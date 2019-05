Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bc688055-83ff-4cb3-a6a4-2287ead1a263","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Nyilatkozott is, és megköszönte, hogy ennyien aggódtak érte. ","shortLead":"Nyilatkozott is, és megköszönte, hogy ennyien aggódtak érte. ","id":"20190506_Foto_Kiengedtek_Iker_Casillast_a_korhazbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc688055-83ff-4cb3-a6a4-2287ead1a263&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d8d9c88-e882-414c-bb04-818bdb7516ae","keywords":null,"link":"/sport/20190506_Foto_Kiengedtek_Iker_Casillast_a_korhazbol","timestamp":"2019. május. 06. 16:39","title":"Fotó: Kiengedték Iker Casillast a kórházból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5977cacd-d505-46de-819e-3bfb2567eb8d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szerinte nincs olyan feladat az első részben, ami meglepetést okozhatott a diákoknak. ","shortLead":"Szerinte nincs olyan feladat az első részben, ami meglepetést okozhatott a diákoknak. ","id":"20190507_Szaktanar_Baratsagosak_a_feladatok_az_idei_matekerettsegin","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5977cacd-d505-46de-819e-3bfb2567eb8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"454647fd-5449-4db5-ad91-1b84b6c9c827","keywords":null,"link":"/kultura/20190507_Szaktanar_Baratsagosak_a_feladatok_az_idei_matekerettsegin","timestamp":"2019. május. 07. 09:04","title":"Szaktanár: Barátságosak a feladatok az idei matekérettségin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c96484e5-2aaf-4707-9744-f6245968506f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A fagyasztóból két nő maradványai kerültek elő, a londoni rendőrség most bejelentette, az egyikük magyar állampolgár. ","shortLead":"A fagyasztóból két nő maradványai kerültek elő, a londoni rendőrség most bejelentette, az egyikük magyar állampolgár. ","id":"20190507_magyar_no_holtteste_fagyaszto_london","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c96484e5-2aaf-4707-9744-f6245968506f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab1be182-9def-4953-bddf-0cf2e067873d","keywords":null,"link":"/vilag/20190507_magyar_no_holtteste_fagyaszto_london","timestamp":"2019. május. 07. 20:50","title":"Magyar nő holttestét találták meg egy londoni ház fagyasztójában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fc9a35e-c366-4469-bc46-59d87e462137","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Európai Bizottság elnökét kitüntették \"Az év európai vezetője\" címmel, viccesen kommentálta.","shortLead":"Az Európai Bizottság elnökét kitüntették \"Az év európai vezetője\" címmel, viccesen kommentálta.","id":"20190507_Juncker_Kituntettek_a_boncolas_alatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4fc9a35e-c366-4469-bc46-59d87e462137&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b227fc3e-d2ed-4ee8-8e45-6f8773c67f63","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190507_Juncker_Kituntettek_a_boncolas_alatt","timestamp":"2019. május. 07. 12:20","title":"Juncker: Kitüntettek a boncolás alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95cb3189-42f6-4c0a-8664-268258a8892a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"2018-ban már többet fizettek Németországban kártyával, mint készpénzzel, ami a hagyományosan készpénzközpontú német társadalom esetében áttörésnek számít. A kulcs az érintős kártya.\r

