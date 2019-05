Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6f51f588-ee14-487d-9ae0-d79a9083af73","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az olajtársaság technikai hibát jelentett.","shortLead":"Az olajtársaság technikai hibát jelentett.","id":"20190520_mol_ukrajna_koolajvezetek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6f51f588-ee14-487d-9ae0-d79a9083af73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e183eddb-22e2-4460-b4ed-79f551994589","keywords":null,"link":"/kkv/20190520_mol_ukrajna_koolajvezetek","timestamp":"2019. május. 20. 15:08","title":"Gond van a Molnál, nem jön kőolaj Ukrajna felől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7817529f-5cac-45c9-b0bb-cec01a15841d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Tiltakozóakciót hirdetett a legismertebb oroszországi napilap, a Kommerszant kétszáz újságírója, miután egy cikk miatt kirúgták a lap két ismert szerkesztőjét. 11 újságíró már be is jelentette, kilép a Kommerszantból.","shortLead":"Tiltakozóakciót hirdetett a legismertebb oroszországi napilap, a Kommerszant kétszáz újságírója, miután egy cikk miatt...","id":"20190521_Oroszorszagban_is_hasit_a_sajtoszabadsag__a_legismertebb_lap_ujsagiroit_rugtak_ki_egy_cikk_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7817529f-5cac-45c9-b0bb-cec01a15841d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c8dba69-949f-4035-baa8-7c71764b9d7d","keywords":null,"link":"/vilag/20190521_Oroszorszagban_is_hasit_a_sajtoszabadsag__a_legismertebb_lap_ujsagiroit_rugtak_ki_egy_cikk_miatt","timestamp":"2019. május. 21. 15:39","title":"Oroszországban is „hasít” a sajtószabadság – a legismertebb lap újságíróit rúgták ki egy cikk miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f36a0176-79fe-4332-9acc-a72d10bcd80c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az épület több üzletét is kiürítették.","shortLead":"Az épület több üzletét is kiürítették.","id":"20190520_tuz_fust_westend_katasztrofavedelem_tuzolto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f36a0176-79fe-4332-9acc-a72d10bcd80c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fff14620-666a-4336-9378-a8ccf4dece61","keywords":null,"link":"/itthon/20190520_tuz_fust_westend_katasztrofavedelem_tuzolto","timestamp":"2019. május. 20. 16:40","title":"Tűz volt a Westendben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29f52884-b322-4cfd-ab65-60690cf8e651","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Közel tízezer aláírás gyűlt eddig össze a budaörsi pedagógusok nyílt levelére, ám a miniszterelnök nem veszi át a dokumentumot.\r

","shortLead":"A munkák elvileg rendben haladnak, nem lesz hosszabbítás. ","id":"20190520_Friss_fotok_a_lezart_Keletibol_igy_all_most_a_felujitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6513254a-5b05-4b27-9e31-9abdac20eada&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"364a381b-f236-47ae-b210-240c0e7f2c32","keywords":null,"link":"/itthon/20190520_Friss_fotok_a_lezart_Keletibol_igy_all_most_a_felujitas","timestamp":"2019. május. 20. 06:15","title":"Friss fotók a lezárt Keletiből: így áll most a felújítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61addde6-ec1e-4f73-b905-f17e78fd02dd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Idén is közzétették szakmai javaslatukat. ","shortLead":"Idén is közzétették szakmai javaslatukat. ","id":"20190520_A_takaritok_szerint_orankent_2500_forintot_kellene_keresniuk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=61addde6-ec1e-4f73-b905-f17e78fd02dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bfd8843-01ec-44c1-8922-241a9e3b0b61","keywords":null,"link":"/kkv/20190520_A_takaritok_szerint_orankent_2500_forintot_kellene_keresniuk","timestamp":"2019. május. 20. 10:53","title":"A takarítók szerint óránként 2500 forintot kellene keresniük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a08633c7-c25a-4c50-a3bc-e51622072917","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A tádzsik hatóságok blokkolták a hozzáférést az összes nagy keresőoldalhoz, amire még nem volt példa – jelentette kedden a TASZSZ orosz hírügynökség, amelynek több telekommunikációs vállalat is megerősítette az erről szóló értesüléseket.","shortLead":"A tádzsik hatóságok blokkolták a hozzáférést az összes nagy keresőoldalhoz, amire még nem volt példa – jelentette...","id":"20190521_tadzsikisztan_google_youtube_facebook_letiltasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a08633c7-c25a-4c50-a3bc-e51622072917&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0c44181-2e46-47c0-81d4-27e65f2a65f9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190521_tadzsikisztan_google_youtube_facebook_letiltasa","timestamp":"2019. május. 21. 15:03","title":"Kitört a fegyenclázadás, a Facebookot, a Google-t és a YouTube-ot is blokkolta Tádzsikisztán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]