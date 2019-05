Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7bdaf1e4-6c87-4617-b671-312c7a1f4213","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az LMP-s képviselő szerint cserben hagyták a választóikat, ezért megérdemlik a vereséget. ","shortLead":"Az LMP-s képviselő szerint cserben hagyták a választóikat, ezért megérdemlik a vereséget. ","id":"20190526_Ungar_Peter_Raszolgaltunk_a_veresegre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7bdaf1e4-6c87-4617-b671-312c7a1f4213&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5714fe2c-a531-4a68-8b1c-50c30e97318a","keywords":null,"link":"/itthon/20190526_Ungar_Peter_Raszolgaltunk_a_veresegre","timestamp":"2019. május. 26. 21:01","title":"Ungár Péter: \"Rászolgáltunk a vereségre\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c384b75a-8900-455f-a034-2947437af26f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Bár hivatalos eredmény még egyetlen uniós országban sincs, Bugár Béla már bejelentette: Nagy József a Híd európai parlamenti képviselője nem folytathatja az elkezdett munkát a kisebbségi jogok terén.","shortLead":"Bár hivatalos eredmény még egyetlen uniós országban sincs, Bugár Béla már bejelentette: Nagy József a Híd európai...","id":"20190526_A_szlovakiai_magyaroknak_nem_lesz_kepviseletuk_Brusszelben__allitja_Bugar_Bela","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c384b75a-8900-455f-a034-2947437af26f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f985979f-531a-42b3-a58f-1f559730f009","keywords":null,"link":"/vilag/20190526_A_szlovakiai_magyaroknak_nem_lesz_kepviseletuk_Brusszelben__allitja_Bugar_Bela","timestamp":"2019. május. 26. 17:49","title":"A szlovákiai magyaroknak nem lesz képviseletük Brüsszelben – állítja Bugár Béla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6a1410d-ce19-4224-9072-75cbec0a2545","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ország keleti részében nagyobb, máshol kisebb valószínűséggel. Hétfőn is többfelé lehet eső, dél után.","shortLead":"Az ország keleti részében nagyobb, máshol kisebb valószínűséggel. Hétfőn is többfelé lehet eső, dél után.","id":"20190527_Heves_zivatar_jeg_is_johet_kedden","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d6a1410d-ce19-4224-9072-75cbec0a2545&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9915eeb-12fb-4df1-ace2-5da9429ab1fa","keywords":null,"link":"/itthon/20190527_Heves_zivatar_jeg_is_johet_kedden","timestamp":"2019. május. 27. 07:35","title":"Heves zivatar, jég is jöhet kedden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47556d1d-935a-484b-a0fa-6b9495f86538","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az autóban ülők egyike megsérült, másikuk életét vesztette.","shortLead":"Az autóban ülők egyike megsérült, másikuk életét vesztette.","id":"20190526_Halalos_baleset_tortent_az_M5os_autopalyan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=47556d1d-935a-484b-a0fa-6b9495f86538&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f69ea8e5-a366-4e4b-b5c7-ee230a4fbd93","keywords":null,"link":"/cegauto/20190526_Halalos_baleset_tortent_az_M5os_autopalyan","timestamp":"2019. május. 26. 10:37","title":"Halálos baleset történt az M5-ös autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9dc4f02-3bd5-47dc-90cb-b62f8b3043d7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az emberi tevékenység és más külső tényezők a felelősek a globális hőmérséklet emelkedéséért – erősítették meg új tanulmányukban az Oxfordi Egyetem kutatói. Korábban az is felmerült, hogy a klímaváltozás javarészt az óceáni ciklusokra lehet fogni. A kutatók által adott új válasz szerint ezeknek szinte semmilyen hatása nincs.","shortLead":"Az emberi tevékenység és más külső tényezők a felelősek a globális hőmérséklet emelkedéséért – erősítették meg új...","id":"20190526_globalis_homerseklet_emelkedese_kulso_tenyezok_klimavaltozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e9dc4f02-3bd5-47dc-90cb-b62f8b3043d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7779e20e-3cb3-4176-a481-fb1b71f2fc15","keywords":null,"link":"/tudomany/20190526_globalis_homerseklet_emelkedese_kulso_tenyezok_klimavaltozas","timestamp":"2019. május. 26. 08:03","title":"Ez nem jött be: mégsem foghatjuk az óceánokra a globális felmelegedést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9986161b-543a-4804-880f-9a4f98941219","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Szeretjük azt hinni, hogy egyesek természet adta tehetséggel születnek, ami megkönnyíti, hogy kiváló művésszé, sportolóvá vagy tudóssá váljanak. ","shortLead":"Szeretjük azt hinni, hogy egyesek természet adta tehetséggel születnek, ami megkönnyíti, hogy kiváló művésszé...","id":"20190526_Hiaba_vagyunk_zsenipalantak_ez_a_valami_meg_kell_a_sikerhez","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9986161b-543a-4804-880f-9a4f98941219&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcac44c5-5944-46b6-aec3-32a00dfb4b83","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190526_Hiaba_vagyunk_zsenipalantak_ez_a_valami_meg_kell_a_sikerhez","timestamp":"2019. május. 26. 20:15","title":"Hiába vagyunk zsenipalánták, ez a valami még kell a sikerhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83ddadaa-73a2-4d00-820d-3e816c8e8f01","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A két független képviselő ellátogatott a párt eredményvárójára. Szél a DK-nak is sok sikert kívánt a Facebookon.","shortLead":"A két független képviselő ellátogatott a párt eredményvárójára. Szél a DK-nak is sok sikert kívánt a Facebookon.","id":"20190527_Szel_Bernadett_es_Hadhazy_Akos_szemelyesen_gratulalt_a_momentumosoknak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=83ddadaa-73a2-4d00-820d-3e816c8e8f01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8cc6947-5342-4e7e-b6c0-0bb06bb03d4e","keywords":null,"link":"/itthon/20190527_Szel_Bernadett_es_Hadhazy_Akos_szemelyesen_gratulalt_a_momentumosoknak","timestamp":"2019. május. 27. 07:52","title":"Szél Bernadett és Hadházy Ákos személyesen gratulált a momentumosoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9199874d-4104-4aa3-af10-f4dccdb1c2f1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem ritka a tech világban, hogy a riválisok a saját hasznukra fordítanák a másik problémáját. A dél-afrikai LG-nél viszont, aki a Huaweit ért gyomrosokat használta volna fel, a visszájára fordult az élcelődés.","shortLead":"Nem ritka a tech világban, hogy a riválisok a saját hasznukra fordítanák a másik problémáját. A dél-afrikai LG-nél...","id":"20190527_del_afrikai_lg_twitter_huawei_valaszok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9199874d-4104-4aa3-af10-f4dccdb1c2f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55a04ed6-6f0d-426a-b43f-f60cc39f2120","keywords":null,"link":"/tudomany/20190527_del_afrikai_lg_twitter_huawei_valaszok","timestamp":"2019. május. 27. 17:03","title":"Odavágott az LG a Huaweinek, de a kommentelők gyorsan visszaütöttek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]