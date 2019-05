Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6ad02a67-1a81-4086-88eb-7d8a218ac6a3","c_author":"Bedő Iván","category":"tudomany","description":"A rövidhullámú rádiózás nem szűnt meg, csak átalakul. A törökök is így kapnak pluszinformációkat Nyugatról.","shortLead":"A rövidhullámú rádiózás nem szűnt meg, csak átalakul. A törökök is így kapnak pluszinformációkat Nyugatról.","id":"201921__kulfoldi_adas__youtubepolitika__vilagszolgalat__torokot_fognak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6ad02a67-1a81-4086-88eb-7d8a218ac6a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1571880-5b1d-4f9a-ad7b-77dd5b499e0f","keywords":null,"link":"/tudomany/201921__kulfoldi_adas__youtubepolitika__vilagszolgalat__torokot_fognak","timestamp":"2019. május. 26. 10:00","title":"Összeállt pár nagyágyú, hogy a YouTube-on tegyék szabadabbá Törökországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15885da2-0153-4d01-bd81-abda1473c25b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Strache tett feljelentést, az ügyészség azt elmondta, hogy nyomoz, azt nem, hogy kik ellen, és mi a vád.","shortLead":"Strache tett feljelentést, az ügyészség azt elmondta, hogy nyomoz, azt nem, hogy kik ellen, és mi a vád.","id":"20190527_Mar_nyomoznak_az_ibizai_video_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=15885da2-0153-4d01-bd81-abda1473c25b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30bebb8f-930b-4276-b51f-b97ee7b11add","keywords":null,"link":"/vilag/20190527_Mar_nyomoznak_az_ibizai_video_miatt","timestamp":"2019. május. 27. 12:03","title":"Már nyomoznak Strache ibizai videója miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d303d11-7a84-4c85-87e4-4099bf507a6b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A korábbiaknál jóval kevesebben, csak mintegy háromezren vonultak utcákra a kormány intézkedései ellen tiltakozva sárga láthatósági mellényben szombaton Franciaországban.","shortLead":"A korábbiaknál jóval kevesebben, csak mintegy háromezren vonultak utcákra a kormány intézkedései ellen tiltakozva sárga...","id":"20190525_Kifulladoban_a_parizsi_sargamellenyes_mozgalom","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0d303d11-7a84-4c85-87e4-4099bf507a6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68cecaa9-8ef5-4f26-9021-6b6f43cae5af","keywords":null,"link":"/vilag/20190525_Kifulladoban_a_parizsi_sargamellenyes_mozgalom","timestamp":"2019. május. 25. 20:32","title":"Kifulladóban a párizsi sárgamellényes mozgalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4188d57-720b-45c9-b49d-7955457bb794","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Minden egyes, a Gmail-fiókba beérkező számláról listát készít a Google, jelenette a CNBC. Vagyis a cég eltárolja a vásárlásainkról szóló információkat.","shortLead":"Minden egyes, a Gmail-fiókba beérkező számláról listát készít a Google, jelenette a CNBC. Vagyis a cég eltárolja...","id":"20190527_google_gmail_felhasznalok_kovetese_vasarlasok_szamlak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c4188d57-720b-45c9-b49d-7955457bb794&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bab7fd17-742f-43ac-bff9-e83611679d48","keywords":null,"link":"/tudomany/20190527_google_gmail_felhasznalok_kovetese_vasarlasok_szamlak","timestamp":"2019. május. 27. 08:03","title":"Erről tudjon: a Gmail rögzíti minden vásárlását – ki lehet kapcsolni, de nem egyszerű","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12040698-b91c-4111-bada-e07ba3f44992","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Parlament (EP) magyar tagjainak választásán vasárnap 18.30 óráig a szavazásra jogosultak 41,74 százaléka adta le szavazatát a magyarországi szavazókörökben a Nemzeti Választási Iroda (NVI) adatai szerint.","shortLead":"Az Európai Parlament (EP) magyar tagjainak választásán vasárnap 18.30 óráig a szavazásra jogosultak 41,74 százaléka...","id":"20190526_EPvalasztas_este_reszveteli_arany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=12040698-b91c-4111-bada-e07ba3f44992&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3aff8d2-00e0-4041-a2c8-40659e81610c","keywords":null,"link":"/itthon/20190526_EPvalasztas_este_reszveteli_arany","timestamp":"2019. május. 26. 18:59","title":"EP-választás: este fél hétkor 41,74 százalékos a részvételi arány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bccc8d65-6b31-4abe-848e-0aee447f9008","c_author":"Hont András","category":"itthon","description":"Az alávetettségek olyan hálózata épült ki, Magyarországon, amelyen a demokratikusnak álcázott színjátékok változtatni nem tudnak.","shortLead":"Az alávetettségek olyan hálózata épült ki, Magyarországon, amelyen a demokratikusnak álcázott színjátékok változtatni...","id":"201921_almainkban_europa_visszainteget","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bccc8d65-6b31-4abe-848e-0aee447f9008&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"068a16b3-cf88-4add-b23d-992f8a9540f5","keywords":null,"link":"/itthon/201921_almainkban_europa_visszainteget","timestamp":"2019. május. 25. 16:00","title":"Hont András: Álmainkban Európa visszainteget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83ddadaa-73a2-4d00-820d-3e816c8e8f01","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A két független képviselő ellátogatott a párt eredményvárójára. Szél a DK-nak is sok sikert kívánt a Facebookon.","shortLead":"A két független képviselő ellátogatott a párt eredményvárójára. Szél a DK-nak is sok sikert kívánt a Facebookon.","id":"20190527_Szel_Bernadett_es_Hadhazy_Akos_szemelyesen_gratulalt_a_momentumosoknak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=83ddadaa-73a2-4d00-820d-3e816c8e8f01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8cc6947-5342-4e7e-b6c0-0bb06bb03d4e","keywords":null,"link":"/itthon/20190527_Szel_Bernadett_es_Hadhazy_Akos_szemelyesen_gratulalt_a_momentumosoknak","timestamp":"2019. május. 27. 07:52","title":"Szél Bernadett és Hadházy Ákos személyesen gratulált a momentumosoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c216818d-66e4-41b6-9e0b-9749efbb05bf","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"itthon","description":"Gyurcsányék megmutatták, hogy a Fideszen kívül is van élet.","shortLead":"Gyurcsányék megmutatták, hogy a Fideszen kívül is van élet.","id":"20190527_Europa_is_egy_macska_csak_egy_kicsit_nagyobbacska","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c216818d-66e4-41b6-9e0b-9749efbb05bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d754a8e-04f2-4982-9eec-f2180d56946e","keywords":null,"link":"/itthon/20190527_Europa_is_egy_macska_csak_egy_kicsit_nagyobbacska","timestamp":"2019. május. 27. 08:55","title":"Tóta W.: Európa is egy macska, csak egy kicsit nagyobbacska","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]