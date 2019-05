Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3bc32e0d-a3cc-4f7b-82fe-d5352eadb96e","c_author":"Nagy Gábor","category":"itthon","description":"A néppárti és szocialista frakció elveszítheti együttes többségét, a liberálisok Emmanuel Macron mozgalmának magukhoz kötésével erősödhetnek, és tényezővé válhatnak a populisták az Európai Parlamentben, ahol így a mostani választás az erőviszonyok átrendeződését hozhatja.","shortLead":"A néppárti és szocialista frakció elveszítheti együttes többségét, a liberálisok Emmanuel Macron mozgalmának magukhoz...","id":"201921__epvalasztas__valtozo_eroviszonyok__tarskereses__negyes_kotesben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3bc32e0d-a3cc-4f7b-82fe-d5352eadb96e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6837d514-9acb-4be4-8f9d-346c6a5e4931","keywords":null,"link":"/itthon/201921__epvalasztas__valtozo_eroviszonyok__tarskereses__negyes_kotesben","timestamp":"2019. május. 25. 10:00","title":"Négy nagy erőcsoport alakulhat az Európai Parlamentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6102ecfd-01cc-4035-ae6c-127dacdad6a0","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A BMW X2 M35i több tekintetben is új fejezetet nyit az autógyár történelmében, és bár SUV-jellegű formatervvel bír, a gyakorlatban nem sok választja el egy valódi kompakt sportautótól. ","shortLead":"A BMW X2 M35i több tekintetben is új fejezetet nyit az autógyár történelmében, és bár SUV-jellegű formatervvel bír...","id":"20190525_leglegleg_kiprobaltuk_a_bmw_306_loeros_uj_mini_divatterepjarojat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6102ecfd-01cc-4035-ae6c-127dacdad6a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15961d3f-aac5-4fa5-a39d-dba1f8bce3e4","keywords":null,"link":"/cegauto/20190525_leglegleg_kiprobaltuk_a_bmw_306_loeros_uj_mini_divatterepjarojat","timestamp":"2019. május. 25. 17:30","title":"Leglegleg: kipróbáltuk a BMW 306 lóerős új mini divatterepjáróját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99558fcc-e07b-4f31-aed0-29bf53c9878e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Veszélyeztetett nipponíbiszeket (Nipponia nippon) engedtek szabadon szerdán a dél-koreai vadonban a Koreai-félszigetről negyven évvel ezelőtt kipusztult faj újrabetelepítésének jegyében.","shortLead":"Veszélyeztetett nipponíbiszeket (Nipponia nippon) engedtek szabadon szerdán a dél-koreai vadonban a Koreai-félszigetről...","id":"20190524_nipponibiszek_betelepites_del_korea","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=99558fcc-e07b-4f31-aed0-29bf53c9878e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1933d39-b41c-49a5-a781-f277100259c2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190524_nipponibiszek_betelepites_del_korea","timestamp":"2019. május. 24. 16:03","title":"40 éve kipusztultak, most újra betelepítik a nipponíbiszeket Dél-Koreában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c2b3aee-4531-49e6-a2f6-b30ec3b4e3f3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mintegy harminc készenléti rendőrt vezényeltek Kisvárdára, hogy az elkövetkező napokban Záhonyban biztosítsák a zökkenőmentes határátlépést – értesült a Magyar Hang.","shortLead":"Mintegy harminc készenléti rendőrt vezényeltek Kisvárdára, hogy az elkövetkező napokban Záhonyban biztosítsák...","id":"20190525_Rejtelyes_rendori_akcio_a_magyarukran_hataron_a_valasztasok_idejen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1c2b3aee-4531-49e6-a2f6-b30ec3b4e3f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a0e35f9-7ab0-42c2-8460-54c4a027aec1","keywords":null,"link":"/itthon/20190525_Rejtelyes_rendori_akcio_a_magyarukran_hataron_a_valasztasok_idejen","timestamp":"2019. május. 