[{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy idős nő vesztette életét a szekszárdi balesetben. ","shortLead":"Egy idős nő vesztette életét a szekszárdi balesetben. ","id":"20190524_temeto_halalos_gazolas_szekszard","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7443d880-4d9e-4238-99c0-249ff0bfac60","keywords":null,"link":"/cegauto/20190524_temeto_halalos_gazolas_szekszard","timestamp":"2019. május. 24. 21:02","title":"Temetőben történt halálos gázolás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15a3271b-73fe-4f8b-a7f3-e6f560abec13","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Szonja névre keresztelt állat másfél kilót nyomott, amikor megszületett, anyjának van elég teje, hogy táplálja, és már a látogatók is megnézhetik.\r

","shortLead":"A Szonja névre keresztelt állat másfél kilót nyomott, amikor megszületett, anyjának van elég teje, hogy táplálja, és...","id":"20190523_Ujabb_feher_oroszlan_szuletett_Szegeden","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=15a3271b-73fe-4f8b-a7f3-e6f560abec13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61a93c59-4bf6-47cd-aa56-3420ea6d6c71","keywords":null,"link":"/elet/20190523_Ujabb_feher_oroszlan_szuletett_Szegeden","timestamp":"2019. május. 23. 12:41","title":"Újabb fehér oroszlán született Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4156615e-fef7-42fa-89be-1c3f4f735b2f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A két humorista a Magyar Hírlapnak adott interjúban arról beszélt, hogy irigyli a poénokat az ellenzéktől.\r

","shortLead":"A két humorista a Magyar Hírlapnak adott interjúban arról beszélt, hogy irigyli a poénokat az ellenzéktől.\r

","id":"20190524_Bagi_Ivan_es_Nacsa_Oliver_nagyot_kampanyolt_Orban_Viktor_mellett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4156615e-fef7-42fa-89be-1c3f4f735b2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52c021f5-c69c-4221-9c38-66ab863e882d","keywords":null,"link":"/kultura/20190524_Bagi_Ivan_es_Nacsa_Oliver_nagyot_kampanyolt_Orban_Viktor_mellett","timestamp":"2019. május. 24. 11:52","title":"Bagi Iván és Nacsa Olivér nagyot kampányolt Orbán Viktor mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e72f67ce-631c-482e-9b18-48ba01fcc974","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Folyamatosan engedi ki a gépekre a Microsoft a Windows 10 májusi nagy frissítését, amely több hasznos funkcióval is bővíti a számítógépeket. ","shortLead":"Folyamatosan engedi ki a gépekre a Microsoft a Windows 10 májusi nagy frissítését, amely több hasznos funkcióval is...","id":"20190524_windows_10_majus_update_frissites_sandbox_funkciok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e72f67ce-631c-482e-9b18-48ba01fcc974&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ceb1d3b-0b7b-4c95-b185-8d9abe2c3044","keywords":null,"link":"/tudomany/20190524_windows_10_majus_update_frissites_sandbox_funkciok","timestamp":"2019. május. 24. 08:03","title":"Frissítse a gépén a Windowst – remek új funkciók jöttek bele, mutatjuk a legjobbakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0390bd15-7361-43d9-aaa0-4ac06da0f101","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A német hetilap címlapsztorija \"a jobboldali populisták igazi arcát\" mutatja be. ","shortLead":"A német hetilap címlapsztorija \"a jobboldali populisták igazi arcát\" mutatja be. ","id":"20190524_orban_viktor_matteo_salvini_heinz_christian_strache_jorg_meuthen_der_spiegel_cimlap","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0390bd15-7361-43d9-aaa0-4ac06da0f101&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65f7a807-ca1a-4f74-9b5a-4e9c57347657","keywords":null,"link":"/itthon/20190524_orban_viktor_matteo_salvini_heinz_christian_strache_jorg_meuthen_der_spiegel_cimlap","timestamp":"2019. május. 24. 20:44","title":"Mocskos brigád tagjaként került Orbán a Der Spiegel címlapjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4441734a-4cf2-43cd-b5fc-57473488e195","c_author":"Sándor Anna","category":"elet","description":"A klímaváltozás – vagy ahogy a helyzet súlya megkívánja: klímaválság – nem az unokáink és távoli országok problémája, hanem itt és most történik. A pánik és a tagadás nem megoldás, segíthetnek viszont olyan politikusok, akik a jogalkotásban a klímakrízis kezeléséért dolgoznak. A vasárnapi EP-választás alkalmából elküldtük kérdéseinket a magyar pártoknak, hogy lássuk, mennyire felkészültek a témában, szakértőnk segítségével pedig kielemeztük a válaszaikat.","shortLead":"A klímaváltozás – vagy ahogy a helyzet súlya megkívánja: klímaválság – nem az unokáink és távoli országok problémája...","id":"20190524_klimavalsag_klimakrizis_klimavedelem_EPvalasztas_Europai_Parlament_europai_parlamenti_valasztas_klimavaltozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4441734a-4cf2-43cd-b5fc-57473488e195&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cd406b4-1354-4c63-ad40-a8dd663412de","keywords":null,"link":"/elet/20190524_klimavalsag_klimakrizis_klimavedelem_EPvalasztas_Europai_Parlament_europai_parlamenti_valasztas_klimavaltozas","timestamp":"2019. május. 24. 06:30","title":"A klímavédelemre szavazna vasárnap? Kiderítettük, mennyire felkészültek a pártok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbc7bfea-5edc-4247-ac43-769aa40bb42b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kemény fába vágja a fejszéjét, aki a jelenlegi, kétpólusúra szűkült okostelefonos piacra új platformot próbál bevezetni. De lehet, hogy a Huaweinek nem lesz más választása. ","shortLead":"Kemény fába vágja a fejszéjét, aki a jelenlegi, kétpólusúra szűkült okostelefonos piacra új platformot próbál...","id":"20190524_huawei_android_uj_platform_eselyek_hvg_hetilap","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fbc7bfea-5edc-4247-ac43-769aa40bb42b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91af312a-bfa5-460d-a23c-84a23cb41d80","keywords":null,"link":"/tudomany/20190524_huawei_android_uj_platform_eselyek_hvg_hetilap","timestamp":"2019. május. 24. 06:03","title":"Üthet vagy visszaüthet a Huawei elleni támadás?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cbc3821-a886-4a09-9705-89eaf1bb9a4e","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Súlyos pénzbírságra számíthatnak azok, akik a montenegrói Budva központjában fürdőruhában sétálgatnak, a városvezetés ugyanis megelégelte a hiányos öltözetű turisták viselkedését.","shortLead":"Súlyos pénzbírságra számíthatnak azok, akik a montenegrói Budva központjában fürdőruhában sétálgatnak, a városvezetés...","id":"20190524_budva_montenegro_furdoruha_nyaralas_turista","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3cbc3821-a886-4a09-9705-89eaf1bb9a4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82e3b412-895b-415f-b3e1-84a460144933","keywords":null,"link":"/elet/20190524_budva_montenegro_furdoruha_nyaralas_turista","timestamp":"2019. május. 24. 21:22","title":"Keményen megbüntetik Budvában a fürdőruhában grasszálókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]