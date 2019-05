Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4f2b4dfc-438d-4cd7-b59c-812b3f7170c1","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az utolsó jégkorszakból hátramaradt vízre amerikai kutatók bukkantak rá az Indiai-óceánban. ","shortLead":"Az utolsó jégkorszakból hátramaradt vízre amerikai kutatók bukkantak rá az Indiai-óceánban. ","id":"20190524_osi_tengerviz_jegkorszak_klimakutatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4f2b4dfc-438d-4cd7-b59c-812b3f7170c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb7e2ea8-5c3b-4d81-8231-eacb982fb1d6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190524_osi_tengerviz_jegkorszak_klimakutatas","timestamp":"2019. május. 24. 21:39","title":"Ősi tengervízre bukkantak, segíthet a klímakutatásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc499aa3-7c77-4bf5-96c9-fa49176b8e25","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Könnyedén meglépett a zsákmánnyal. ","shortLead":"Könnyedén meglépett a zsákmánnyal. ","id":"20190523_medve_video_nyuzsi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc499aa3-7c77-4bf5-96c9-fa49176b8e25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7760cf91-29d3-4f6d-b135-ff942a6e0526","keywords":null,"link":"/elet/20190523_medve_video_nyuzsi","timestamp":"2019. május. 23. 15:54","title":"Videón azonosították a hargitai tolvajt: 120 kilós, és bundát viselt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f45f3906-063a-4007-a1ff-4295ac7c4b80","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nemrégiben került címlapokra a hír, hogy fizetős szálláshelyen kamerákkal kémkedtek a vendégek után. A Kaspersky Lab kutatói az utazók biztonságának érdekében listát készítettek arról, hogyan óvhatjuk meg elektronikus eszközeinket és információinkat egyszerű technikák és eszközök segítségével.","shortLead":"Nemrégiben került címlapokra a hír, hogy fizetős szálláshelyen kamerákkal kémkedtek a vendégek után. A Kaspersky Lab...","id":"20190524_bekamerazott_szallas_utazasi_tippek_kaspersky_lab_rejtett_kamera","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f45f3906-063a-4007-a1ff-4295ac7c4b80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b381d369-9439-4f18-ab81-810746208e46","keywords":null,"link":"/tudomany/20190524_bekamerazott_szallas_utazasi_tippek_kaspersky_lab_rejtett_kamera","timestamp":"2019. május. 24. 09:03","title":"Fontos tipp: így veheti észre, ha rejtett kamera van a szállásán, vagy trükkös tükör","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"048148d6-22ac-4624-9221-ded2b66a91c8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Lassan lemerül a stratégiai kőolajkészlet, miközben még mindig nem érkezik jó minőségű nyersanyag a Barátság vezetékből.","shortLead":"Lassan lemerül a stratégiai kőolajkészlet, miközben még mindig nem érkezik jó minőségű nyersanyag a Barátság vezetékből.","id":"20190524_Fogy_a_magyar_olajtartalek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=048148d6-22ac-4624-9221-ded2b66a91c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c093ecfd-e0c0-4c95-9a9f-8fd441a82e32","keywords":null,"link":"/kkv/20190524_Fogy_a_magyar_olajtartalek","timestamp":"2019. május. 24. 08:30","title":"Fogy a magyar olajtartalék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"829d66e0-4ef4-4e3f-ac8b-b404015a5365","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google fejlesztői a Naptár és a jegyzetelésre alkalmas Google Keep számára is elkészítették a sötét módot, amit az androidos készülékeken lehet elérni.","shortLead":"A Google fejlesztői a Naptár és a jegyzetelésre alkalmas Google Keep számára is elkészítették a sötét módot, amit...","id":"20190523_google_naptar_google_keep_sotet_mod","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=829d66e0-4ef4-4e3f-ac8b-b404015a5365&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"275904ad-a654-4a5e-aab6-5a51dba7e69e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190523_google_naptar_google_keep_sotet_mod","timestamp":"2019. május. 23. 19:03","title":"Bekerült egy új kapcsoló a Google Naptárba, érdemes nyomogatni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10164258-e9e3-409c-9d16-7c4c90ab28d7","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A világháborús eltűntek felkutatásával foglalkozó németországi székhelyű nemzetközi keresőszolgálat, az International Tracking Service (ITS) már több mint 13 millió dokumentumot tett közzé az interneten a nácizmus üldözötteiről, köztük koncentrációs táborokból származó iratokat, például fogolykártyákat, elhalálozási értesítőket.","shortLead":"A világháborús eltűntek felkutatásával foglalkozó németországi székhelyű nemzetközi keresőszolgálat, az International...","id":"20190524_naci_nemetorszag_dokumentumok_its_arolsen_archives","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=10164258-e9e3-409c-9d16-7c4c90ab28d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddd8aa81-f5f3-4218-aadb-3f7a807dd487","keywords":null,"link":"/tudomany/20190524_naci_nemetorszag_dokumentumok_its_arolsen_archives","timestamp":"2019. május. 24. 14:03","title":"13 millió dokumentumot tettek közzé a nácik által meghurcoltakról a neten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3ddb0ba-2abe-4441-837d-7e9d4e9f406b","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Rihanna pénteken mutatja be a Fenty márkát egy butikban Párizs legrégibb negyedében, a Marais-ban. „Emancipálni akarom a nőket” – nyilatkozta a fiatal popsztár, aki forradalmat indítana el a divatszakmában. ","shortLead":"Rihanna pénteken mutatja be a Fenty márkát egy butikban Párizs legrégibb negyedében, a Marais-ban. „Emancipálni akarom...","id":"20190524_Gyuszut_soha_nem_koptatott_de_uj_uzleti_modellel_torne_be_a_divatvilagba_Rihanna","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b3ddb0ba-2abe-4441-837d-7e9d4e9f406b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52491acf-7607-4e05-a890-1eefac8a7c93","keywords":null,"link":"/kkv/20190524_Gyuszut_soha_nem_koptatott_de_uj_uzleti_modellel_torne_be_a_divatvilagba_Rihanna","timestamp":"2019. május. 24. 12:03","title":"Gyűszűt soha nem koptatott, de új üzleti modellel törne be a divatvilágba Rihanna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa59eae0-715d-4ab4-a09a-db2deb87b2ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mintegy 2-3 ezer ember vonult pénteken Budapest belvárosában azért, hogy felhívja a figyelmet: hatalmas baj felé haladunk, és nekünk kell cselekedni. A demonstrálók között döntő többségében gimnazistákat lehetett látni.","shortLead":"Mintegy 2-3 ezer ember vonult pénteken Budapest belvárosában azért, hogy felhívja a figyelmet: hatalmas baj felé...","id":"20190524_Tobb_ezer_fiatal_tuntett_Budapesten_a_klimavedelemert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa59eae0-715d-4ab4-a09a-db2deb87b2ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfd5a262-b80d-4350-a4e2-d88c4ae6225c","keywords":null,"link":"/itthon/20190524_Tobb_ezer_fiatal_tuntett_Budapesten_a_klimavedelemert","timestamp":"2019. május. 24. 13:05","title":"Több ezer fiatal tüntetett Budapesten a klímaváltozás megállításáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]