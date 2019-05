Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4e8864fa-a6cf-4561-8903-cdc0dd372bcc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Júniusban állítják a vádlottat bíróság elé.","shortLead":"Júniusban állítják a vádlottat bíróság elé.","id":"20190521_Christchurch_terror","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e8864fa-a6cf-4561-8903-cdc0dd372bcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f42fe125-cc3d-45ec-b2ee-2c9ea11d94c0","keywords":null,"link":"/vilag/20190521_Christchurch_terror","timestamp":"2019. május. 21. 08:13","title":"Hivatalos: terrorizmussal vádolják a christchurchi lövöldözőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53fb050d-65b4-49e5-9b13-3dedf6e067b7","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"itthon","description":"Almási Miklós filozófus, esztéta egy szovjet akadémikus korabeli szavait idézve beszél a kormányzat MTA elleni támadásáról. Legutóbbi könyve a digitalizációról szól, az szerinte akár háborúhoz is vezethet, de úgy véli, mégis több az információs társadalom előnye, mint a kára. HVG-portré.","shortLead":"Almási Miklós filozófus, esztéta egy szovjet akadémikus korabeli szavait idézve beszél a kormányzat MTA elleni...","id":"201920_almasi_miklos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=53fb050d-65b4-49e5-9b13-3dedf6e067b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a027130-285c-4fa8-be7d-40193c97d55b","keywords":null,"link":"/itthon/201920_almasi_miklos","timestamp":"2019. május. 19. 18:00","title":"„Diktatúra ide vagy oda, nincs az akadémikusoknál nagyobb hatalom”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18b89460-fa97-43bb-9385-2128ad887104","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az intézkedés tíz ibuproféntartalmú tablettát érinthet. ","shortLead":"Az intézkedés tíz ibuproféntartalmú tablettát érinthet. ","id":"20190520_Meg_tobb_fajdalomcsillapito_lesz_venykoteles_a_jovoben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=18b89460-fa97-43bb-9385-2128ad887104&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d400160-3137-4010-ab4a-f71c1316b9dd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190520_Meg_tobb_fajdalomcsillapito_lesz_venykoteles_a_jovoben","timestamp":"2019. május. 20. 08:24","title":"Még több fájdalomcsillapító lesz vényköteles","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccab9e3d-3d7f-4086-952c-d7f700db7139","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új, magasabb szintre helyezi a közvetlen beszédfordítást a Google mesterséges intelligenciával vezérelt újdonsága. Ismerje meg a Google Translatotront.","shortLead":"Új, magasabb szintre helyezi a közvetlen beszédfordítást a Google mesterséges intelligenciával vezérelt újdonsága...","id":"20190520_google_translatotron_beszed_beszed_kozvetlen_forditasa_mesterseges_intelligenciaval","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ccab9e3d-3d7f-4086-952c-d7f700db7139&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dcc783a-b8a2-4d35-838c-ac52c96ad31d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190520_google_translatotron_beszed_beszed_kozvetlen_forditasa_mesterseges_intelligenciaval","timestamp":"2019. május. 20. 11:33","title":"Nem is kell nyelvtudás: kitalált valamit a Google, hogy a fordítója még tökéletesebb legyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"195becea-600d-4cf1-b0a4-c0a0aa1fd4a9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Jövő hétfőn. Ha a szavazás úgy alakul, Kurz 18 hónap után elveszítheti a kancellári tisztséget. ","shortLead":"Jövő hétfőn. Ha a szavazás úgy alakul, Kurz 18 hónap után elveszítheti a kancellári tisztséget. ","id":"20190521_bizalmi_szavazas_sebastian_kurz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=195becea-600d-4cf1-b0a4-c0a0aa1fd4a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbd4463e-2d9a-4db0-8ab2-a27e813222f0","keywords":null,"link":"/vilag/20190521_bizalmi_szavazas_sebastian_kurz","timestamp":"2019. május. 21. 13:26","title":"Bizalmi szavazást tartanak Sebastian Kurzról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c94b69c-4660-4caf-b0fb-d17b5ebe4cda","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha elkészülne a fővárost mintegy 100 kilométeres távolságban elkerülő félgyűrű, jelentősen könnyebb lenne a Budapest környéki közlekedés. Bónusz, hogy akkor az M1-est sem kéne feltétlen háromsávossá építeni.","shortLead":"Ha elkészülne a fővárost mintegy 100 kilométeres távolságban elkerülő félgyűrű, jelentősen könnyebb lenne a Budapest...","id":"20190520_korgyuru_kamion_tranzit_autopalya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2c94b69c-4660-4caf-b0fb-d17b5ebe4cda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67b02648-78da-4331-a843-a2b4e2bb5522","keywords":null,"link":"/cegauto/20190520_korgyuru_kamion_tranzit_autopalya","timestamp":"2019. május. 20. 09:44","title":"Egy új \"M0-s\" félgyűrű épülne távol a fővárostól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"646a3b35-4da9-4945-a2e7-08986f61c4c6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hétfő hajnalban Twitteren tettek közzé egy bejegyzést az Android fejlesztői azután, hogy vasárnap este kiderült, a Google lenullázza a Huaweit, elveszi tőle az Androidot.","shortLead":"Hétfő hajnalban Twitteren tettek közzé egy bejegyzést az Android fejlesztői azután, hogy vasárnap este kiderült...","id":"20190520_google_android_huawei_tiltas_kereskedelmi_haboru_play_aruhaz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=646a3b35-4da9-4945-a2e7-08986f61c4c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4eec520-d1ea-4791-8fc2-fd82f0b28e2f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190520_google_android_huawei_tiltas_kereskedelmi_haboru_play_aruhaz","timestamp":"2019. május. 20. 08:48","title":"Megszólalt a Google a Huawei tiltásáról – ezt kell tudnia, ha Huawei készüléke van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f680e56-502a-46da-b785-43b2652c83a0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagy sebességgel ment, de volt, hogy nem is nézte az utat. ","shortLead":"Nagy sebességgel ment, de volt, hogy nem is nézte az utat. ","id":"20190519_Vezetes_kozben_telefon_betegszallito_sofor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f680e56-502a-46da-b785-43b2652c83a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0697ee2c-36e8-4405-9ab9-cef9de79ce90","keywords":null,"link":"/itthon/20190519_Vezetes_kozben_telefon_betegszallito_sofor","timestamp":"2019. május. 19. 19:44","title":"Vezetés közben telefonozott egy betegszállító sofőrje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]