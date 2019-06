Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f019c2f7-8fa7-47c5-b21d-e4b6e40e0a7c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szudánban ellenzéki tüntetők táborát számolta fel a hadsereg Kartúmban, és közben sok embert megölt. Az ENSZ BT el akarta ítélni ezt, de Kína és Oroszország megvétózta a határozatot.\r

\r

","shortLead":"Szudánban ellenzéki tüntetők táborát számolta fel a hadsereg Kartúmban, és közben sok embert megölt. Az ENSZ BT el...","id":"20190605_Civilket_olt_a_szudani_hadsereg_de_Kina_es_Oroszorszag_miatt_az_ENSZ_nem_szol_egy_szot_se","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f019c2f7-8fa7-47c5-b21d-e4b6e40e0a7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b220cd90-284b-4b31-9ac8-659f74f19e6e","keywords":null,"link":"/vilag/20190605_Civilket_olt_a_szudani_hadsereg_de_Kina_es_Oroszorszag_miatt_az_ENSZ_nem_szol_egy_szot_se","timestamp":"2019. június. 05. 07:36","title":"Civileket ölt a szudáni hadsereg, de Kína és Oroszország miatt az ENSZ nem szól egy szót se","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d304080-4313-4c53-984b-0edaf53c6e08","c_author":"Serdült Viktória - Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"Sem az EPP vezetése, sem a Bölcsek Tanácsa nem siet dönteni a Fidesz sorsáról. A munka azonban nem állt meg, a néppárti vizsgálóbizottság tagjai éppen a múlt héten küldtek levelet a fideszes tárgyalópartnereiknek, amelyben a jogállamiság kérdését firtatták – tudta meg a hvg.hu. ","shortLead":"Sem az EPP vezetése, sem a Bölcsek Tanácsa nem siet dönteni a Fidesz sorsáról. A munka azonban nem állt meg, a néppárti...","id":"20190605_europai_parlament_epp_fidesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2d304080-4313-4c53-984b-0edaf53c6e08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b320cd59-2184-4230-aff0-39c7e525766a","keywords":null,"link":"/itthon/20190605_europai_parlament_epp_fidesz","timestamp":"2019. június. 05. 11:15","title":"Orbán Viktor két szék közül a pad alá eshet a Néppártban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1180c069-a975-4da9-b9a8-4b1dc8a3ef4a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Európai Bizottság javaslatot tett a csatlakozási tárgyalások megkezdésére, most az Európai Unió tagországait tömörítő tanácson a sor, hogy ehhez már a nyár folyamán megtegye az első lépéseket. ","shortLead":"Az Európai Bizottság javaslatot tett a csatlakozási tárgyalások megkezdésére, most az Európai Unió tagországait...","id":"20190604_Juncker_Meg_kell_kezdeni_a_csatlakozasi_targyalasokat_EszakMacedoniaval","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1180c069-a975-4da9-b9a8-4b1dc8a3ef4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8d7965f-4038-4d88-ae3e-a93a7cfa0049","keywords":null,"link":"/vilag/20190604_Juncker_Meg_kell_kezdeni_a_csatlakozasi_targyalasokat_EszakMacedoniaval","timestamp":"2019. június. 04. 19:31","title":"Juncker: Meg kell kezdeni a csatlakozási tárgyalásokat Észak-Macedóniával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea7d236c-1432-45aa-89b3-9d2b4ddec044","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Amazon is ott van a Las Vegas-i Re:MARS konferencián, ahová nem akármivel érkeztek: itt mutatták be új csomagküldő drónjukat, amely nem csak függőleges emelkedésre képes. ","shortLead":"Az Amazon is ott van a Las Vegas-i Re:MARS konferencián, ahová nem akármivel érkeztek: itt mutatták be új csomagküldő...","id":"20190606_amazon_prime_air_dron_csomagszallitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ea7d236c-1432-45aa-89b3-9d2b4ddec044&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"661d1080-7576-455e-916f-06ba6da3a41a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190606_amazon_prime_air_dron_csomagszallitas","timestamp":"2019. június. 06. 