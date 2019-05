Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a0410f90-80ad-42c8-a5ff-ec5644162422","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A csaknem 160 éve elsüllyedt, Clotilda nevű hajó Afrikából szállított rabszolgákat Amerikába. Maradványainak felkutatása egy évig tartott.","shortLead":"A csaknem 160 éve elsüllyedt, Clotilda nevű hajó Afrikából szállított rabszolgákat Amerikába. Maradványainak...","id":"20190524_clotilda_rabszolgaszallito_hajo_roncsai_amerika","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a0410f90-80ad-42c8-a5ff-ec5644162422&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55119965-b47c-447f-a6b8-b33db90f0302","keywords":null,"link":"/tudomany/20190524_clotilda_rabszolgaszallito_hajo_roncsai_amerika","timestamp":"2019. május. 24. 17:03","title":"Megtalálták az utolsó ismert rabszolgaszállító hajó roncsait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"033f7207-c09f-45a0-9ada-c3ac54033afa","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Rutkai Bori Banda legutóbbi, Űrdöngölők című albuma nyerte a Fonogram-díjat és ezzel Az év gyereklemeze címet.\r

\r

","shortLead":"A Rutkai Bori Banda legutóbbi, Űrdöngölők című albuma nyerte a Fonogram-díjat és ezzel Az év gyereklemeze címet.\r

\r

","id":"20190524_Megvan_az_ev_gyereklemeze","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=033f7207-c09f-45a0-9ada-c3ac54033afa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65dd67fa-f430-459e-ae7e-2667cb15e6b2","keywords":null,"link":"/kultura/20190524_Megvan_az_ev_gyereklemeze","timestamp":"2019. május. 24. 13:21","title":"Megvan az év gyereklemeze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3fafd2c-e626-44f9-8094-a170c4c9e3db","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jelentős innovációs technikákat szeretne bevezetni az okos logisztika piacán a DHL Express és az EHang. A két vállalat Kínában már bele is fogott ennek megvalósításába az teljes mértékben automatikus városi drónfutáros rendszerrel. A tervek szerint a drónok a jövőben képesek lesznek arra is, hogy arcról azonosítsák a címzettet.","shortLead":"Jelentős innovációs technikákat szeretne bevezetni az okos logisztika piacán a DHL Express és az EHang. A két vállalat...","id":"20190524_dhl_express_ehang_kina_dron_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a3fafd2c-e626-44f9-8094-a170c4c9e3db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95cda6e2-07e8-4f1a-947e-e1849f4352c4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190524_dhl_express_ehang_kina_dron_video","timestamp":"2019. május. 24. 18:03","title":"Az egy dolog, hogy percek alatt kiviszi a csomagot, de a személyit is érti majd a DHL drónja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"153966f2-d8be-4191-b8ab-d3fd060ab4de","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az augusztus végi Szegedi Ifjúsági Napokon a korábban bejelentett nevek mellett fellép Afrojack, Nakadia, Salvatore Ganacci és a fergeteges bulikat jegyző Dubioza Kolektiv.\r

\r

","shortLead":"Az augusztus végi Szegedi Ifjúsági Napokon a korábban bejelentett nevek mellett fellép Afrojack, Nakadia, Salvatore...","id":"20190524_Ujabb_sztarokat_jelentettek_be_a_SZINre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=153966f2-d8be-4191-b8ab-d3fd060ab4de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"734cdb4c-a28b-4026-88ea-4d6d1a8909ae","keywords":null,"link":"/kultura/20190524_Ujabb_sztarokat_jelentettek_be_a_SZINre","timestamp":"2019. május. 24. 08:57","title":"Újabb sztárokat jelentettek be a SZIN-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79bb0469-b1b6-4187-adf1-de6160793191","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az évente együttesen több millió ember halálát okozó influenza és a pneumococcus baktérium ellen egyszerre hatékony védőoltást fejlesztettek ki az ausztráliai Adelaide-i Egyetem kutatói.","shortLead":"Az évente együttesen több millió ember halálát okozó influenza és a pneumococcus baktérium ellen egyszerre hatékony...","id":"20190523_oltoanyag_influenza_es_pneumococcus_bakterium_ellen_egyszerre_ved_vakcina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=79bb0469-b1b6-4187-adf1-de6160793191&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ede8b10-a59e-49b3-abcc-f1a02a890289","keywords":null,"link":"/tudomany/20190523_oltoanyag_influenza_es_pneumococcus_bakterium_ellen_egyszerre_ved_vakcina","timestamp":"2019. május. 23. 12:03","title":"Megcsinálták a szupervakcinát: egyszerre véd az influenza és a pneumococcus baktérium ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2050b191-5097-40e3-9659-b72ab2efabac","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nyarat még ott tölti, de ősztől a „környezetváltozásból” próbál meg erőt meríteni a Blikk szerint.","shortLead":"A nyarat még ott tölti, de ősztől a „környezetváltozásból” próbál meg erőt meríteni a Blikk szerint.","id":"20190524_Vajna_Timea_elkoltozik_a_budai_villabol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2050b191-5097-40e3-9659-b72ab2efabac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f27604e-2c37-4d5e-9eff-63fa02a3a13b","keywords":null,"link":"/elet/20190524_Vajna_Timea_elkoltozik_a_budai_villabol","timestamp":"2019. május. 24. 09:59","title":"Vajna Tímea elköltözik a budai villából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40744513-5452-4196-8bc6-a6315101042e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A gyanú szerint levélbomba lépett működésbe pénteken fél hat körül, sérültek is vannak.","shortLead":"A gyanú szerint levélbomba lépett működésbe pénteken fél hat körül, sérültek is vannak.","id":"20190524_lyon_robbanas_serultek_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=40744513-5452-4196-8bc6-a6315101042e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ea88200-39b2-498c-8737-8d0aef902c71","keywords":null,"link":"/vilag/20190524_lyon_robbanas_serultek_rendorseg","timestamp":"2019. május. 24. 18:41","title":"Robbanás történt Lyon központjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy idős nő vesztette életét a szekszárdi balesetben. ","shortLead":"Egy idős nő vesztette életét a szekszárdi balesetben. ","id":"20190524_temeto_halalos_gazolas_szekszard","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7443d880-4d9e-4238-99c0-249ff0bfac60","keywords":null,"link":"/cegauto/20190524_temeto_halalos_gazolas_szekszard","timestamp":"2019. május. 24. 21:02","title":"Temetőben történt halálos gázolás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]