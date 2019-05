Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f273de88-634f-4172-b0ca-11ea19972e7e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Állítólag olyan gazdaságoktól is vásárol a cég, ahol nem tartják eléggé jó körülmények között a sertéseket.","shortLead":"Állítólag olyan gazdaságoktól is vásárol a cég, ahol nem tartják eléggé jó körülmények között a sertéseket.","id":"20190511_Barbarsaggal_vadoljak_a_Tescot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f273de88-634f-4172-b0ca-11ea19972e7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99f46ede-b056-4e0f-bc96-350af733b52f","keywords":null,"link":"/kkv/20190511_Barbarsaggal_vadoljak_a_Tescot","timestamp":"2019. május. 11. 18:10","title":"Barbársággal vádolják a Tescót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4691b08-d114-41a4-a7d7-c5eb12aa34c3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Generali venné át a német Münich Re érdekeltségében lévő Ergo magyar és szlovák élet- és nem életbiztosítási állományát.","shortLead":"A Generali venné át a német Münich Re érdekeltségében lévő Ergo magyar és szlovák élet- és nem életbiztosítási...","id":"20190511_Kivonul_egy_biztosito_Magyarorszagrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f4691b08-d114-41a4-a7d7-c5eb12aa34c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2b4e62a-6efa-4be8-ada2-2669960446a1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190511_Kivonul_egy_biztosito_Magyarorszagrol","timestamp":"2019. május. 11. 15:47","title":"Kivonul egy biztosító Magyarországról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1c9c7d7-e0da-41fd-bef6-42b7df583799","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Egy góllal, 25-24-re verte a Győri Audi ETO KC a Rosztov-Don csapatát a női kézilabda Bajnokok Ligája négyes döntőjének fináléjában, ezzel ötödik alkalommal ért a csúcsra a legrangosabb európai kupasorozatban.","shortLead":"Egy góllal, 25-24-re verte a Győri Audi ETO KC a Rosztov-Don csapatát a női kézilabda Bajnokok Ligája négyes döntőjének...","id":"20190512_gyori_eto_rosztov_don_kezilabda_bajnokok_ligaja_donto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a1c9c7d7-e0da-41fd-bef6-42b7df583799&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e735017-d989-494f-9ece-517425364042","keywords":null,"link":"/sport/20190512_gyori_eto_rosztov_don_kezilabda_bajnokok_ligaja_donto","timestamp":"2019. május. 12. 18:26","title":"Sorozatban harmadszor BL-győztes a Győr!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7d19720-1c8d-4c48-ada6-7bebff97ee27","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elmúlt egy hétben továbbra is a Samsung Galaxy Foldon volt a mobilipar és a tech sajtó szeme, de kiderült az is, mi köze a beluga bálnáknak az iPhone-okhoz. Többek között ezekkel a hírekkel foglalkozik az Őrültech jubileumi adása.","shortLead":"Az elmúlt egy hétben továbbra is a Samsung Galaxy Foldon volt a mobilipar és a tech sajtó szeme, de kiderült az is, mi...","id":"20190512_podcast_tech_hirek_orultech","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e7d19720-1c8d-4c48-ada6-7bebff97ee27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3ce96bb-941d-4c1c-9d9a-9b864a2b4238","keywords":null,"link":"/tudomany/20190512_podcast_tech_hirek_orultech","timestamp":"2019. május. 12. 21:03","title":"Podcast: Mi köze a beluga bálnának az iPhone-hoz? És mi az az ehető víz?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98726aca-7ab0-4fb1-9ad1-a5a4b8fd79a7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Láttunk már pár, enyhén szólva is furcsa rakományszállítást, de ez topkategóriás.","shortLead":"Láttunk már pár, enyhén szólva is furcsa rakományszállítást, de ez topkategóriás.","id":"20190512_Video_hajopadlo_Chevrolet_szallitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98726aca-7ab0-4fb1-9ad1-a5a4b8fd79a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faed73dc-0774-4c9a-99b2-c0d71f6f1862","keywords":null,"link":"/cegauto/20190512_Video_hajopadlo_Chevrolet_szallitas","timestamp":"2019. május. 12. 11:19","title":"Videó: kitárt hátsóajtókkal, keresztben pakolva szállította a túl hosszú hajópadlót egy autós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"233d85fe-a1dd-44ca-a857-8258b7a97a5a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy halálos áldozata is van a tűznek.","shortLead":"Egy halálos áldozata is van a tűznek.","id":"20190513_Nemetorszag_lakohaz_tuz_tuzoltok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=233d85fe-a1dd-44ca-a857-8258b7a97a5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cab1fe7-d8b3-47ec-9c42-f1212411e164","keywords":null,"link":"/vilag/20190513_Nemetorszag_lakohaz_tuz_tuzoltok","timestamp":"2019. május. 13. 08:20","title":"Az ablakon ugráltak ki az emberek, amikor kigyulladt egy társasház Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Bár telitalálat nem volt.","shortLead":"Bár telitalálat nem volt.","id":"20190512_92_jatekos_elegedetten_dorzsoltheti_a_markat_kihuztak_a_hatos_lottot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cbe7658-7678-4781-b118-674157cef178","keywords":null,"link":"/itthon/20190512_92_jatekos_elegedetten_dorzsoltheti_a_markat_kihuztak_a_hatos_lottot","timestamp":"2019. május. 12. 20:36","title":"92 játékos elégedetten dörzsöltheti a markát: kihúzták a hatos lottót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7409344-d17b-4c63-8f54-a0e88d44e2d8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A cseh márka megújuló csúcsszedánjában egy várhatóan a Passat GTE-ből érkező plugin hibrid hajtáslánc teljesít szolgálatot.","shortLead":"A cseh márka megújuló csúcsszedánjában egy várhatóan a Passat GTE-ből érkező plugin hibrid hajtáslánc teljesít...","id":"20190513_uj_skoda_superb_2019_bemutato_szedan_kombi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b7409344-d17b-4c63-8f54-a0e88d44e2d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e36d1e0b-d156-4929-ab42-0af26468c49f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190513_uj_skoda_superb_2019_bemutato_szedan_kombi","timestamp":"2019. május. 13. 09:23","title":"Hivatalos: jövő héten jön a hibridként is támadó új Skoda Superb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]