Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"afd6fd4c-e9c7-4cc0-8c99-2b3f87342d44","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A be nem fizetett adó végső soron a cégeknél maradhat, ez történhetett a Mészáros család egyik építőipari vállalatánál is.","shortLead":"A be nem fizetett adó végső soron a cégeknél maradhat, ez történhetett a Mészáros család egyik építőipari vállalatánál...","id":"20190430_A_legfontosabb_ponton_veszti_el_kozpenz_jelleget_a_tao","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=afd6fd4c-e9c7-4cc0-8c99-2b3f87342d44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6511ab5a-71c0-4411-bd22-c1347be53ad5","keywords":null,"link":"/kkv/20190430_A_legfontosabb_ponton_veszti_el_kozpenz_jelleget_a_tao","timestamp":"2019. április. 30. 11:22","title":"A legfontosabb ponton veszti el közpénz jellegét a tao","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b112f2b7-0e03-4d66-9add-6b7c33604565","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Új zónabérletet is bevezetnek.","shortLead":"Új zónabérletet is bevezetnek.","id":"20190430_Surubben_jarnak_majus_kozepetol_a_buszok_az_agglomeraciobol_Budara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b112f2b7-0e03-4d66-9add-6b7c33604565&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82197323-b79a-4b66-9db6-12001e750bc1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190430_Surubben_jarnak_majus_kozepetol_a_buszok_az_agglomeraciobol_Budara","timestamp":"2019. április. 30. 14:54","title":"Sűrűbben járnak május közepétől a buszok az agglomerációból Budára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a843c1b-ee0e-43ce-8142-fb87eb299862","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A magyar szakaszon hiányzott eddig az M15-ös jelű pályarész az M1-es és a határ között.","shortLead":"A magyar szakaszon hiányzott eddig az M15-ös jelű pályarész az M1-es és a határ között.","id":"20190430_m51_autopalya_budapest_pozsony","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a843c1b-ee0e-43ce-8142-fb87eb299862&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff71a0c4-42d4-42ca-b38b-be4d0e84b1de","keywords":null,"link":"/cegauto/20190430_m51_autopalya_budapest_pozsony","timestamp":"2019. április. 30. 12:21","title":"Hamarosan kész a Budapest–Pozsony–Prága-autópálya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df76c118-5054-48ee-b16b-00f5f34bbef3","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Sztojka Edina azt mondja, romának lenni nehezebb, mint 16 évesen gyereket vállalni. Az év hétköznapi roma hőse szerint kölcsönösség nélkül nincs megértés és közeledés.","shortLead":"Sztojka Edina azt mondja, romának lenni nehezebb, mint 16 évesen gyereket vállalni. Az év hétköznapi roma hőse szerint...","id":"20190430_Nem_latjak_a_diplomamat_csak_azt_hogy_roma_vagyok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=df76c118-5054-48ee-b16b-00f5f34bbef3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef5ada65-d500-44f6-8c9c-8256fdbf34c8","keywords":null,"link":"/elet/20190430_Nem_latjak_a_diplomamat_csak_azt_hogy_roma_vagyok","timestamp":"2019. április. 30. 14:33","title":"„Nem látják a diplomámat, csak azt, hogy roma vagyok”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fc9a35e-c366-4469-bc46-59d87e462137","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Máig lelkes támogatója a 2004-es bővítésnek. ","shortLead":"Máig lelkes támogatója a 2004-es bővítésnek. ","id":"20190501_Juncker_is_megemlekezett_a_2004es_EUcsatlakozasrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4fc9a35e-c366-4469-bc46-59d87e462137&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f754cb60-7417-4294-8e7d-daf5fc2498db","keywords":null,"link":"/vilag/20190501_Juncker_is_megemlekezett_a_2004es_EUcsatlakozasrol","timestamp":"2019. május. 01. 12:45","title":"Juncker is megemlékezett a 2004-es EU-csatlakozásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"991c245c-6ded-4105-af0f-edfa8ea5286e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A budapesti oszlopokra kihelyezett plakátok után nem kérhetnek közterület-használati díjat. ","shortLead":"A budapesti oszlopokra kihelyezett plakátok után nem kérhetnek közterület-használati díjat. ","id":"20190501_Az_MSZP_javara_dontott_a_kuria_nem_kell_fizetni_a_valasztasi_plakatok_kihelyezeseert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=991c245c-6ded-4105-af0f-edfa8ea5286e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7653a33a-4816-416c-b428-755cf7994ed5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190501_Az_MSZP_javara_dontott_a_kuria_nem_kell_fizetni_a_valasztasi_plakatok_kihelyezeseert","timestamp":"2019. május. 01. 14:05","title":"Az MSZP javára döntött a Kúria, nem kell fizetni a választási plakátok kihelyezéséért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c656084-e898-4b24-80ce-720a73230508","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Krónikus vesefájdalmai vannak a 82 éves politikusnak.","shortLead":"Krónikus vesefájdalmai vannak a 82 éves politikusnak.","id":"20190430_Korhazba_kerult_Silvio_Berlusconi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7c656084-e898-4b24-80ce-720a73230508&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1d21972-249a-4cff-bb8b-72213690c9dd","keywords":null,"link":"/vilag/20190430_Korhazba_kerult_Silvio_Berlusconi","timestamp":"2019. április. 30. 11:53","title":"Kórházba került Silvio Berlusconi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53a6f2ca-2fa1-4027-b003-aeba0aaeafc6","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"A Momentum helyi elnöke, Nyirati Klára mögé sorakozott fel az ellenzék őszre, az önkormányzati választásokra.","shortLead":"A Momentum helyi elnöke, Nyirati Klára mögé sorakozott fel az ellenzék őszre, az önkormányzati választásokra.","id":"20190430_Egy_helyi_egyhazi_iskola_angoltanara_az_ellenzek_kozos_jeloltje_Bajan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=53a6f2ca-2fa1-4027-b003-aeba0aaeafc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b1e6116-5d3f-40ba-8902-6948fee0eba0","keywords":null,"link":"/itthon/20190430_Egy_helyi_egyhazi_iskola_angoltanara_az_ellenzek_kozos_jeloltje_Bajan","timestamp":"2019. április. 30. 17:03","title":"Egy helyi egyházi iskola angoltanára az ellenzék közös jelöltje Baján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]