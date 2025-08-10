„A gyónás nagy marhaság” – Iványi Gábor lelkész rendkívüli történeteket hallgat meg interjúkötetében

Iványi Gábor Hat beszélgetés című kötetében nem kérdéseivel, sokkal inkább aurájával tereli az elbeszélőket oda, ahová elérkezni akarnak, az őszinteség bugyraihoz.

„A gyónás nagy marhaság” – Iványi Gábor lelkész rendkívüli történeteket hallgat meg interjúkötetében

„A beszélgető ember legnagyobb tudománya a hallgatni tudás.”

A szerző interjúkötetének előszavában olvasható ez a fejbe kólintóan szép, paradoxont is rejtő mondat. Amit alighanem joggal tekinthetünk Iványi Gábor ars poeticájának. Annak ellenére, hogy a Kádár- és Orbán-korszakban egyaránt félresöpörni, tönkrezúzni szándékozott lelkész nem a hallgatásáról ismert.

Évtizedek óta csendes konoksággal hajtogatja a társadalom peremére szorultak, szorítottak igazságát. Teszi ezt ott, ahol éppen csöppnyi tere adódik.

2025 32. lapszám