honor 20 Próról derült ki egy érdekes információ.","id":"20190429_honor_20_pro_okostelefon_android_kamera","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=535b9028-588b-4bda-a0be-3217fb4e95d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d34939ff-dd08-4853-b96e-39abf945d579","keywords":null,"link":"/tudomany/20190429_honor_20_pro_okostelefon_android_kamera","timestamp":"2019. április. 29. 13:33","title":"A Honor új csúcsmobiljában is benne lehet a Huawei P30 Pro legütősebb funkciója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cd6c51d-94a5-49bc-92f9-f85c5be308d6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szerencsére most nem munkanapra esik április 28., nem érhet minket munkahelyi baleset.



","shortLead":"Szerencsére most nem munkanapra esik április 28., nem érhet minket munkahelyi baleset.



","id":"20190428_Tudja_milyen_emleknap_van_ma","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1cd6c51d-94a5-49bc-92f9-f85c5be308d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebe0aafa-a758-4504-882f-7c84fe362384","keywords":null,"link":"/elet/20190428_Tudja_milyen_emleknap_van_ma","timestamp":"2019. április. 28. 15:48","title":"Tudja, milyen emléknap van ma?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]