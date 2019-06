Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"61f53437-5563-47b3-948a-571813cecf1f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Első ránézésre gazdaságpolitikai tanácsokat adott az európai szemeszter keretében Brüsszel Magyarországról, ám valójában lesújtó bírálatok csokra a Tanácsnak benyújtott vélemény. Szó esik benne a burjánzó korrupcióról, a szegényekkel szembeni diszkriminációról, a CEU-ról és az MTA-ról is.","shortLead":"Első ránézésre gazdaságpolitikai tanácsokat adott az európai szemeszter keretében Brüsszel Magyarországról, ám...","id":"20190605_szemeszter_orszagspecifikus_ajanlas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=61f53437-5563-47b3-948a-571813cecf1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a0b6059-f163-4937-9dda-49874b72c3c8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190605_szemeszter_orszagspecifikus_ajanlas","timestamp":"2019. június. 05. 15:00","title":"Elemzésbe csomagolva dorongolta le a kormányt az Európai Bizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e1d8b92-5126-4012-8eda-7efc5526fada","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Túlságosan szélesre nyílt az olló a globalizáció következtében a gazdagok és a szegények között. A G7 szociális csúcstalálkozóján, melyet csütörtökön és pénteken rendeznek meg Biarritzban, erre akarják felhívni a figyelmet a francia vendéglátók.","shortLead":"Túlságosan szélesre nyílt az olló a globalizáció következtében a gazdagok és a szegények között. A G7 szociális...","id":"20190606_Egyenlotlensegek_obszervatoriuma_A_szegenyek_13_evvel_kevesebbet_elnek_mint_a_gazdagok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9e1d8b92-5126-4012-8eda-7efc5526fada&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96d31cc1-d2ca-4b1a-9696-7c2ded30552d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190606_Egyenlotlensegek_obszervatoriuma_A_szegenyek_13_evvel_kevesebbet_elnek_mint_a_gazdagok","timestamp":"2019. június. 06. 11:23","title":"A szegények 13 évvel kevesebbet élnek, mint a gazdagok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"229d7883-fd0f-4fe6-b2c0-a13e677e404f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Soros 1991-ben azt mondta, eszmeileg a Fidesszel szimpatizál. Azóta nagyot változott a világ. A milliárdos lett a Forbes Magyarország júniusi címlapembere.","shortLead":"Soros 1991-ben azt mondta, eszmeileg a Fidesszel szimpatizál. Azóta nagyot változott a világ. A milliárdos lett...","id":"20190605_Soros_ugyesen_kuzdott_de_alulmaradt_amikor_Polgar_Judittal_sakkozott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=229d7883-fd0f-4fe6-b2c0-a13e677e404f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3348a71-1cb8-481b-a661-725e5d681c7b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190605_Soros_ugyesen_kuzdott_de_alulmaradt_amikor_Polgar_Judittal_sakkozott","timestamp":"2019. június. 05. 12:23","title":"Soros ügyesen küzdött, de alulmaradt, amikor Polgár Judittal sakkozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33276cc1-dd72-42e8-8a57-49fcd40cedf7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A rákospalotai REAC-nak másodjára sem sikerült az NB III.-ba jutnia, erre válaszul mindenkit elbocsátottak, akinek köze van az újabb bukáshoz. ","shortLead":"A rákospalotai REAC-nak másodjára sem sikerült az NB III.-ba jutnia, erre válaszul mindenkit elbocsátottak, akinek köze...","id":"20190605_Nem_jutott_fel_a_magyar_focicsapat_valaszul_mindenkit_kirugtak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=33276cc1-dd72-42e8-8a57-49fcd40cedf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80d255e1-6f5f-42ee-84aa-dcffc1ca01e2","keywords":null,"link":"/kkv/20190605_Nem_jutott_fel_a_magyar_focicsapat_valaszul_mindenkit_kirugtak","timestamp":"2019. június. 05. 11:30","title":"Nem jutott fel a magyar focicsapat, válaszul mindenkit kirúgtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"732e6487-2047-4909-9b19-602b2e1abedb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az államtitkár a Nimród vadászati szaklap szerkesztőségének élére kerülhet.","shortLead":"Az államtitkár a Nimród vadászati szaklap szerkesztőségének élére kerülhet.","id":"20190606_kovacs_zoltan_foszerkeszto_lehet_nimrod_vadaszujsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=732e6487-2047-4909-9b19-602b2e1abedb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9901906-84c4-458f-bdc6-f9ca815fe243","keywords":null,"link":"/kultura/20190606_kovacs_zoltan_foszerkeszto_lehet_nimrod_vadaszujsag","timestamp":"2019. június. 06. 10:43","title":"Főszerkesztő lehet Kovács Zoltán államtitkár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c1b787f-ba2c-4c58-9783-a6ea1fec2f0b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Két éve zárt be a legendás étterem.","shortLead":"Két éve zárt be a legendás étterem.","id":"20190605_Elbucsuzthatunk_a_budai_Pajtas_etterem_neonfeliratatol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1c1b787f-ba2c-4c58-9783-a6ea1fec2f0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af5b0b9f-0d9e-46bd-915d-4cda92dbb126","keywords":null,"link":"/elet/20190605_Elbucsuzthatunk_a_budai_Pajtas_etterem_neonfeliratatol","timestamp":"2019. június. 05. 11:07","title":"Elbúcsúzhatunk a budai Pajtás étterem neonfeliratától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8f40e82-6e97-438d-858f-098467fd6014","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi a Hableány-hajóbaleset dél-koreai áldozata.","shortLead":"A férfi a Hableány-hajóbaleset dél-koreai áldozata.","id":"20190605_hajobaleset_duna_hableany_kirandulohajo_aldozat_holttest_margit_hid","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e8f40e82-6e97-438d-858f-098467fd6014&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e8c5afc-bc6b-45ee-8b63-a9afb02dbb35","keywords":null,"link":"/itthon/20190605_hajobaleset_duna_hableany_kirandulohajo_aldozat_holttest_margit_hid","timestamp":"2019. június. 05. 09:43","title":"Azonosították a kedden a Margit hídnál talált holttestet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccba2542-2ede-42fe-ae01-2a3bb3980d37","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Tizenhat embert továbbra is keresnek a vízben.","shortLead":"Tizenhat embert továbbra is keresnek a vízben.","id":"20190605_Budapesttol_hatvan_kilometerre_talaltak_meg_a_hajobaleset_ujabb_aldozatat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ccba2542-2ede-42fe-ae01-2a3bb3980d37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f2d2f14-7327-4149-bd84-619990890657","keywords":null,"link":"/itthon/20190605_Budapesttol_hatvan_kilometerre_talaltak_meg_a_hajobaleset_ujabb_aldozatat","timestamp":"2019. június. 05. 05:10","title":"Adonynál újabb dél-koreai áldozatot találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]