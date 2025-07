Milliárdokért kelt el minden Birkin-táskák ősanyja egy árverésen

8,6 millió euróért (3,4 milliárd forint) kelt el csütörtökön a Sotheby’s árverésén az a táska, amit a Hermes 1984-ben külön Jane Birkin színésznő és énekesnő részére készített – írja az MTI.

A nagyméretű, fekete bőrből készült kézitáska az első példánya volt a később világhírűvé, és a legdrágábbá vált Birkin-táskáknak. Az állami hírügynökség ugyan szemérmesen hallgat róla, de a Birkin-táskák itthon a közbeszéd részévé váltak, miután Hadházy Ákos nemrég megmutatta, hogy Matolcsy Ádám feleségének négy színben is van belőlük, és Rogán Antal feleségénél is láttak már ilyet, de Gulyás Gergely egy kormányinfón hazugságnak nevezte, hogy Rogán Barbarának ilyen, sok tízmillió forintba kerülő luxustáskája lenne.

A most elárverezett, „kézzel készült prototípust” nemcsak a belevésett J. B. monogram teszi egyedivé, hanem a mérete, a kikapcsolhatatlan vállszíj, a benne lévő körömvágó és matricák nyomai is. Jane Birkin táskája azután készült el, hogy a 2023-ban elhunyt énekesnő egy Párizs-London repülőúton, amelyen a kisbabájával, Charlotte-tal utazott, arról panaszkodott szomszédjának, hogy nem talál elég nagy kézitáskát. A szomszéd Jean-Louis Dumas volt, a Hermes akkori igazgatója. Így született meg 1984-ben a cumisüvegek tárolásához is elég nagy Birkin kézitáska, amit a cég 1985-ben ajándékozott a színésznőnek.

A Hermes később még négy másik táskát is ajándékozott Birkinnek, aki az eredetit mintegy tíz évig használta, majd 1994-ben árverésre bocsátotta egy AIDS-esekkel foglalkozó jótékonysági szervezet javára. 2000-ben újra kalapács alá került, most pedig rekordáron kelt el, hiszen eddig egy Kelly Hermes volt a legdrágábban elárverezett táska, amely potom 513 ezer dollárért kelt el.