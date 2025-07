Jeszenszky Géza: „A tékozló fiút az apja mindig visszavárja öleléssel”

„Nincs semmi panaszom, hál’ Istennek. Úgyhogy véglegesen el vagyok bocsátva, már két hete.” – mesélte a Blikknek Jeszenszky Géza volt külügyminiszter, akivel elsősorban arról beszélgettek, hogy június elején rátámadt egy 70 éves férfi a Ferenciek tere közelében miközben a feleségével sétált.

A volt külügyminiszter életveszélyes koponyatörést szenvedett, de két nappal később már azt mondta, jobban van, azonban nem sokra rá újra kórházba került egy fertőzés miatt.

Az orvosok megmentették az életemet. Tulajdonképpen két kritikus pont is volt: az egyik a merénylet estéje – ha akkor nem hoznak be, akkor most nem beszélgetnénk –, a másik pedig egy fertőzés volt, amit antibiotikummal kezeltek. Nagyon jól reagáltam a gyógyszerre, így végül hamarabb hazamehettem, mint várták