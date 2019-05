Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5b58b529-3053-4802-b6e3-bc1cfef433e3","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Megkéri-e Donald Trump Orbán Viktort, hogy építse le Magyarország függőségét az orosz energiától? Rápirít-e a magyar kormányra a Huawei miatt? Vagy elég lesz sok amerikai fegyvert vásárolni? Szakértőket kérdeztünk, milyen gazdasági ügyekről tárgyalhat az amerikai elnök és a magyar miniszterelnök hétfőn.","shortLead":"Megkéri-e Donald Trump Orbán Viktort, hogy építse le Magyarország függőségét az orosz energiától? Rápirít-e a magyar...","id":"20190510_trump_orban_energia_vamhaboru_fegyverek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5b58b529-3053-4802-b6e3-bc1cfef433e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8007d50-2a86-408f-8494-72accf3bf3d6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190510_trump_orban_energia_vamhaboru_fegyverek","timestamp":"2019. május. 10. 11:23","title":"Mivel okozhat Trump kellemetlen pillanatokat Orbánnak a jövő héten?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90ee02bc-dfe7-44b6-9482-811ba3292d27","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bár kifejezetten kérte a politikusokat az alapvető jogok biztosa, hogy a gyerekeket ne szerepeltessék díszletként az EP-kampányban, a politikusok – mintegy fricskaként – egyre több gyereket szerepeltetnek anyagaikban. Orbán Viktor most egy gyerektenger közepén készített videót.



","shortLead":"Bár kifejezetten kérte a politikusokat az alapvető jogok biztosa, hogy a gyerekeket ne szerepeltessék díszletként...","id":"20190510_Biztosi_ajanlas_ide_vagy_oda_Orban_nepes_gyereksereggel_talakozott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=90ee02bc-dfe7-44b6-9482-811ba3292d27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ba9c552-aa50-4eb0-bd65-8eabf788d947","keywords":null,"link":"/elet/20190510_Biztosi_ajanlas_ide_vagy_oda_Orban_nepes_gyereksereggel_talakozott","timestamp":"2019. május. 10. 19:37","title":"Biztosi ajánlás ide vagy oda, Orbán népes gyereksereggel találkozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bd817df-e801-47b5-b940-4a10e49538dc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tulaj épphogy ki tudott szállni az autóból.","shortLead":"A tulaj épphogy ki tudott szállni az autóból.","id":"20190509_volkswagen_bekescsaba_autos_video_tuz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8bd817df-e801-47b5-b940-4a10e49538dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"686e0780-cb48-47f5-847c-fbafdf0344b7","keywords":null,"link":"/cegauto/20190509_volkswagen_bekescsaba_autos_video_tuz","timestamp":"2019. május. 09. 20:16","title":"Épp a szervizből jött a Skoda, ami lángba borult Békéscsabán - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aca4d068-4623-4017-baf0-ba0c651acfc1","c_author":"HVG Konferencia","category":"brandchannel","description":"A stressz az életünk része. Ha akarjuk, ha nem. Még el sem kezdődött a napunk, de már előtte éjjel azon stresszelünk, hogy fog-e ébreszteni reggel az óra. Aztán azon, hogy beérünk-e dolgozni, hogy biztos jól nézünk-e ki… kávészünetben a facebook barátaink miatt, mert már megint sokkal izgalmasabb életük van, mint nekünk. Ha ez a stressz szint elég magas, szorongásos zavarokhoz vezethet, a magyar népesség 6%-a szenved benne. Egy 17 fős teamből legalább 1 ember. ","shortLead":"A stressz az életünk része. Ha akarjuk, ha nem. Még el sem kezdődött a napunk, de már előtte éjjel azon stresszelünk...","id":"HVG_Konferencia_20190507_Stressz_szorongas_hello","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aca4d068-4623-4017-baf0-ba0c651acfc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86a46c7b-dac2-4af3-910d-27789c97e843","keywords":null,"link":"/brandchannel/HVG_Konferencia_20190507_Stressz_szorongas_hello","timestamp":"2019. május. 09. 10:24","title":"Stressz, szorongás: helló!