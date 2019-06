Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"30645d9c-f3af-4462-92b4-172173c07637","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Milyen következményei vannak annak, ha egy társaság elmulasztja, illetve a május 31-ei határidőt lekésve küldi be 2018. évi beszámolóját? Ezt mutatta be az Adózóna.","shortLead":"Milyen következményei vannak annak, ha egy társaság elmulasztja, illetve a május 31-ei határidőt lekésve küldi be 2018...","id":"20190605_Kapkodhatnak_a_figyelmetlen_cegvezetok_nem_viccel_a_NAV_a_legszigorubb_buntetessel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=30645d9c-f3af-4462-92b4-172173c07637&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5af6f3af-64da-4e37-b86f-102abfa37cf7","keywords":null,"link":"/kkv/20190605_Kapkodhatnak_a_figyelmetlen_cegvezetok_nem_viccel_a_NAV_a_legszigorubb_buntetessel","timestamp":"2019. június. 05. 10:10","title":"Kapkodhatnak a figyelmetlen cégvezetők, nem viccel a NAV a legszigorúbb büntetéssel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33276cc1-dd72-42e8-8a57-49fcd40cedf7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A rákospalotai REAC-nak másodjára sem sikerült az NB III.-ba jutnia, erre válaszul mindenkit elbocsátottak, akinek köze van az újabb bukáshoz. ","shortLead":"A rákospalotai REAC-nak másodjára sem sikerült az NB III.-ba jutnia, erre válaszul mindenkit elbocsátottak, akinek köze...","id":"20190605_Nem_jutott_fel_a_magyar_focicsapat_valaszul_mindenkit_kirugtak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=33276cc1-dd72-42e8-8a57-49fcd40cedf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80d255e1-6f5f-42ee-84aa-dcffc1ca01e2","keywords":null,"link":"/kkv/20190605_Nem_jutott_fel_a_magyar_focicsapat_valaszul_mindenkit_kirugtak","timestamp":"2019. június. 05. 11:30","title":"Nem jutott fel a magyar focicsapat, válaszul mindenkit kirúgtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e67caea0-4561-401b-a769-5433ed92d440","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Nyílt levél Manfred Webernek, a parlament elé beterjesztett új törvényjavaslat, bizonytalanság, szigorú Európai Bizottság – elég nagy a bizonytalanság és a birkózás az akadémiai kutatóintézetek felett. A kormány érdekei szembekerültek egymással, és egyelőre nem lehet sejteni, melyik lesz az erősebb. Bármi bekövetkezhet.

","shortLead":"Nyílt levél Manfred Webernek, a parlament elé beterjesztett új törvényjavaslat, bizonytalanság, szigorú Európai...","id":"20190606_MTAugy_az_elnok_lemondasatol_a_torvenyjavaslat_visszavonasaig_barmi_johet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e67caea0-4561-401b-a769-5433ed92d440&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51a39c7c-a416-4f41-8299-7c9348bc1d98","keywords":null,"link":"/itthon/20190606_MTAugy_az_elnok_lemondasatol_a_torvenyjavaslat_visszavonasaig_barmi_johet","timestamp":"2019. június. 06. 18:10","title":"MTA-ügy: az elnök lemondásától a törvényjavaslat visszavonásáig bármi jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07367114-d11d-4463-a890-af2b9e3b967a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A budapesti, dunai hajószerencsétlenségnél a Viking Sigynt irányító ukrán kapitány az áprilisban Hollandiában történt baleset idején nem kapitányként szolgált az érintett hajón – állította csütörtökön a Viking Cruises hajózási vállalat szóvivője a Reuters hírügynökségnek nyilatkozva.","shortLead":"A budapesti, dunai hajószerencsétlenségnél a Viking Sigynt irányító ukrán kapitány az áprilisban Hollandiában történt...","id":"20190607_viking_sigyn_jurij_c_ugyeszseg_hableany_dunai_hajobaleset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=07367114-d11d-4463-a890-af2b9e3b967a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b08ab7a9-1ed7-4d2f-ac64-d57ab9627730","keywords":null,"link":"/kkv/20190607_viking_sigyn_jurij_c_ugyeszseg_hableany_dunai_hajobaleset","timestamp":"2019. június. 07. 