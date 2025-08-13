Teljesen felborul a közlekedés Budapesten az augusztus 20-i lezárások miatt

Az augusztus 20-i nemzeti ünnep miatt péntektől forgalmi változások lépnek érvénybe a fővárosban – közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK).

A Lánchíd közúti lezárása miatt pénteken hajnaltól egészen augusztus 21-én délig a 105-ös, a 210-es és a 216-os autóbuszok a Erzsébet hídon át közlekednek. Augusztus 20-án 19 órától a gyalogos forgalom elől is lezárják a hidat, de rögtön a tűzijáték után már át lehet kelni gyalog a Lánchídon.

Szombaton reggel részben lezárják a Margit híd járdáit is, a gyalogos forgalmat a lekorlátozott szélső sávban tartják fenn. Augusztus 20-án 16 órától a tűzijáték idejére a hidat teljes szélességében és a Margitsziget déli oldalát is lezárják.

Az Erzsébet hídnak szintén lezárják a Lánchíd felőli járdáját hétfőn 6 órától augusztus 21-én 6 óráig, majd augusztus 18-án 22 órától a Szabadság hídhoz közelebb eső, déli járdát is várhatóan augusztus 21-én 6 óráig. Ezzel párhuzamosan pedig a gyalogosok számára megnyitják a Pest irányú buszsávot, ám a tűzijáték idejére ezt a hidat is lezárják.

Szintén lezárják a Szabadság híd járdáit. Vasárnaptól augusztus 21-én 12 óráig az Erzsébet hídhoz közelebbi, majd augusztus 19-én reggeltől augusztus 21-én 12 óráig a Petőfi hídhoz közelebb eső járdát is. A hídra a villamosvágányok mellé mindkét oldalra zárt korlátsort telepítenek, így augusztus 19-én reggeltől 21-én 12 óráig a hídon gyalog a villamosvágányok mellett lehet közlekedni.

A korlátozások érintik a rakpartokat és a várat is, a Szent Jobb körmenet miatt pedig augusztus 20-án a Bazilika környékét is. Továbbá a tűzijátékhoz kapcsolódóan jelentős forgalomkorlátozásra számíthatnak a közlekedők a Margit híd-Szent István körút-Bajcsy-Zsilinszky út-Károly körút-Múzeum körút-Vámház körút-Szabadság híd-Szent Gellért rakpart-Krisztina körút-Vérmező út-Margit körút által határolt területen belül.