17:03","title":"Bemutatta az új drónt az Amazon, amelyik 30 perc alatt házhoz viszi a csomagot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fd74239-df6a-4e5d-a786-5a4b1c573238","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"1944. június 6-án kezdődött meg a második világháborúban a történelem legnagyobb partraszállási hadművelete: a D-napon az angolszász szövetségesek Normandiában megnyitották a második frontot.","shortLead":"1944. június 6-án kezdődött meg a második világháborúban a történelem legnagyobb partraszállási hadművelete: a D-napon...","id":"20190606_Hitler_keso_delelottig_aludt_Rommel_hazautazott_75_eve_tortent_a_normandiai_partraszallas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5fd74239-df6a-4e5d-a786-5a4b1c573238&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0aec2d5-32ef-4fb9-b89a-d071a6ad3edd","keywords":null,"link":"/kultura/20190606_Hitler_keso_delelottig_aludt_Rommel_hazautazott_75_eve_tortent_a_normandiai_partraszallas","timestamp":"2019. június. 06. 09:48","title":"Hitler késő délelőttig aludt, Rommel hazautazott: 75 éve történt a normandiai partraszállás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4dc5d18-c4cc-4997-af0e-c708e7c1375e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nemzetközi oktatásszervező céget alapított Sikó Anna Mária oslói nagykövet és Gansperger Gyula, aki Simicska Lajossal közösen a Fidesz gazdasági alapjait rakta le a kilencvenes évek elején.","shortLead":"Nemzetközi oktatásszervező céget alapított Sikó Anna Mária oslói nagykövet és Gansperger Gyula, aki Simicska Lajossal...","id":"20190606_Orban_angoltanara_pont_akkor_lendult_akcioba_amikor_evi_90_milliard_jut_kulfoldi_nyelvtanfolyamokra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a4dc5d18-c4cc-4997-af0e-c708e7c1375e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb24a761-1889-468a-b8ef-97395aed3f6e","keywords":null,"link":"/kkv/20190606_Orban_angoltanara_pont_akkor_lendult_akcioba_amikor_evi_90_milliard_jut_kulfoldi_nyelvtanfolyamokra","timestamp":"2019. június. 06. 16:02","title":"Orbán angoltanára pont akkor lendült akcióba, amikor évi 90 milliárd jut külföldi nyelvtanfolyamokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e2c6787-4878-427f-a75e-2fa6ced307e7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Jogerősen is elutasították a polgármester keresetét, hogy ne büntessék meg a magyar zászlók használata miatt.","shortLead":"Jogerősen is elutasították a polgármester keresetét, hogy ne büntessék meg a magyar zászlók használata miatt.","id":"20190604_350_ezer_forint_birsagot_fizethet_Kezdivasarhely_polgarmestere_a_magyar_zaszlok_kituzese_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e2c6787-4878-427f-a75e-2fa6ced307e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d60a2b4a-456f-4457-92fa-56bdff42bde1","keywords":null,"link":"/vilag/20190604_350_ezer_forint_birsagot_fizethet_Kezdivasarhely_polgarmestere_a_magyar_zaszlok_kituzese_miatt","timestamp":"2019. június. 04. 21:58","title":"350 ezer forint bírságot fizethet Kézdivásárhely polgármestere a magyar zászlók kitűzése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f98faf26-df8d-4f15-b321-bf5e5e8962f5","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Sokféle megközelítés létezik a személyiség és a viselkedés egyéni különbségeinek leírására, de talán a legszembetűnőbb, hogy alapvetően „kifelé” vagy „befelé” éljük az életünket.","shortLead":"Sokféle megközelítés létezik a személyiség és a viselkedés egyéni különbségeinek leírására, de talán a legszembetűnőbb...","id":"20190606_On_a_tettek_vagy_a_gondolatok_embere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f98faf26-df8d-4f15-b321-bf5e5e8962f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99906ffa-630e-4fc6-8b29-8aa6adc4457f","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190606_On_a_tettek_vagy_a_gondolatok_embere","timestamp":"2019. június. 06. 10:00","title":"Ön a tettek vagy a gondolatok embere?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]