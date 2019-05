Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1f6b7dd9-2a2c-4ed2-9f38-2626e221fd6d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A másik vakcina viszont folyamatosan elérhető. ","shortLead":"A másik vakcina viszont folyamatosan elérhető. ","id":"20190521_rotavirus_elleni_vedooltas_hiany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1f6b7dd9-2a2c-4ed2-9f38-2626e221fd6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c95e0f5f-9ef3-4745-8112-e5979fc0e7cf","keywords":null,"link":"/itthon/20190521_rotavirus_elleni_vedooltas_hiany","timestamp":"2019. május. 21. 10:29","title":"Nem lehet kapni a rotavírus elleni egyik védőoltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb4cf0a7-7e7e-4273-b6d5-ba74b1b5c36c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az értelmi fogyatékos, állandó gondozásra szoruló férfit tüdőgyulladással kezelték. A boncolás során a gyomrából és a nyelőcsövéből is fakockák kerültek elő.","shortLead":"Az értelmi fogyatékos, állandó gondozásra szoruló férfit tüdőgyulladással kezelték. A boncolás során a gyomrából és...","id":"20190520_epitokocka_boncolas_gondozott_szekszard","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eb4cf0a7-7e7e-4273-b6d5-ba74b1b5c36c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72050c69-de7b-4ca9-b011-6509f148f0b9","keywords":null,"link":"/itthon/20190520_epitokocka_boncolas_gondozott_szekszard","timestamp":"2019. május. 20. 19:20","title":"Építőkockákat találtak egy Szekszárdon elhunyt férfi testében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"100dce23-18d6-4c87-baff-9b55826e8f81","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Belebotlott egy plakátba, és kicsit felhúzta magát rajta. ","shortLead":"Belebotlott egy plakátba, és kicsit felhúzta magát rajta. ","id":"20190521_josh_brolin_george_clooney_budapest_andrassy_ut_dune_film","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=100dce23-18d6-4c87-baff-9b55826e8f81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e0cfebf-79fc-4963-8eab-64dd8c587139","keywords":null,"link":"/elet/20190521_josh_brolin_george_clooney_budapest_andrassy_ut_dune_film","timestamp":"2019. május. 21. 07:59","title":"Josh Brolin az Andrássyról üzente meg, hogy George Clooney mindenhol ott van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42398ea4-a7d5-4963-b57f-dfec8ae7643d","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Nem árt kijönni velük, ha nem akarunk túl gyakran munkahelyet váltani. ","shortLead":"Nem árt kijönni velük, ha nem akarunk túl gyakran munkahelyet váltani. ","id":"20190522_8fele_magyar_fonok_letezik__az_one_koztuk_van","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=42398ea4-a7d5-4963-b57f-dfec8ae7643d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fa8c137-d33e-4a69-b154-386a97d35fab","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190522_8fele_magyar_fonok_letezik__az_one_koztuk_van","timestamp":"2019. május. 22. 10:00","title":"8-féle magyar főnök létezik – melyik az öné?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f36a0176-79fe-4332-9acc-a72d10bcd80c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az épület több üzletét is kiürítették.","shortLead":"Az épület több üzletét is kiürítették.","id":"20190520_tuz_fust_westend_katasztrofavedelem_tuzolto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f36a0176-79fe-4332-9acc-a72d10bcd80c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fff14620-666a-4336-9378-a8ccf4dece61","keywords":null,"link":"/itthon/20190520_tuz_fust_westend_katasztrofavedelem_tuzolto","timestamp":"2019. május. 20. 16:40","title":"Tűz volt a Westendben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdbaccb4-47ab-4be8-8b0e-de54894fe757","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"33 millió eurós csalás miatt rendelték el Moszkvában Philippe Delpal francia bankár előzetes letartóztatását február 14-én. Még a családja sem látogathatja. Ügyvédei ma megpróbálják kihozni a börtönből, és elérni, hogy házi őrizetbe kerüljön.","shortLead":"33 millió eurós csalás miatt rendelték el Moszkvában Philippe Delpal francia bankár előzetes letartóztatását február...","id":"20190521_Eleg_egy_telefon_felulrol_szabadulna_a_francia_bankar_a_moszkvai_bortonbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bdbaccb4-47ab-4be8-8b0e-de54894fe757&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4daa379-b47a-410a-939f-bb038456c7ae","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190521_Eleg_egy_telefon_felulrol_szabadulna_a_francia_bankar_a_moszkvai_bortonbol","timestamp":"2019. május. 21. 10:59","title":"„Elég egy telefon felülről”: szabadulna a francia bankár a moszkvai börtönből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2f28c94-f9dc-4260-96c5-1c8996bfb675","c_author":"Proxelan","category":"brandchannel","description":"A prosztata meglehetősen rejtelmes szerv – sokan csak annyit tudnak róla, hogy olyan helyen van, ami a végbélnyíláson keresztül közelíthető meg. A britek kétharmadának például fogalma sincs arról, mire való. De mi vajon tudjuk? ","shortLead":"A prosztata meglehetősen rejtelmes szerv – sokan csak annyit tudnak róla, hogy olyan helyen van, ami a végbélnyíláson...","id":"proxelan_20181031_Misztikus_prosztata","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d2f28c94-f9dc-4260-96c5-1c8996bfb675&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afb1b9cc-d649-49a2-bcda-1b1ea52b515b","keywords":null,"link":"/brandchannel/proxelan_20181031_Misztikus_prosztata","timestamp":"2019. május. 22. 07:30","title":"Mit tehet a férfi, hogy egészséges maradjon a prosztatája?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Proxelan","c_partnerlogo":"3e2632bb-443e-4b4f-a237-dd335adf7280","c_partnertag":"Proxelan"},{"available":true,"c_guid":"00c2db81-ad4e-4073-a76a-04894c5558cf","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Eredetileg jeggyel jutott be a toronyba, de egy idő után úgy gondolta, inkább mászva folytatja az utat. ","shortLead":"Eredetileg jeggyel jutott be a toronyba, de egy idő után úgy gondolta, inkább mászva folytatja az utat. ","id":"20190520_Kiuritettek_az_Eiffeltornyot_mert_egy_ferfi_felmaszott_ra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=00c2db81-ad4e-4073-a76a-04894c5558cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7d82352-cac5-43d9-9825-1baca50a9c5d","keywords":null,"link":"/vilag/20190520_Kiuritettek_az_Eiffeltornyot_mert_egy_ferfi_felmaszott_ra","timestamp":"2019. május. 20. 18:34","title":"Kiürítették az Eiffel-tornyot, mert egy férfi felmászott rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]