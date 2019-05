Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3a82f07c-74b1-46f8-9963-34e9b66bafcf","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A brit kormány hozzájárulását szinte biztosan nem fogják megkapni a skótok a népszavazáshoz, de azért próbálkoznak.","shortLead":"A brit kormány hozzájárulását szinte biztosan nem fogják megkapni a skótok a népszavazáshoz, de azért próbálkoznak.","id":"20190529_Beadta_a_skot_kormany_az_uj_fuggetlensegi_nepszavazasrol_szolo_torvenyjavaslatot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3a82f07c-74b1-46f8-9963-34e9b66bafcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"215732ae-e564-4b6f-b5a6-e373079cef09","keywords":null,"link":"/vilag/20190529_Beadta_a_skot_kormany_az_uj_fuggetlensegi_nepszavazasrol_szolo_torvenyjavaslatot","timestamp":"2019. május. 29. 18:19","title":"Beadta a skót kormány az új függetlenségi népszavazásról szóló törvényjavaslatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0459050-9b32-4354-80a9-ead3821b6347","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egyoldalúra sikerült az időjárás és a közlekedési cég harca.","shortLead":"Egyoldalúra sikerült az időjárás és a közlekedési cég harca.","id":"20190529_Padlora_kuldte_az_eso_a_BKKt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d0459050-9b32-4354-80a9-ead3821b6347&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a738586-5b42-4fef-8a34-bd99891d294f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190529_Padlora_kuldte_az_eso_a_BKKt","timestamp":"2019. május. 29. 16:13","title":"Padlóra küldte az eső a BKK-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b888a5c0-7d86-47ba-ba77-a83b30925a45","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Alapvetően egy nem túl izgalmas alkatrész a kipufogó, azonban a tervezők ezúttal olyan munkát végeztek, hogy sok autórajongó nemcsak a kocsijába, hanem a nappalijába is elfogadná ezt a példányt.","shortLead":"Alapvetően egy nem túl izgalmas alkatrész a kipufogó, azonban a tervezők ezúttal olyan munkát végeztek, hogy sok...","id":"20190530_mar_muveszet_ahogy_az_olaszok_ezt_a_kipufogot_megalkottak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b888a5c0-7d86-47ba-ba77-a83b30925a45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26da3e49-527e-48c4-8265-c3e86aa9a292","keywords":null,"link":"/cegauto/20190530_mar_muveszet_ahogy_az_olaszok_ezt_a_kipufogot_megalkottak","timestamp":"2019. május. 30. 08:21","title":"Már művészet, ahogy az olaszok ezt a kipufogót megalkották","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e72f67ce-631c-482e-9b18-48ba01fcc974","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Továbbra sem tudni, mikor rukkol elő az újfajta operációs rendszerével a Microsoft, most azonban elárultak néhány részletet róla.","shortLead":"Továbbra sem tudni, mikor rukkol elő az újfajta operációs rendszerével a Microsoft, most azonban elárultak néhány...","id":"20190529_microsoft_windows_frissites_windows_lite_operacios_rendszer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e72f67ce-631c-482e-9b18-48ba01fcc974&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"387cf3c0-f540-499a-9140-56791f3b780a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190529_microsoft_windows_frissites_windows_lite_operacios_rendszer","timestamp":"2019. május. 29. 19:03","title":"Teljesülhet a Windows-felhasználók álma a Microsoft új, titkos operációs rendszerével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b9b32bd-240a-46e7-a463-ab344d903463","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Pont az akácvirágzásra érkezett meg a hűvös idő, így exportra biztos nem fog jutni akácmézből, de több méhész tönkre is mehet ettől. ","shortLead":"Pont az akácvirágzásra érkezett meg a hűvös idő, így exportra biztos nem fog jutni akácmézből, de több méhész tönkre is...","id":"20190529_Ez_az_ev_fekete_lesz__kicsinalta_a_meheszeket_az_idojaras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b9b32bd-240a-46e7-a463-ab344d903463&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"836e3300-64fb-4d5e-9ae3-86e6bbd194df","keywords":null,"link":"/kkv/20190529_Ez_az_ev_fekete_lesz__kicsinalta_a_meheszeket_az_idojaras","timestamp":"2019. május. 29. 07:55","title":"\"Ez az év fekete lesz\" – kicsinálta a méhészeket az időjárás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8111da89-db64-47f8-9b13-039b1564efbd","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Új, hatékony sebragasztó eljárást fejlesztettek ki izraeli kutatók, akik ragasztópisztollyal zárták össze a súlyos nyílt vágásokat – számolt be róla az Izraeli Műszaki Egyetem.\r

\r

","shortLead":"Új, hatékony sebragasztó eljárást fejlesztettek ki izraeli kutatók, akik ragasztópisztollyal zárták össze a súlyos...","id":"20190529_sulyos_vagott_serulesek_kezelese_ragasztopisztollyal_izraeli_kutatok_technion","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8111da89-db64-47f8-9b13-039b1564efbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4f1ec7c-ce66-42b5-9ad8-394191c7bcb7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190529_sulyos_vagott_serulesek_kezelese_ragasztopisztollyal_izraeli_kutatok_technion","timestamp":"2019. május. 29. 10:03","title":"Egy ragasztópisztoly, egy spéci töltet, és máris begyógyult a seb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1b23255-3599-4da0-8349-a8b59f37ebd8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Különben semmilyen együttműködés nem képzelhető a Macron-párt és a Néppárt között.","shortLead":"Különben semmilyen együttműködés nem képzelhető a Macron-párt és a Néppárt között.","id":"20190528_Macron_ragaszkodik_ahhoz_hogy_a_Neppart_rakja_ki_a_Fideszt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c1b23255-3599-4da0-8349-a8b59f37ebd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58c67c74-d2a1-4a90-9538-2f4474132549","keywords":null,"link":"/vilag/20190528_Macron_ragaszkodik_ahhoz_hogy_a_Neppart_rakja_ki_a_Fideszt","timestamp":"2019. május. 28. 12:52","title":"Macron ragaszkodik ahhoz, hogy a Néppárt rakja ki a Fideszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcf544b3-53f1-4c2b-b195-69230c309a9e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az erdélyi magyar pártra a magyarlakta területeken kívül többen ikszeltek, mint a legutóbbi választáson, ez is segíthetett abban, hogy 2 mandátumot szerzett az Európai Parlamentben.","shortLead":"Az erdélyi magyar pártra a magyarlakta területeken kívül többen ikszeltek, mint a legutóbbi választáson, ez is...","id":"20190528_Meglepoen_sok_roman_is_az_RMDSZre_szavazott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bcf544b3-53f1-4c2b-b195-69230c309a9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"625a0be1-2c63-40c7-85b9-633d3576f9ce","keywords":null,"link":"/vilag/20190528_Meglepoen_sok_roman_is_az_RMDSZre_szavazott","timestamp":"2019. május. 28. 12:15","title":"Meglepően sok román is szavazott az RMDSZ-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]