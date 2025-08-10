„A gyónás nagy marhaság” – Iványi Gábor lelkész rendkívüli történeteket hallgat meg interjúkötetében

„A beszélgető ember legnagyobb tudománya a hallgatni tudás.”

A szerző interjúkötetének előszavában olvasható ez a fejbe kólintóan szép, paradoxont is rejtő mondat. Amit alighanem joggal tekinthetünk Iványi Gábor ars poeticájának. Annak ellenére, hogy a Kádár- és Orbán-korszakban egyaránt félresöpörni, tönkrezúzni szándékozott lelkész nem a hallgatásáról ismert.

Évtizedek óta csendes konoksággal hajtogatja a társadalom peremére szorultak, szorítottak igazságát. Teszi ezt ott, ahol éppen csöppnyi tere adódik.