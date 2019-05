Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"225e31da-b405-46ca-8163-31fd30040257","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hogy pontosan mivel készülnek, még nem ismert, de biztos, hogy a Netflix is ott lesz a júniusi Los Angeles-i E3, azaz a legnagyobb videojátékos show résztvevői között. ","shortLead":"Hogy pontosan mivel készülnek, még nem ismert, de biztos, hogy a Netflix is ott lesz a júniusi Los Angeles-i E3, azaz...","id":"20190515_netflix_stranger_things_e3_2019","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=225e31da-b405-46ca-8163-31fd30040257&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8216de8c-bcd6-47f8-bf60-c6cda3ad06b0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190515_netflix_stranger_things_e3_2019","timestamp":"2019. május. 15. 12:03","title":"Nagy dobásra készülhet a Netflix","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b291bad1-742d-4a9b-8a22-261533982f51","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szolnokon dobtak meg terméskővel egy InterCityt. ","shortLead":"Szolnokon dobtak meg terméskővel egy InterCityt. ","id":"20190514_Termeskovel_dobtak_be_menet_kozben_egy_vonat_ablakat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b291bad1-742d-4a9b-8a22-261533982f51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f8e1a02-ab61-4e89-b7dd-d0fae915d0a6","keywords":null,"link":"/itthon/20190514_Termeskovel_dobtak_be_menet_kozben_egy_vonat_ablakat","timestamp":"2019. május. 14. 17:32","title":"Terméskővel dobták be menet közben egy vonat ablakát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eaacb155-8c58-4963-8853-c86da7f30d6c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Egy hasonló drámai esetből filmet készítettek. ","shortLead":"Egy hasonló drámai esetből filmet készítettek. ","id":"20190515_munkagep_beszorult_lab_zsebkes_nebraska","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eaacb155-8c58-4963-8853-c86da7f30d6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ab62fee-61f8-482c-bf10-cda3fcfaa64c","keywords":null,"link":"/elet/20190515_munkagep_beszorult_lab_zsebkes_nebraska","timestamp":"2019. május. 15. 22:14","title":"Munkagépbe szorult a lába, levágta a zsebkésével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93d03e2c-c1b3-4aa2-9583-0b5a1d0876be","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már csak két nap maradt a szavazóköri pártdelegáltak jelölésére. Eddig nagyon kevés a delegált.\r

\r

","shortLead":"Már csak két nap maradt a szavazóköri pártdelegáltak jelölésére. Eddig nagyon kevés a delegált.\r

\r

","id":"20190515_Ujabb_EPvalasztasi_hataridok_kozelednek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=93d03e2c-c1b3-4aa2-9583-0b5a1d0876be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3c6cab2-6ce8-442a-b3f8-2e5793be1a65","keywords":null,"link":"/itthon/20190515_Ujabb_EPvalasztasi_hataridok_kozelednek","timestamp":"2019. május. 15. 09:32","title":"Eddig nagyon kevesen jelentkeztek a választásra szavazóköri delegáltnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76b9eb5b-237a-4e81-91ae-ccaf958c5c73","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha a Fidesz videója minimális szerkesztéssel tudósítás lehetett az egyperces Híradóban, akkor az MSZP-é is legyen az, érvel a párt.\r

\r

","shortLead":"Ha a Fidesz videója minimális szerkesztéssel tudósítás lehetett az egyperces Híradóban, akkor az MSZP-é is legyen az...","id":"20190514_mszp_mtva_kampanyvideo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=76b9eb5b-237a-4e81-91ae-ccaf958c5c73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b813146f-7b6f-4ed6-a101-fe56be0824b5","keywords":null,"link":"/itthon/20190514_mszp_mtva_kampanyvideo","timestamp":"2019. május. 14. 20:45","title":"Két napot adott a köztévének az MSZP, hogy leközölje kampányvideójukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33ee0521-1275-45e6-a4a6-3336443f9c7a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hamis bejelentést tett, közérdekű üzem megzavarásáért felelhet egy férfi.\r

\r

","shortLead":"Hamis bejelentést tett, közérdekű üzem megzavarásáért felelhet egy férfi.\r

\r

","id":"20190515_Lekeste_a_metrot_ezert_bosszubol_balesetet_jelentett_a_diszpecsernek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=33ee0521-1275-45e6-a4a6-3336443f9c7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c00fe309-4379-4251-a039-8d159d1580dd","keywords":null,"link":"/itthon/20190515_Lekeste_a_metrot_ezert_bosszubol_balesetet_jelentett_a_diszpecsernek","timestamp":"2019. május. 15. 05:17","title":"Lekéste a 4-es metrót, ezért azt hazudta a diszpécsernek, hogy gyerekek estek a sínek közé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e36e3b7-98ef-4cdc-a83e-8bf58f7a90fc","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A jogerős bírósági ítélet ellenére sem ad ki a lap által kért szerződéseket és közérdekű adatokat.\r

","shortLead":"A jogerős bírósági ítélet ellenére sem ad ki a lap által kért szerződéseket és közérdekű adatokat.\r

","id":"20190516_hosszu_katinka_vegrehajtas_bp2017_szerzodes_birosagi_itelet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7e36e3b7-98ef-4cdc-a83e-8bf58f7a90fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dce56e70-432c-4039-8584-6c4dba48b87e","keywords":null,"link":"/kkv/20190516_hosszu_katinka_vegrehajtas_bp2017_szerzodes_birosagi_itelet","timestamp":"2019. május. 16. 14:18","title":"Hosszú Katinkáék szerződései miatt indult végrehajtás a Bp2017 Kft. ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"feb2a3be-3287-4ba3-9753-be9bc78810e0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A harmadik évad közeledtével a Lego is úgy érezte, ideje kézzel fogható formába önteni a Netflix Stranger Things című sorozatát. ","shortLead":"A harmadik évad közeledtével a Lego is úgy érezte, ideje kézzel fogható formába önteni a Netflix Stranger Things című...","id":"20190515_netflix_stranger_things_lego_keszlet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=feb2a3be-3287-4ba3-9753-be9bc78810e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0344e18b-2a2d-4bd9-8340-f81f1b6d4508","keywords":null,"link":"/tudomany/20190515_netflix_stranger_things_lego_keszlet","timestamp":"2019. május. 15. 20:33","title":"Nagyon menő Lego-készlet jön, a Netflix egyik legjobb sorozata ihlette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]