[{"available":true,"c_guid":"011d35a8-f6cc-4677-9491-1213c695e150","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Bele akarta vésni a nevének kezdőbetűit az épületbe, egy T betűn túl is volt már, amikor elkapták, rongálás miatt eljárás indul ellene. A 29 éves férfi tette után megszigorítják a műemlék őrzését, és lehet, hogy feketelistát is összeállítanak a tetten ért turistákról.","shortLead":"Bele akarta vésni a nevének kezdőbetűit az épületbe, egy T betűn túl is volt már, amikor elkapták, rongálás miatt...","id":"20190503_Egy_magyar_miatt_szigoritjak_meg_a_Colosseum_orzeset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=011d35a8-f6cc-4677-9491-1213c695e150&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd3d8926-620b-4778-9e76-03690f133a42","keywords":null,"link":"/vilag/20190503_Egy_magyar_miatt_szigoritjak_meg_a_Colosseum_orzeset","timestamp":"2019. május. 03. 17:01","title":"Egy magyar miatt szigorítják meg a Colosseum őrzését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"529d5922-c961-4995-8a14-65556ec68381","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy izraeli férfi életét vesztette vasárnapra virradóra, miután a Gázai övezetből rakétát lőttek ki Askelón városára - jelentette be a helyi rendőrség.","shortLead":"Egy izraeli férfi életét vesztette vasárnapra virradóra, miután a Gázai övezetből rakétát lőttek ki Askelón városára...","id":"20190505_Gazai_ovezetbol_kilott_raketa_vegzett_egy_izraeli_ferfivel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=529d5922-c961-4995-8a14-65556ec68381&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5ed3538-c492-4881-93f6-bdad820652be","keywords":null,"link":"/vilag/20190505_Gazai_ovezetbol_kilott_raketa_vegzett_egy_izraeli_ferfivel","timestamp":"2019. május. 05. 08:00","title":"Gázai övezetből kilőtt rakéta végzett egy izraeli férfivel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88f0a6c6-a87d-4107-a522-549fa02b7db0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube közlése szerint több mint 10 ezer moderátor dolgozik azon, hogy ne kerüljön terrorista kontent a nézők elé.","shortLead":"A YouTube közlése szerint több mint 10 ezer moderátor dolgozik azon, hogy ne kerüljön terrorista kontent a nézők elé.","id":"20190503_youtube_terrorista_videok_moderacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=88f0a6c6-a87d-4107-a522-549fa02b7db0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8697911-232a-4a27-8489-0d18527319a6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190503_youtube_terrorista_videok_moderacio","timestamp":"2019. május. 03. 14:03","title":"1 000 000+ videót néztek át a YouTube moderátorai, hogy kiszűrjék a terrorista tartalmakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2506a383-3fc1-4e54-9ae6-d1245f8017d5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Akciófilmbe illő felvételt tett közzé a Büntetés-végrehajtás, hozzáillő zenei aláfestéssel. ","shortLead":"Akciófilmbe illő felvételt tett közzé a Büntetés-végrehajtás, hozzáillő zenei aláfestéssel. ","id":"20190503_Elbarikadozta_magat_egy_elitelt_a_solti_bortonben_kommandosok_tepertek_le__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2506a383-3fc1-4e54-9ae6-d1245f8017d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0597f9a6-5aa2-472d-b2dc-d7b00543ed2c","keywords":null,"link":"/itthon/20190503_Elbarikadozta_magat_egy_elitelt_a_solti_bortonben_kommandosok_tepertek_le__video","timestamp":"2019. május. 03. 14:11","title":"Elbarikádozta magát egy elítélt a solti börtönben, kommandósok teperték le – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed1c3426-6eb8-4940-9eb5-7e3c815956b9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Fidesz kizárása vagy kilépése esetén minimálisra csökken az EPP előnye.","shortLead":"A Fidesz kizárása vagy kilépése esetén minimálisra csökken az EPP előnye.","id":"20190503_Egyre_szorosabb_a_verseny_Europaban_jonnek_fel_a_szocdemek_a_Neppart_gyengul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed1c3426-6eb8-4940-9eb5-7e3c815956b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bd5f732-690a-46d3-8534-f7360ed9dae2","keywords":null,"link":"/vilag/20190503_Egyre_szorosabb_a_verseny_Europaban_jonnek_fel_a_szocdemek_a_Neppart_gyengul","timestamp":"2019. május. 03. 19:05","title":"Egyre szorosabb a verseny Európában: jönnek fel a szocdemek, a Néppárt gyengült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d3324c4-74fd-48ba-b215-0cd97fc27499","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Veronába indult volna a férfi, aki azon bukott ki, hogy a sofőr nem engedte fel a buszra.","shortLead":"Veronába indult volna a férfi, aki azon bukott ki, hogy a sofőr nem engedte fel a buszra.","id":"20190503_Fel_akarta_robbantani_a_nepligeti_buszpalyaudvar_kaveautomatajat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6d3324c4-74fd-48ba-b215-0cd97fc27499&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2679ef1d-c51c-461c-8671-b7da9f6a6d9a","keywords":null,"link":"/itthon/20190503_Fel_akarta_robbantani_a_nepligeti_buszpalyaudvar_kaveautomatajat","timestamp":"2019. május. 03. 18:09","title":"Azzal fenyegetőzött, hogy felrobbantja a népligeti buszpályaudvar kávéautomatáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6999900-0103-4746-9afb-5f3064dafcb6","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Gazdasági hiba volt a Birodalom presztízsberuházása, a Halálcsillag megépítése? Cersei Lannister vagy Daenerys Targaryen kormányzott jobban? Egy új kötet a sci-fi és kalandfilmek politikáját elemzi, ez pedig a Fülke, a hvg.hu közéleti podcastja, ahol vendégünkkel kitárgyaljuk a témát.","shortLead":"Gazdasági hiba volt a Birodalom presztízsberuházása, a Halálcsillag megépítése? Cersei Lannister vagy Daenerys...","id":"20190504_Fulke_Daenerys_Targaryent_tobben_ismerik_mint_Matyas_kiralyt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b6999900-0103-4746-9afb-5f3064dafcb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44f7931a-cfb0-4c80-99c2-3c0975daf95d","keywords":null,"link":"/itthon/20190504_Fulke_Daenerys_Targaryent_tobben_ismerik_mint_Matyas_kiralyt","timestamp":"2019. május. 04. 12:30","title":"Fülke: Daenerys Targaryent többen ismerik, mint Mátyás királyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"722f91f0-dc80-4178-8338-22492d0efdc8","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Patkányinvázió még nincs a fővárosban, de lesz, ha továbbra is ilyen kaotikus állapotok maradnak a patkányirtás körül.","shortLead":"Patkányinvázió még nincs a fővárosban, de lesz, ha továbbra is ilyen kaotikus állapotok maradnak a patkányirtás körül.","id":"201918__budapesti_patkanyok__szakertelemhiany__kozbeszerzes__zavartalanul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=722f91f0-dc80-4178-8338-22492d0efdc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a372675-f82c-45ff-9941-18851c023f47","keywords":null,"link":"/kkv/201918__budapesti_patkanyok__szakertelemhiany__kozbeszerzes__zavartalanul","timestamp":"2019. május. 04. 10:00","title":"A szokásos fideszes módszerrel verték át a budapestieket a patkányirtó tenderen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]