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"HVG Szemináriumok & Konferenciák","c_partnerlogo":"927cfc1c-8bf2-4cd3-8642-3d52d05d0bdd","c_partnertag":"HVG konferencia"},{"available":true,"c_guid":"9b6b82ea-bb58-4f4b-b540-3dd36dbb419f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Valószínűleg a feleségeiknek szól az érzelmes szöveg.","shortLead":"Valószínűleg a feleségeiknek szól az érzelmes szöveg.","id":"20190510_Ed_Sheeran_es_Justin_Bieber_kozos_dallal_jelentkezett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b6b82ea-bb58-4f4b-b540-3dd36dbb419f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6513d2be-4347-4c16-afa8-8a5aea5d2b8e","keywords":null,"link":"/elet/20190510_Ed_Sheeran_es_Justin_Bieber_kozos_dallal_jelentkezett","timestamp":"2019. május. 10. 10:55","title":"Ed Sheeran és Justin Bieber közös dallal jelentkezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5403a6c5-6357-42bd-82d6-cfca57c050a0","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Vihar – mit vihar, cunami – egy kanál vízben, amolyan magyar foci G-napja, ami most történik. A Fradi elnöke, Kubatov Gábor – „civilben” a Fidesz pártigazgatója – szerint létezik egy szóbeli egyezség, hogy a Fradi és a Vidi nem nyúlnak egymás keretébe. Kubatov erkölcsről beszél.","shortLead":"Vihar – mit vihar, cunami – egy kanál vízben, amolyan magyar foci G-napja, ami most történik. A Fradi elnöke, Kubatov...","id":"20190509_Kubatov_megharagudott_Garancsira_mert_a_Vidi_megvette_a_Fradi_ukranjat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5403a6c5-6357-42bd-82d6-cfca57c050a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4ef5022-1fc3-46ae-b7e0-e450a8668727","keywords":null,"link":"/sport/20190509_Kubatov_megharagudott_Garancsira_mert_a_Vidi_megvette_a_Fradi_ukranjat","timestamp":"2019. május. 09. 13:00","title":"Kubatov megharagudott Garancsira, mert a Vidi megvette a Fradi ukránját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64356182-94fc-48af-a602-d60de1bef372","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Orbán Viktor \"árulásától\" egy demokratikusabb Európáig minden a terítékre kerül Nagyszebenben, ahol az EP-választás előtti utolsó találkozójukat tartják az EU vezetői. A hangulat paprikás, ám minden arra utal: a mostaninál is durvább viták jöhetnek a közeljövőben.","shortLead":"Orbán Viktor \"árulásától\" egy demokratikusabb Európáig minden a terítékre kerül Nagyszebenben, ahol az EP-választás...","id":"20190509_nagyszeben_eu_csucs_csucsjelolt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=64356182-94fc-48af-a602-d60de1bef372&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0af4164f-7ec9-440a-beab-5bae6a8e8fe8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190509_nagyszeben_eu_csucs_csucsjelolt","timestamp":"2019. május. 09. 06:30","title":"Orbán Viktorral indult a nagyszebeni EU-csúcs is, de nem számára legnagyobb a tétje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ff38dda-ea2e-4bda-ba25-da461be4a72d","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Annál az iskolánál is osztogatták Puzsér Róbert „elfogadhatatlan” ellenzéki jelölteket listázó szórólapját, ahová az ezen támadott I. kerületi polgármesterjelölt, V. Naszályi Márta kisfia is jár, a gyerek felnőtteket megszégyenítő higgadtsággal reagált az anyját gyalázó lépésre. A PM politikusa szerint egyetlen iskolánál sem lenne szabad kampányolni, a politikai pedofília nem jelenhet meg Budapest utcáin. Puzsér visszatámadással reagált, szerinte V. Naszályi használja a gyerekét \"fegyverként\" egy politikai vitában.","shortLead":"Annál az iskolánál is osztogatták Puzsér Róbert „elfogadhatatlan” ellenzéki jelölteket listázó szórólapját, ahová...","id":"20190509_O_az_anyukam__Puzser_listajat_osztogattak_a_megtamadott_politikus_kisfianak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8ff38dda-ea2e-4bda-ba25-da461be4a72d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9112c49d-b183-4ee9-9d83-f79d3a59f103","keywords":null,"link":"/itthon/20190509_O_az_anyukam__Puzser_listajat_osztogattak_a_megtamadott_politikus_kisfianak","timestamp":"2019. május. 09. 09:23","title":"„Ő az anyukám” – Puzsér listáját osztogatták a megtámadott politikus gyerekének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]