05:23","title":"A Viking állítja: a Sigyn kapitánya nem kapitányként szolgált a hollandiai baleset idején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fee87c07-5caf-4cff-8a6f-1f1ec818ba51","c_author":"Hamvay Péter","category":"kultura","description":"\"Aljas sunyiságnak\" nevezi levelében Kovalik Balázs rendező, hogy a Budapesti Nyári Fesztivál pénteken és vasárnap az ő tudta nélkül, \"átbuherálva\" állítja színre a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon bemutatott Turandot rendezését.","shortLead":"\"Aljas sunyiságnak\" nevezi levelében Kovalik Balázs rendező, hogy a Budapesti Nyári Fesztivál pénteken és vasárnap az ő...","id":"20190607_Kovalik_Balazs_Elhatarolodnom_a_nevemmel_kituzott_Turandot_szakmai_es_muveszi_szinvonalatol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fee87c07-5caf-4cff-8a6f-1f1ec818ba51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2f5b30c-846f-4598-a058-0643532a670c","keywords":null,"link":"/kultura/20190607_Kovalik_Balazs_Elhatarolodnom_a_nevemmel_kituzott_Turandot_szakmai_es_muveszi_szinvonalatol","timestamp":"2019. június. 07. 08:30","title":"Kovalik Balázs: \"Elhatárolódom a nevemmel kitűzött Turandot szakmai és művészi színvonalától\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95d345bf-3169-4ac3-ad4e-c613a0a7b71e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Életfogytiglanit kapott Niels Högel közel száz páciens megölése miatt az oldenburgi tartományi bíróságtól. A férfit egyúttal egész életére eltiltották hivatása gyakorlásától.","shortLead":"Életfogytiglanit kapott Niels Högel közel száz páciens megölése miatt az oldenburgi tartományi bíróságtól. A férfit...","id":"20190606_Eliteltek_a_nemet_apolot_aki_85_embert_olt_meg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=95d345bf-3169-4ac3-ad4e-c613a0a7b71e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b414fc1-8c81-44de-8daa-06830eae140e","keywords":null,"link":"/elet/20190606_Eliteltek_a_nemet_apolot_aki_85_embert_olt_meg","timestamp":"2019. június. 06. 11:32","title":"Elítélték a német ápolót, aki 85 embert ölt meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da1a39d6-df01-48d7-ab7c-fdfcff4b642d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nyolc új börtönnek kellett volna felépülnie 2019-re, de egy kapavágás se történt, a meglévő intézmények túltelítettek, a rabok sorra nyerik az emiatt indított pereket. A kormány csendben feltámasztotta a börtönépítési projektet, de csak öt helyszínen, és immár az eddig főleg sportprojektekben jeleskedő beruházási ügynökség gondnoksága alatt.","shortLead":"Nyolc új börtönnek kellett volna felépülnie 2019-re, de egy kapavágás se történt, a meglévő intézmények túltelítettek...","id":"20190606_Stadionban_erosek_most_bortonepitesben_is_bizonyithatnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=da1a39d6-df01-48d7-ab7c-fdfcff4b642d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d5aa1d4-5062-4eac-8c95-62b36c5436fb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190606_Stadionban_erosek_most_bortonepitesben_is_bizonyithatnak","timestamp":"2019. június. 06. 16:10","title":"Stadionban erősek, most börtönépítésben is bizonyíthatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29b991e9-f4fc-48a1-9b0a-4c79ab2cda41","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megbízik Herman Van Rompuyban, ő értékeli majd, hogy maradhat-e a Néppártban Orbán pártja.","shortLead":"Megbízik Herman Van Rompuyban, ő értékeli majd, hogy maradhat-e a Néppártban Orbán pártja.","id":"20190605_Weber_uzent_A_Fidesznek_valtoztatnia_kell_a_belpolitikajan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=29b991e9-f4fc-48a1-9b0a-4c79ab2cda41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d989c1d5-6a7c-455e-beb4-5c903a9afbc0","keywords":null,"link":"/itthon/20190605_Weber_uzent_A_Fidesznek_valtoztatnia_kell_a_belpolitikajan","timestamp":"2019. június. 05. 17:45","title":"Weber üzent: A Fidesznek változtatnia kell a belpolitikáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]