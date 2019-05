Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9417d8ef-1d15-450b-9d32-b19bf2b65135","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple termékei köztudottan nem olcsók, de szerencsére vannak gyártók, akik megpróbálják kamatoztatni a cupertinói cég ötleteit. Most például a fülhallgatójukból készült kedvezőbb árú verzió. ","shortLead":"Az Apple termékei köztudottan nem olcsók, de szerencsére vannak gyártók, akik megpróbálják kamatoztatni a cupertinói...","id":"20190510_apple_airpods_vezetek_nelkuli_fulhallgato_skullcandy_indy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9417d8ef-1d15-450b-9d32-b19bf2b65135&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0476940-f7ab-4e89-97a2-86fa9aefd087","keywords":null,"link":"/tudomany/20190510_apple_airpods_vezetek_nelkuli_fulhallgato_skullcandy_indy","timestamp":"2019. május. 10. 10:33","title":"Az Apple-féle AirPods fülhallgatóra vágyik? Van egy nagyon jó hírünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef4deb58-b9fc-4b9b-9034-4a5d23784902","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Josh Brolin nagyon rácsodálkozott a közép-európai valóságra, meghatódva vette szemügyre a \"háború fognyomait\" Budapest házain.","shortLead":"Josh Brolin nagyon rácsodálkozott a közép-európai valóságra, meghatódva vette szemügyre a \"háború fognyomait\" Budapest...","id":"20190509_josh_brolin_nyugati_ter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ef4deb58-b9fc-4b9b-9034-4a5d23784902&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df57e323-408e-4957-885f-d0312a55b5fc","keywords":null,"link":"/kultura/20190509_josh_brolin_nyugati_ter","timestamp":"2019. május. 09. 18:20","title":"Josh Brolin a gyerekével együtt jelentkezett be a Nyugati térről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3aab022-bf3b-454c-a9cc-0f95956508c6","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Hernádi Ádám Esztergom kiemelt turisztikai fejlesztéseiért fog felelni.","shortLead":"Hernádi Ádám Esztergom kiemelt turisztikai fejlesztéseiért fog felelni.","id":"20190510_Rogan_Antal_tanacsadoja_kapott_egy_havi_13_millios_munkat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d3aab022-bf3b-454c-a9cc-0f95956508c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8ea15f5-1ede-4e43-b283-836efd5d86b0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190510_Rogan_Antal_tanacsadoja_kapott_egy_havi_13_millios_munkat","timestamp":"2019. május. 10. 19:17","title":"Rogán Antal tanácsadója kapott egy havi 1,3 milliós munkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b131fb72-598e-4642-9c17-8cd5217dd1d8","c_author":"Dzindzisz Sztefan","category":"gazdasag","description":"Utánanéztünk, hogy a 2010-es fideszes hatalomátvétel óta mennyivel gyarapodott a NER-hez köthető vállalkozók vagyona. Nem árulunk el nagy titkot, ha azt mondjuk, sokkal. Mutatjuk a pontos számokat. ","shortLead":"Utánanéztünk, hogy a 2010-es fideszes hatalomátvétel óta mennyivel gyarapodott a NER-hez köthető vállalkozók vagyona...","id":"20190509_100_leggazdagabb_NER_vagyon_fidesz_2010","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b131fb72-598e-4642-9c17-8cd5217dd1d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70ea5c03-8d3b-4d84-b776-26760c99472b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190509_100_leggazdagabb_NER_vagyon_fidesz_2010","timestamp":"2019. május. 09. 16:40","title":"Most megnézheti, milyen látványosan gazdagodtak az elmúlt években a magyar milliárdosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"515157e6-9bac-40cb-810b-9cf58667c3fb","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Forgalomban tartják a pénzt akkor is, ha hibás szöveggel nyomtatták ki.","shortLead":"Forgalomban tartják a pénzt akkor is, ha hibás szöveggel nyomtatták ki.","id":"20190510_Helyesirasi_hibaval_rontottak_el_az_ausztralok_46_millio_bankjegyet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=515157e6-9bac-40cb-810b-9cf58667c3fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c102643-6dfe-4f3d-9695-31acb1620ea6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190510_Helyesirasi_hibaval_rontottak_el_az_ausztralok_46_millio_bankjegyet","timestamp":"2019. május. 10. 10:11","title":"Helyesírási hibával rontottak el az ausztrálok 46 millió bankjegyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20540b4a-9bf0-44f7-9d77-c29b4351fc27","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Meg Garancsi István. Az uniós pénzek eltűnéséről szóló videóról van szó, amit még Hadházy Ákosék készítettek. ","shortLead":"Meg Garancsi István. Az uniós pénzek eltűnéséről szóló videóról van szó, amit még Hadházy Ákosék készítettek. ","id":"20190511_meszaros_lorinc_tiborcz_istvan_kozmedia_momentum_hadhazy_akos_europai_ugyeszseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=20540b4a-9bf0-44f7-9d77-c29b4351fc27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce50868e-4f2d-4b70-8af8-d9db65af9480","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190511_meszaros_lorinc_tiborcz_istvan_kozmedia_momentum_hadhazy_akos_europai_ugyeszseg","timestamp":"2019. május. 11. 10:50","title":"Kitakart arccal jelent meg a közmédiában Mészáros Lőrinc és Tiborcz István","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e7d8236-3c4c-47ca-b3ed-2902217e5f6c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hidegvérrel harapott, kalapács végzett vele.","shortLead":"Hidegvérrel harapott, kalapács végzett vele.","id":"20190510_Kigyotamadast_kapott_el_a_kaputelefon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8e7d8236-3c4c-47ca-b3ed-2902217e5f6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"765c3ac4-ac10-4689-97f0-1de877725830","keywords":null,"link":"/elet/20190510_Kigyotamadast_kapott_el_a_kaputelefon","timestamp":"2019. május. 10. 11:49","title":"Kígyótámadást kapott el a kaputelefon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28ee3c80-f84d-43d7-a32a-f912a965f792","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Waliczky Tamás Képzelt kamerák című kiállításával nyílt meg az 58. Velencei Nemzetközi Képzőművészeti Biennálé magyar pavilonja, amelyet a közönség szombattól november 24-ig láthat majd.","shortLead":"Waliczky Tamás Képzelt kamerák című kiállításával nyílt meg az 58. Velencei Nemzetközi Képzőművészeti Biennálé magyar...","id":"20190509_Fantaziakamerakkal_nyilt_meg_a_Velencei_Biennale_magyar_pavilonja__fotok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=28ee3c80-f84d-43d7-a32a-f912a965f792&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49211191-3a5b-43af-8938-a249934132ab","keywords":null,"link":"/kultura/20190509_Fantaziakamerakkal_nyilt_meg_a_Velencei_Biennale_magyar_pavilonja__fotok","timestamp":"2019. május. 10. 07:00","title":"Fantáziakamerákkal nyílt meg a Velencei Biennálé magyar pavilonja – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]