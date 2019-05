Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Sem Alessandrának, sem Caio Giulio Cesare Mussolininek nem sikerült a bejutás. Berlusconinak viszont igen. Mussolini unokája és dédunokája is indult, de egyikük sem jutott be az EP-be Riadót fújnak a kutatók: átfogó kutatás készült 72 ország folyóinak antibiotikum-szennyezettségéről. Európában a Dunában több ponton is a biztonságos határérték felett van az antibiotikum-koncentráció. Ezzel az a legnagyobb probléma, hogy ellenállóvá teszi az életmentő gyógyszerekkel szemben a baktériumokat. Teli van antibiotikummal a Duna: ez a gyógyszerek által a legszennyezettebb folyó Európában Az Európai Parlament csak az EP-választási csúcsjelöltek közül választ elnököt az Európai Bizottság élére – jelentette ki Manfred Weber, az Európai Néppárt csúcsjelöltje hétfőn Münchenben. Weber: Már hétfőn indulnak a megbeszélések Jackpot: Egy év alatt megtízszerezte nyereségét a győri kaszinó
Negyedmilliárdos nyereséget termelt a győri vállalkozás. EP-választás: 24 százalék fölé kúszott a részvétel
Öt éve ilyenkor 15,9 százalék szavazott délután egyig. A Google is a nap legfontosabb eseményére figyelmeztet
A techóriás segít is. Alberto Contador csapata magyar bringást igazolt
Dina Márton a kétszeres Tour de France-, kétszeres Giro d'Italia- és háromszoros Vuelta a Espana-győztes spanyol csapatában, a Kometa Cycling Teamben indul a Tour de Hongrie országúti kerékpáros körversenyen. EP-választás: a Momentumnál már nem idegeskednek
Viszont van pezsgőjük.