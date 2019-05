Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8e5b6167-e2d1-4ac3-bc8d-da8e939e0bab","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Egyelőre nem tudni, mikor oldják fel a zárlatot.\r

\r

","shortLead":"Egyelőre nem tudni, mikor oldják fel a zárlatot.\r

\r

","id":"20190530_Hajozasi_zarlat_van_a_Dunan_az_Arpad_hid_es_Margit_hid_pesti_oldalan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8e5b6167-e2d1-4ac3-bc8d-da8e939e0bab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b58ca82e-1fa1-48a1-bb1c-021256dbe5db","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190530_Hajozasi_zarlat_van_a_Dunan_az_Arpad_hid_es_Margit_hid_pesti_oldalan","timestamp":"2019. május. 30. 09:11","title":"Hajózási zárlat van a Dunán az Árpád híd és Margit híd pesti oldalán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2da306d-2ca2-4c48-8ad3-c36e237cb4f2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"MacKenzie Bezos busás összegre tett szert, miután elvált az Amazont alapító Jeff Bezostól, ám a vagyon egy részét nem tartja meg, elajándékozza. ","shortLead":"MacKenzie Bezos busás összegre tett szert, miután elvált az Amazont alapító Jeff Bezostól, ám a vagyon egy részét nem...","id":"20190529_Jotekonykodasra_forditja_vagyona_felet_a_vilag_egyik_leggazdagabb_noje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d2da306d-2ca2-4c48-8ad3-c36e237cb4f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a5ca50f-3adf-4ba5-a644-d08eebe431ca","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190529_Jotekonykodasra_forditja_vagyona_felet_a_vilag_egyik_leggazdagabb_noje","timestamp":"2019. május. 29. 12:13","title":"18,5 milliárd dollárt készül elajándékozni Jeff Bezos exfelesége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"645f05ee-61e6-4d39-9d2b-64a7d8aea8d3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Már magyarországi ára is van a bajor gyártó legfrissebb sportos divatterepjáróinak.","shortLead":"Már magyarországi ára is van a bajor gyártó legfrissebb sportos divatterepjáróinak.","id":"20190530_500_loero_magassagaban_hazankban_az_uj_bmw_x3_m_es_x4_m","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=645f05ee-61e6-4d39-9d2b-64a7d8aea8d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f35047c8-b9cf-4020-b3cd-c1c948be55e0","keywords":null,"link":"/cegauto/20190530_500_loero_magassagaban_hazankban_az_uj_bmw_x3_m_es_x4_m","timestamp":"2019. május. 30. 11:21","title":"500 lóerő magasságában: hazánkban az új BMW X3 M és X4 M","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"176eae99-1d75-431a-aa26-7a14cb0a4aea","c_author":"Számlázz.hu","category":"brandcontent","description":"Számlák megírása, postázása, könyvelőhöz való elszállítása helyett néhány gombnyomás. Az a vállalkozó, aki még nem próbálta, talán nem is gondolná, mennyi fáradságot és pénzt lehet spórolni azzal, ha papíralapról teljesen átáll az elektronikus üzemmódra, ráadásul a hibázás lehetőségét is kiiktathatja.","shortLead":"Számlák megírása, postázása, könyvelőhöz való elszállítása helyett néhány gombnyomás. Az a vállalkozó, aki még nem...","id":"20190529_Tul_sok_idot_es_penzt_vesz_el_a_papirmunka_a_vallalkozasatol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=176eae99-1d75-431a-aa26-7a14cb0a4aea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b362413-f0e9-45e9-a6bd-6920dfba2144","keywords":null,"link":"/brandcontent/20190529_Tul_sok_idot_es_penzt_vesz_el_a_papirmunka_a_vallalkozasatol","timestamp":"2019. május. 30. 11:30","title":"Túl sok időt és pénzt vesz el a papírmunka a vállalkozásától? Van néhány gyorsító ötletünk!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e0d1a21-753a-44ac-98e3-206881034880","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Könnyen kezelhető, átlátható, egyszerű és gyors megoldást jelent a vállalkozások számára a hatóságokkal való kapcsolattartásban a Cégkapu, bár vannak hiányosságai a rendszernek – így értékeli a Deloitte a Cégkaput az eddigi öt hónap tapasztalatai alapján.","shortLead":"Könnyen kezelhető, átlátható, egyszerű és gyors megoldást jelent a vállalkozások számára a hatóságokkal való...","id":"20190530_Aprosagokra_kell_figyelni_hogy_ne_bukjon_a_vallalat_nagyot_a_Cegkapuval","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6e0d1a21-753a-44ac-98e3-206881034880&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2ddfddd-099c-49aa-8266-ad743f882588","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190530_Aprosagokra_kell_figyelni_hogy_ne_bukjon_a_vallalat_nagyot_a_Cegkapuval","timestamp":"2019. május. 30. 14:53","title":"Apróságokra kell figyelni, hogy ne bukjon a vállalat nagyot a Cégkapuval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az eset a VI. kerületi Liszt Ferenc téren történt szerda hajnalban. A feltételezett elkövetőket elfogták. ","shortLead":"Az eset a VI. kerületi Liszt Ferenc téren történt szerda hajnalban. A feltételezett elkövetőket elfogták. ","id":"20190530_kirabolt_no_liszt_ferenc_ter_rendorseg_elfogas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98e87f5b-e274-4c01-a70f-1e0091317523","keywords":null,"link":"/itthon/20190530_kirabolt_no_liszt_ferenc_ter_rendorseg_elfogas","timestamp":"2019. május. 30. 06:17","title":"Kiraboltak egy nőt Budapesten, üveget törtek el a fején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7151b575-fd62-4a6a-a16c-6a263c415fec","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Új, kizárólagos tulajdonosa van az MTK futballcsapatának, amit az eddigi társtulajdonos vásárolt meg – jelentette be a honlapján a klub.","shortLead":"Új, kizárólagos tulajdonosa van az MTK futballcsapatának, amit az eddigi társtulajdonos vásárolt meg – jelentette be...","id":"20190530_Eladtak_az_MTK_focicsapatat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7151b575-fd62-4a6a-a16c-6a263c415fec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fb34f49-9ad9-4cc6-a67f-fb84b9c1299b","keywords":null,"link":"/kkv/20190530_Eladtak_az_MTK_focicsapatat","timestamp":"2019. május. 30. 20:59","title":"Eladták az MTK focicsapatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Egy férfit ütöttek el a Katona József utcában péntek reggel. ","shortLead":"Egy férfit ütöttek el a Katona József utcában péntek reggel. ","id":"20190531_Halalra_gazoltak_egy_gyalogost_Ujlipotvarosban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2168fe74-4aba-4383-9cf8-694bbb1a5763","keywords":null,"link":"/cegauto/20190531_Halalra_gazoltak_egy_gyalogost_Ujlipotvarosban","timestamp":"2019. május. 31. 09:08","title":"Halálra gázoltak egy gyalogost Újlipótvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]