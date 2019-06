Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b042875f-2d5a-4303-9cad-313c3143e1c3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A napos időszakokat záporok és zivatarok szakíthatják meg. ","shortLead":"A napos időszakokat záporok és zivatarok szakíthatják meg. ","id":"20190603_30_fok_es_jegeso_is_lehet_ma","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b042875f-2d5a-4303-9cad-313c3143e1c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99496dd1-53dd-450f-bae9-f29e377f32b3","keywords":null,"link":"/itthon/20190603_30_fok_es_jegeso_is_lehet_ma","timestamp":"2019. június. 03. 05:19","title":"30 fok és jégeső is lehet ma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e815eae8-3c19-4f8b-b9ae-dccc6ae7b1df","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az RTL Klub Híradója ott járt a jubileumot ünneplő egyetemen, ahol a több, ma már felnőtt egykori lombikbébi mesélt magáról.\r

\r

","shortLead":"Az RTL Klub Híradója ott járt a jubileumot ünneplő egyetemen, ahol a több, ma már felnőtt egykori lombikbébi mesélt...","id":"20190602_25_eves_a_lombikbebiprogram_a_Semmelweis_Egyetemen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e815eae8-3c19-4f8b-b9ae-dccc6ae7b1df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3458fd00-d408-4e21-812f-6e157b77678a","keywords":null,"link":"/itthon/20190602_25_eves_a_lombikbebiprogram_a_Semmelweis_Egyetemen","timestamp":"2019. június. 02. 22:04","title":"25 éves a lombikbébiprogram a Semmelweis Egyetemen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0aaf492-2f6c-4afc-ac4c-b4aa019e2cd2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy akkori ellentüntető jelentette fel a férfit, mert szerinte megsértette az emberi méltóságát. ","shortLead":"Egy akkori ellentüntető jelentette fel a férfit, mert szerinte megsértette az emberi méltóságát. ","id":"20190603_Eliteltek_egy_2014es_Prideresztvevot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a0aaf492-2f6c-4afc-ac4c-b4aa019e2cd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3fa12c4-1afd-4032-a588-77bb47ece416","keywords":null,"link":"/itthon/20190603_Eliteltek_egy_2014es_Prideresztvevot","timestamp":"2019. június. 03. 10:20","title":"Elítéltek egy 2014-es Pride-résztvevőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef92ec86-27f5-4cca-8292-4854bd6b1d7b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csalódtak a kormánnyal folytatott tárgyalásokban, a további béremeléseknek nyomát sem látják, mondták el az RTL Klub Híradójának.\r

\r

","shortLead":"Csalódtak a kormánnyal folytatott tárgyalásokban, a további béremeléseknek nyomát sem látják, mondták el az RTL Klub...","id":"20190602_Orvosi_Kamara_nem_garantalhato_a_biztonsagos_betegellatas_Magyarorszagon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ef92ec86-27f5-4cca-8292-4854bd6b1d7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a48e8af2-ef6b-4d53-b87e-71582f202705","keywords":null,"link":"/itthon/20190602_Orvosi_Kamara_nem_garantalhato_a_biztonsagos_betegellatas_Magyarorszagon","timestamp":"2019. június. 02. 20:12","title":"Orvosi Kamara: nem garantálható a biztonságos betegellátás Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf05e787-699a-42e3-9ebb-301f66904b8f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az átszervezés után nagyobb lesz az esély a gyorsabb, hatékonyabb ellátásnak.","shortLead":"Az átszervezés után nagyobb lesz az esély a gyorsabb, hatékonyabb ellátásnak.","id":"20190603_Atszervezik_a_surgossegi_gyermekellatast","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cf05e787-699a-42e3-9ebb-301f66904b8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65528b14-4ab0-4d61-b5ed-061b8536e635","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190603_Atszervezik_a_surgossegi_gyermekellatast","timestamp":"2019. június. 03. 08:44","title":"Átszervezik a sürgősségi gyermekellátást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9336abdc-ea3e-4e98-8167-4cbcbdca50c3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Különleges szettel készül az emberiség egyik legfontosabb eseménye, a Hold meghódításának 50. évfordulójára a Lego.","shortLead":"Különleges szettel készül az emberiség egyik legfontosabb eseménye, a Hold meghódításának 50. évfordulójára a Lego.","id":"20190602_lego_apollo_11_lunar_lander_holdra_szallas_50_evfordulo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9336abdc-ea3e-4e98-8167-4cbcbdca50c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"259f26b4-aacd-4a44-be92-bbe2b8f4af55","keywords":null,"link":"/tudomany/20190602_lego_apollo_11_lunar_lander_holdra_szallas_50_evfordulo","timestamp":"2019. június. 02. 13:03","title":"Apollo 11-es szettet adott ki a Lego","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac3bb30d-004a-42ff-be0e-79aaf8f037b7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A párt a favoritja a júliusi előrehozott választásnak is. ","shortLead":"A párt a favoritja a júliusi előrehozott választásnak is. ","id":"20190603_Tarolt_a_konzervativ_Uj_Demokracia_a_gorog_onkormanyzati_valasztasokon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ac3bb30d-004a-42ff-be0e-79aaf8f037b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e22723f-c33b-43e2-92a7-2c2792a80169","keywords":null,"link":"/vilag/20190603_Tarolt_a_konzervativ_Uj_Demokracia_a_gorog_onkormanyzati_valasztasokon","timestamp":"2019. június. 03. 05:40","title":"Tarolt a konzervatív Új Demokrácia a görög önkormányzati választásokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"968683f8-acb8-463f-80e4-b5fb7e4263f2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kína vizsgálatot indít a FedEx amerikai globális szállítmányozó vállalat ellen azt követően, hogy a Huawei Technologies kínai technológiai nagyvállalat csomagjait engedély nélkül \"eltérítették\" - számolt be a CGTN kínai nemzetközi hírcsatorna. ","shortLead":"Kína vizsgálatot indít a FedEx amerikai globális szállítmányozó vállalat ellen azt követően, hogy a Huawei Technologies...","id":"20190602_Kina_nem_hiszi_hogy_tevedesbol_vitte_rossz_helyre_a_Huawei_csomagjait_a_FedEx","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=968683f8-acb8-463f-80e4-b5fb7e4263f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a2b1212-f769-43d7-8210-e874bc3fa920","keywords":null,"link":"/kkv/20190602_Kina_nem_hiszi_hogy_tevedesbol_vitte_rossz_helyre_a_Huawei_csomagjait_a_FedEx","timestamp":"2019. június. 02. 16:56","title":"Kína nem hiszi, hogy tévedésből vitte rossz helyre a Huawei csomagjait a FedEx","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]