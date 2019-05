Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8cd62159-a081-450c-8e8a-0972390ae90a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyelőre sem a kétoldalú tárgyalásról, sem pedig annak napirendjéről nem született végleges megállapodás.","shortLead":"Egyelőre sem a kétoldalú tárgyalásról, sem pedig annak napirendjéről nem született végleges megállapodás.","id":"20190521_Kreml_Putyin_es_Trump_az_energiabiztonsagrol_is_targyalhat_Japanban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8cd62159-a081-450c-8e8a-0972390ae90a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6192115-c766-4896-b4f5-5825a206f774","keywords":null,"link":"/vilag/20190521_Kreml_Putyin_es_Trump_az_energiabiztonsagrol_is_targyalhat_Japanban","timestamp":"2019. május. 21. 16:20","title":"Kreml: Putyin és Trump az energiabiztonságról is tárgyalhat Japánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cb93cb1-f577-4164-80bb-16a2933c2562","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két év után is csak a megvalósíthatósági tanulmány elkészítését kéri a kormány egy új határozatban. ","shortLead":"Két év után is csak a megvalósíthatósági tanulmány elkészítését kéri a kormány egy új határozatban. ","id":"20190521_Egyelore_csuszik_a_rackevei_es_a_csepeli_HEV_behozasa_a_belvarosba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7cb93cb1-f577-4164-80bb-16a2933c2562&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fcc6d0d-4d53-4c3e-a79f-629041326e99","keywords":null,"link":"/itthon/20190521_Egyelore_csuszik_a_rackevei_es_a_csepeli_HEV_behozasa_a_belvarosba","timestamp":"2019. május. 21. 15:26","title":"Egyelőre csúszik a ráckevei és a csepeli HÉV bevezetése a Belvárosba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89c71121-d72b-4f65-a399-da93a607387e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az adóbevételek növekedése és az EU-támogatások megtérítése miatt nagyot nőttek az államháztartás bevételei, így csak 39 milliárd forint az első négyhavi hiány.","shortLead":"Az adóbevételek növekedése és az EU-támogatások megtérítése miatt nagyot nőttek az államháztartás bevételei, így csak...","id":"20190521_Sokkal_tobb_adot_fizettek_be_iden_mint_2018ban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=89c71121-d72b-4f65-a399-da93a607387e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"961e2d77-e28e-4178-8192-b16c915173a4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190521_Sokkal_tobb_adot_fizettek_be_iden_mint_2018ban","timestamp":"2019. május. 21. 12:08","title":"Sokkal több adót fizettek be idén, mint 2018-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa8ce4f8-487a-4a83-94bc-6390379cb1c4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Korábban még úgy tűnt, hogy eltemeti a Microsoft az egyszerű, viszont nagyon kedvelt rajzolóprogramját, a Paintet, most viszont kiderült, inkább új funkciókkal ruházza fel.","shortLead":"Korábban még úgy tűnt, hogy eltemeti a Microsoft az egyszerű, viszont nagyon kedvelt rajzolóprogramját, a Paintet, most...","id":"20190522_ms_paint_uj_funkciok_windows_10_majusi_frissites","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fa8ce4f8-487a-4a83-94bc-6390379cb1c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38c88c07-4acf-4e1a-9fcc-a4842e1f1883","keywords":null,"link":"/tudomany/20190522_ms_paint_uj_funkciok_windows_10_majusi_frissites","timestamp":"2019. május. 22. 11:03","title":"Ha kedveli a Paintet, örülhet: nemhogy kivégzik, még jobbá is teszi a Microsoft","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acf19fb2-7abd-4514-b9f8-03e32a509422","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A férfi egy vállalkozó meggyilkolására kapott megbízást, de helyette egy autószerelőt lőtt le. ","shortLead":"A férfi egy vállalkozó meggyilkolására kapott megbízást, de helyette egy autószerelőt lőtt le. ","id":"20190522_emberoles_moszkva_gyilkossag_orosz_bergyilkos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=acf19fb2-7abd-4514-b9f8-03e32a509422&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8ad1349-9763-4ad0-b3ae-bc13483bc359","keywords":null,"link":"/vilag/20190522_emberoles_moszkva_gyilkossag_orosz_bergyilkos","timestamp":"2019. május. 22. 05:03","title":"Elítéltek egy orosz bérgyilkost, aki tévedésből rossz embert ölt meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f36a0176-79fe-4332-9acc-a72d10bcd80c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az épület több üzletét is kiürítették.","shortLead":"Az épület több üzletét is kiürítették.","id":"20190520_tuz_fust_westend_katasztrofavedelem_tuzolto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f36a0176-79fe-4332-9acc-a72d10bcd80c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fff14620-666a-4336-9378-a8ccf4dece61","keywords":null,"link":"/itthon/20190520_tuz_fust_westend_katasztrofavedelem_tuzolto","timestamp":"2019. május. 20. 16:40","title":"Tűz volt a Westendben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c2e14f2-f2de-43ea-9947-8dea91e379b9","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Az autóvásárláshoz és -behozatalhoz, valamint a cégautókhoz fűződő közterhek radikális átalakítására készül az Orbán-kormány: jelentősen csökkentenék a fizetnivalókat annak érdekében, hogy könnyebb és olcsóbb legyen kocsit cserélni, így megújuljon az elavult magyar járműállomány – derül ki a hvg.hu birtokába került előterjesztésből. A Pénzügyminisztérium által kidolgozott, még titkos javaslatnak a kocsivásárlást tervezők örülhetnének, kevesebb lenne az intéznivaló, többféle illeték és az eredetvizsgálat díja is megszűnne. Ha a kormány rábólint a reformra, a regisztrációs adó is változna, hogy fékezzék a kevésbé korszerű autók behozatalát.","shortLead":"Az autóvásárláshoz és -behozatalhoz, valamint a cégautókhoz fűződő közterhek radikális átalakítására készül...","id":"20190522_autovasarlas_regisztracios_ado_orban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c2e14f2-f2de-43ea-9947-8dea91e379b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3baa42c-328c-4ff5-8035-3e31956103b0","keywords":null,"link":"/itthon/20190522_autovasarlas_regisztracios_ado_orban","timestamp":"2019. május. 22. 06:30","title":"Radikálisan átszabná az autóvásárlás adóit az Orbán-kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1784b95f-2344-4aad-8c99-c097b437e7f1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A közlönyben nem szerepelt, de a Magyar Nemzetnek azért megsúgták. ","shortLead":"A közlönyben nem szerepelt, de a Magyar Nemzetnek azért megsúgták. ","id":"20190521_Megindokolta_a_kormany_miert_vette_le_a_Hajogyariszigetet_a_vilagoroksegi_listarol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1784b95f-2344-4aad-8c99-c097b437e7f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54232fee-d228-459c-9196-37897c4add43","keywords":null,"link":"/itthon/20190521_Megindokolta_a_kormany_miert_vette_le_a_Hajogyariszigetet_a_vilagoroksegi_listarol","timestamp":"2019. május. 21. 17:08","title":"Megindokolta a kormány, miért vette le a Hajógyári-szigetet a világörökségi listáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]