Orbánt a példaképének tekinti, Trump híve volt a vámvitáig – nagyot nyerhet vele a populizmus Közép-Európában

Andrej Babis volt ,miniszterelnöknek áll a zászló az őszi cseh választásokon, és ez megerősítheti az Orbán–Fico-tengelyt, emellett Ukrajna fontos támogatója eshet ki a sorból – állapítja meg aggodalommal a Neue Zürcher Zeitung közép-európai tudósítója, Meret Baumann. Mindez azért is fontos, mert egy főre vetítve egyetlen más uniós állam sem fogadott be annyi ukrán menekültet, mint Csehország.

A populista Babis már volt miniszterelnök, akkor heves ellentétei támadtak a jogállamiság miatt Brüsszellel, viszont a külpolitikában pragmatikusnak bizonyult. Ám azóta jobbra tolódott. A vámvitáig Donald Trump amerikai elnök hívének látszott, Orbán Viktort a példaképének tekinti. Annál is inkább, mivel vele és az osztrák Szabadságpárt elnökével, Herbert Kickllel hozta létre a Patrióták frakcióját Strasbourgban.

A csoport, benne Marine Le Pen és Matteo Salvini francia és olasz szélsőjobboldali pártelnökökkel nem csupán az EU-t bírálja, de kifejezetten Kreml-barát. Fő is Babis miatt Európa feje, amire csak ráerősített azzal, hogy közölte: pártja, az ANO győzelme esetén országa beszünteti a fegyverszállításokat az ukránoknak. Nem fogadja el azon kívül, hogy 5 százalékra nőjön a katonai kiadások mértéke a NATO-ban.

Ladislav Cabada, a prágai Metropolitan Egyetem politológusa ezzel együtt azt mondja, hogy a politikus nem ideológiavezérelt, számára a politika üzlet. De vannak autoriter vonásai, és ez rokonszenves olyan politikai tényezők számára, akiknek az agya ugyanilyen srófra jár. Babis egy követ fúj Orbánnal és Robert Fico szlovák miniszterelnökkel abban, hogy vissza kell szorítani az Európai Uniót.

Karol Nawrocki új lengyel elnöknek köszönhetően megújulhat a visegrádi csoport. Míg azonban a magyar kormányfőnek külpolitikai víziója van, és ezt a közösség ellenállása dacára is keresztül kívánja vinni, addig cseh kollégája számára a tét inkább a saját hatalma, illetve hogy előnyöket harcoljon ki Pozsony számára.

Kérdés, hogy Babis kivel tud szövetségre lépni, mert az látszik, hogy egyedül nem szerez abszolút többséget. Nagyon is elképzelhető, hogy csakis a szélsőjobb áll össze vele.

