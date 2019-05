Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c06831b7-a9a0-47e7-a68e-1c55f692f446","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Államok most a szövetségeseit presszionálja, hogy adják fel a Huawei-termékek használatát.","shortLead":"Az Egyesült Államok most a szövetségeseit presszionálja, hogy adják fel a Huawei-termékek használatát.","id":"20190523_huawei_egyesult_allamok_del_korea_lg_uplus_bojkott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c06831b7-a9a0-47e7-a68e-1c55f692f446&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7b9d3fa-ede5-42a8-bcd2-5e76a17dc74b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190523_huawei_egyesult_allamok_del_korea_lg_uplus_bojkott","timestamp":"2019. május. 23. 19:33","title":"Amerikai finoman jelezte: Dél-Koreának sem kellene Huawei-termékeket használnia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A polgármester szinte könyörög a közútkezelőnek, hogy telepítsenek lámpát vagy valamit.","shortLead":"A polgármester szinte könyörög a közútkezelőnek, hogy telepítsenek lámpát vagy valamit.","id":"20190524_Gyereket_gazoltak_Budakalaszon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c672aa02-4636-49db-9390-31cc092e8968","keywords":null,"link":"/itthon/20190524_Gyereket_gazoltak_Budakalaszon","timestamp":"2019. május. 24. 12:29","title":"Gyereket gázoltak Budakalászon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"048148d6-22ac-4624-9221-ded2b66a91c8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Bloombergnek azt mondták, akár 40 millió hordó is érintett lehet. ","shortLead":"A Bloombergnek azt mondták, akár 40 millió hordó is érintett lehet. ","id":"20190524_Baratsag_koolajvezetek_szakertok_szerint_nagyobb_a_baj_mint_gondolnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=048148d6-22ac-4624-9221-ded2b66a91c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5496c445-1002-4327-86be-249731c31d92","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190524_Baratsag_koolajvezetek_szakertok_szerint_nagyobb_a_baj_mint_gondolnak","timestamp":"2019. május. 24. 19:12","title":"Barátság kőolajvezeték: szakértők szerint nagyobb a baj, mint gondolnák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cca98857-b37f-4944-8300-1cd92e717f4a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Utoljára 2015 első negyedévében kerestek annyi pénzt az önkéntes nyugdíjpénztárak a tagjaiknak, mint most. Az MNB friss statisztikája szerint az önkéntes kasszák az év első három hónapjában vagyonarányosan 3,54%-ot kerestek tagjaiknak, ami a tavalyi ínséges év után felüdülés lehet a nyugdíjra gyűjtőknek. Ennél is jobban szerepeltek a magánnyugdíjpénztárak, ahol a vagyonarányos befektetési tevékenység hozama 4,26%-ot ért el.","shortLead":"Utoljára 2015 első negyedévében kerestek annyi pénzt az önkéntes nyugdíjpénztárak a tagjaiknak, mint most. Az MNB friss...","id":"20190525_Orulhetnek_a_nyugdijra_gyujtok_a_tavalyi_inseges_ev_utan_jobban_teljesitettek_a_penztarak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cca98857-b37f-4944-8300-1cd92e717f4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20ca444b-2e69-4380-9e2d-814094761b74","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190525_Orulhetnek_a_nyugdijra_gyujtok_a_tavalyi_inseges_ev_utan_jobban_teljesitettek_a_penztarak","timestamp":"2019. május. 25. 13:26","title":"Örülhetnek a nyugdíjra gyűjtők, a tavalyi ínséges év után jobban teljesítettek a pénztárak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02718949-8bd9-4de7-973b-a1e2cccae3af","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Túl sok engedélyt adnak ki a hatóságok.","shortLead":"Túl sok engedélyt adnak ki a hatóságok.","id":"20190524_Akkora_tomeg_van_a_Mount_Everesten_hogy_abba_egy_nap_alatt_harman_is_belehaltak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=02718949-8bd9-4de7-973b-a1e2cccae3af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51428af0-ad29-48aa-af88-5fbe39cfda52","keywords":null,"link":"/elet/20190524_Akkora_tomeg_van_a_Mount_Everesten_hogy_abba_egy_nap_alatt_harman_is_belehaltak","timestamp":"2019. május. 24. 17:37","title":"Akkora tömeg van a Mount Everesten, hogy abba egy nap alatt hárman is belehaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d09ef195-11d8-49bb-98ae-a069f37362e5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"George Best, de nem a róla készült szobor. ","shortLead":"George Best, de nem a róla készült szobor. ","id":"20190523_Ugy_tunik_sikerult_Ronaldoenal_is_rosszabb_szobrot_csinalni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d09ef195-11d8-49bb-98ae-a069f37362e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81965629-cd46-4d35-abb6-75104860cf45","keywords":null,"link":"/elet/20190523_Ugy_tunik_sikerult_Ronaldoenal_is_rosszabb_szobrot_csinalni","timestamp":"2019. május. 23. 21:21","title":"Úgy tűnik sikerült Ronaldóénál is rosszabb szobrot csinálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"538c2004-abbf-47b6-8e4a-1672b8c8481e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök a Facebookon mutatta meg, milyen az, ha ő maga is beáll az állampolgárokat szavazásra bíró telefonosok közé.","shortLead":"A miniszterelnök a Facebookon mutatta meg, milyen az, ha ő maga is beáll az állampolgárokat szavazásra bíró...","id":"20190525_Orban_beallt_kampanytelefonosnak_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=538c2004-abbf-47b6-8e4a-1672b8c8481e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e78af5f-7189-47e5-9ac6-e19a773ae638","keywords":null,"link":"/itthon/20190525_Orban_beallt_kampanytelefonosnak_is","timestamp":"2019. május. 25. 14:33","title":"Orbán beállt kampány-telefonosnak is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67323c75-39a5-4952-b514-6e5c481955d4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legutóbbi alkalom után ezúttal is e-mailben, a NAV nevében próbálják a csalók rávenni a felhasználókat, hogy adják meg nekik személyes adataikat.","shortLead":"A legutóbbi alkalom után ezúttal is e-mailben, a NAV nevében próbálják a csalók rávenni a felhasználókat, hogy adják...","id":"20190523_nav_adovisszaterites_email_spam_atveres_adathalaszat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=67323c75-39a5-4952-b514-6e5c481955d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b1470f1-9f7c-45b8-9c3e-c04c660a6cbe","keywords":null,"link":"/tudomany/20190523_nav_adovisszaterites_email_spam_atveres_adathalaszat","timestamp":"2019. május. 23. 17:33","title":"Adó-visszatérítést ígér, valójában átverés a NAV nevében küldött e-mail","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]