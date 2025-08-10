Videón, ahogy a falnak löki barátját a Budapesten világbajnoki címet szerző sprinter

Nemrég állították elő a 2023-as budapesti atlétikai világbajnokság női 100 méteres sprintversenyének győztesét, Sha’Carri Richardsont, miután a nő a washingtoni reptéren bántalmazta barátját, a szintén sprinter Christian Colemant.

A Metro közölte a bántalmazást rögzítő biztonsági kamera felvételeit, amiken látszik, hogy a nő a falnak löki a férfit és hozzávág valamit – ez a rendőrök szerint egy fejhallgató lehetett.

Richardson egy éjszakát töltött a rendőrségen, miután elfogták. A nő elmondása szerint azért kezdődött a vita, mert Coleman elvette a fejhallgatóját. Állította azt is, hogy semmilyen módon nem bántalmazta partnerét, csak szóbeli összetűzés volt közöttük.

Coleman – aki nem volt hajlandó feljelentést tenni – szintén megszólalt az ügyben. Elmondta, mindketten domináns személyiségek, és ami történt, az minden szempontból szörnyű volt, de nem kellett volna letartóztatni a barátnőjét.

Barátnőjéről úgy fogalmazott: „nagyszerű személyiség, úgy érzem, egész évben nagyon jó csapattársak voltunk. Nagyon sok minden történt vele az elmúlt évben, sok érzelem és erő kavargott benne, amit nem csak én, hanem senki sem tud megérteni. De vissza fog térni, mert ő a világ legjobb női sportolója. Minden nap látom. Rendben lesz, jól lesz, és én is jól leszek” – mondta a férfi.

Nyitókép: Metro