[{"available":true,"c_guid":"2b9d8757-b522-455a-a64d-29719fd14847","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A török gyártmányú hatalmas páncélozott négykerekű nehezebb, mint 7 normál személyautó.","shortLead":"A török gyártmányú hatalmas páncélozott négykerekű nehezebb, mint 7 normál személyautó.","id":"20190522_beultunk_a_magyar_honvedseg_elrettento_terepjarojaba__fotogaleria","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2b9d8757-b522-455a-a64d-29719fd14847&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9dfc2db-de67-41a6-95ad-c8466dc48af3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190522_beultunk_a_magyar_honvedseg_elrettento_terepjarojaba__fotogaleria","timestamp":"2019. május. 22. 06:41","title":"Beültünk a Magyar Honvédség elrettentő új terepjárójába – fotógaléria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d930d52e-16a1-4ddf-9492-72c34b4982d1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A svéd hatóságok Magyarországon nem hallgattak ki senkit. ","shortLead":"A svéd hatóságok Magyarországon nem hallgattak ki senkit. ","id":"20190522_Holtpontra_jutott_a_sved_nyomozas_Semjen_szarvasvadaszata_ugyeben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d930d52e-16a1-4ddf-9492-72c34b4982d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce41889b-746c-42f3-8f65-7e825d57c505","keywords":null,"link":"/itthon/20190522_Holtpontra_jutott_a_sved_nyomozas_Semjen_szarvasvadaszata_ugyeben","timestamp":"2019. május. 22. 09:38","title":"Holtpontra jutott a svéd nyomozás Semjén szarvasvadászata ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33fcd9ba-970b-4840-8bc4-5a7db6128cf6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A játékgyűjtés sokáig főleg a karácsonyi ünnepkör része volt. Most a gyereknap is alkalmat ad az adakozásra.","shortLead":"A játékgyűjtés sokáig főleg a karácsonyi ünnepkör része volt. Most a gyereknap is alkalmat ad az adakozásra.","id":"20190522_A_korhazban_is_van_gyereknap","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=33fcd9ba-970b-4840-8bc4-5a7db6128cf6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4937b520-bb1e-4aa1-8d1a-90680abd91e4","keywords":null,"link":"/elet/20190522_A_korhazban_is_van_gyereknap","timestamp":"2019. május. 22. 09:39","title":"A kórházban is legyen gyereknap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54376894-dc06-442e-be09-337f733a17aa","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Sérül a tőke szabad mozgásának elve és a tulajdonhoz való jog azzal, hogy a külföldiek haszonélvezeti jogát megszüntették.","shortLead":"Sérül a tőke szabad mozgásának elve és a tulajdonhoz való jog azzal, hogy a külföldiek haszonélvezeti jogát...","id":"20190521_Kimondta_az_EU_Birosaga_jogserto_a_magyar_foldtorveny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=54376894-dc06-442e-be09-337f733a17aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f0f9871-3300-4a4c-b30d-a6aeeccdf705","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190521_Kimondta_az_EU_Birosaga_jogserto_a_magyar_foldtorveny","timestamp":"2019. május. 21. 13:10","title":"Kimondta az EU Bírósága: jogsértő a magyar földtörvény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d06abd0-ecf2-4274-935e-f4527ac4e82b","c_author":"","category":"elet","description":"Hétfőn kezdődött Berki Krisztián pere. Az ügyészség különösen nagy vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben elkövetett költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények elkövetésével vádolja a sztárt és további 63 vádlottat.","shortLead":"Hétfőn kezdődött Berki Krisztián pere. Az ügyészség különösen nagy vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben elkövetett...","id":"20190521_Berki_Krisztianra_felfuggesztett_bortont_kert_az_ugyesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7d06abd0-ecf2-4274-935e-f4527ac4e82b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1585631-d9f7-4e94-8b7a-9025db85591a","keywords":null,"link":"/elet/20190521_Berki_Krisztianra_felfuggesztett_bortont_kert_az_ugyesz","timestamp":"2019. május. 21. 08:45","title":"Berki Krisztiánra felfüggesztett börtönt kért az ügyész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb55bc23-a5d6-47f8-ae80-12b871937ad4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Sőt, elfogadhatatlan módon beavatkozik Románia belügyeibe.","shortLead":"Sőt, elfogadhatatlan módon beavatkozik Románia belügyeibe.","id":"20190520_Felmeres_a_romanok_tobbsege_szerint_Magyarorszag_ellenorzese_ala_akarja_vonni_Erdelyt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cb55bc23-a5d6-47f8-ae80-12b871937ad4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f32de2a7-9b7c-4ba1-b017-9eee9359ff86","keywords":null,"link":"/vilag/20190520_Felmeres_a_romanok_tobbsege_szerint_Magyarorszag_ellenorzese_ala_akarja_vonni_Erdelyt","timestamp":"2019. május. 20. 13:58","title":"Felmérés: a románok többsége szerint Magyarország ellenőrzése alá akarja vonni Erdélyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78171b3b-d0e2-4f88-8a8f-b0cf88a9b575","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy ausztrál kutatócsapat olyan gyógymódon dolgozik, amely nem magát az asztmát, hanem az azt kiváltó okokat kezeli. Az eredmények nagyon biztatóak. ","shortLead":"Egy ausztrál kutatócsapat olyan gyógymódon dolgozik, amely nem magát az asztmát, hanem az azt kiváltó okokat kezeli...","id":"20190520_asztma_okai_kezelese_gyulladas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=78171b3b-d0e2-4f88-8a8f-b0cf88a9b575&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10999b39-d59b-4a84-a482-468ad578b279","keywords":null,"link":"/tudomany/20190520_asztma_okai_kezelese_gyulladas","timestamp":"2019. május. 20. 16:33","title":"Kitaláltak egy szert, amellyel kikapcsolható lehet az asztmát okozó gyulladás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dfecf2c-5f99-4a80-8fe8-1d0d9176719c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Momir Ilic nyártól segédedző lesz a kézilabdaklubnál. ","shortLead":"Momir Ilic nyártól segédedző lesz a kézilabdaklubnál. ","id":"20190521_momir_ilic_visszavonulas_veszprem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9dfecf2c-5f99-4a80-8fe8-1d0d9176719c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5713d09-3a10-44ed-8d3e-b04130aeb4dd","keywords":null,"link":"/sport/20190521_momir_ilic_visszavonulas_veszprem","timestamp":"2019. május. 21. 14:20","title":"Visszavonul a Veszprém sztárja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]