25. 18:27","title":"Rejtélyes rendőri akció a magyar-ukrán határon a választások idején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d726491-4aa0-4ef7-beb4-0c19293ce32f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Médianéző Központ szerint toronymagasan vezet a kormánypárt, ha a közösségi médiában való mozgósításról van szó","shortLead":"A Médianéző Központ szerint toronymagasan vezet a kormánypárt, ha a közösségi médiában való mozgósításról van szó","id":"20190525_Tarol_a_Fidesz_a_Facebookon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0d726491-4aa0-4ef7-beb4-0c19293ce32f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb83f8b6-0829-4214-a4c6-fc2a2a5b0a21","keywords":null,"link":"/itthon/20190525_Tarol_a_Fidesz_a_Facebookon","timestamp":"2019. május. 25. 13:41","title":"Tarol a Fidesz a Facebookon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73339102-364a-4b05-9bfb-3323dc1f3442","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Kemény fába vágja a fejszéjét, aki a jelenlegi, kétpólusúra szűkült okostelefonos piacra új platformot próbál bevezetni. De lehet, hogy a Huaweinek nem lesz más választása. ","shortLead":"Kemény fába vágja a fejszéjét, aki a jelenlegi, kétpólusúra szűkült okostelefonos piacra új platformot próbál...","id":"201921__zarlat_ala_vont_huawei__androidos_kerdesek__ki_nem_nevet_avegen__rendszervaltas_vagyamitakartok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=73339102-364a-4b05-9bfb-3323dc1f3442&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afb48656-dfe5-4ea1-8b26-f911198906f1","keywords":null,"link":"/tudomany/201921__zarlat_ala_vont_huawei__androidos_kerdesek__ki_nem_nevet_avegen__rendszervaltas_vagyamitakartok","timestamp":"2019. május. 25. 15:00","title":"Meg szeretném érteni: mi történhet most a Huawei-jel? Buknak? Nyerhetnek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4aeb4909-1b7d-4491-9a86-3285827f6fb4","c_author":"hvg.hu","category":"sport.foci","description":"A MOL Vidi FC nyerte a labdarúgó Magyar Kupát, miután a Groupama Arénában rendezett szombati döntőben hátrányból fordítva, Anel Hadzic 92. percben szerzett góljával 2-1-re legyőzte a Budapest Honvédot.","shortLead":"A MOL Vidi FC nyerte a labdarúgó Magyar Kupát, miután a Groupama Arénában rendezett szombati döntőben hátrányból...","id":"20190525_A_MOL_Vidi_nyerte_a_labdarugo_Magyar_Kupat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4aeb4909-1b7d-4491-9a86-3285827f6fb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0de71456-e1a1-4f4e-8736-816c763e771c","keywords":null,"link":"/sport.foci/20190525_A_MOL_Vidi_nyerte_a_labdarugo_Magyar_Kupat","timestamp":"2019. május. 25. 21:33","title":"A MOL Vidi nyerte a labdarúgó Magyar Kupát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d7222b7-0ec9-4b86-b1a8-4f051ed5dc64","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az interjút Csermely Péter készítette, mindenhol azt írják, \"nyilatkozta lapunknak a miniszterelnök.\" Az interjú alapján Orbán a következő tíz évben is főleg a migrációról beszélne.","shortLead":"Az interjút Csermely Péter készítette, mindenhol azt írják, \"nyilatkozta lapunknak a miniszterelnök.\" Az interjú...","id":"20190525_Ugyanaz_az_Orbaninterju_sopor_vegig_a_megyei_lapokban_es_a_Magyar_Nemzetben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4d7222b7-0ec9-4b86-b1a8-4f051ed5dc64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef3f59f5-ff8a-4df5-b892-5f2c558a02a7","keywords":null,"link":"/itthon/20190525_Ugyanaz_az_Orbaninterju_sopor_vegig_a_megyei_lapokban_es_a_Magyar_Nemzetben","timestamp":"2019. május. 25. 09:16","title":"Ugyanaz az Orbán-interjú söpör végig a megyei lapokban és a Magyar Nemzetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]